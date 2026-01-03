愛玩車／賓士發布安全警告 這些車「充電勿過80％」

賓士近日發出一項荒謬的警告，針對部分車型的車輛，其充電上限不能超過80％（圖／賓士提供）





面對電動車快速普及與電池安全問題，德國汽車製造商賓士近日發布重要安全警告，呼籲特定電動車車主「暫時限制電池充電上限為80％」，以降低電池短路煙火風險。這一消息震動了電動車市場，尤其對於EQB車型的車主而言，更是引發高度關注與不安。

電池安全疑慮引發官方召回與充電限制公告

賓士指出，特定批次EQB電動SUV電池存在「熱失控」的潛在風險，這種現象可能由電池內部短路引發，而短路可能導致電池單體過熱甚至起火。為避免風險擴大，賓士已對169輛EQB 250、EQB 300 4Matic及EQB 350 4Matic發出安全性通知，要求車主暫時限制電池充電上限為80％。根據賓士的說法，此次警告並非召回整個產品線，而是針對早期2022至2023年出廠的EQB。品牌強調，2024年後期及之後生產的EQB車款已採用更好的電池單體，並未列入本次召回範圍。

這次召回對象是169輛EQB，而且這些車輛很可能在停止狀態也會起火。（圖／賓士提供）

車主現場風險與官方安全建議

雖然受影響車輛數量相對較少，賓士仍嚴肅提醒車主此安全問題的危險性。公司指出，即便行駛中儀表板可能顯示電池過熱警告，但停車狀態下的熱失控可能毫無預兆地發生，這意味車輛可能在沒有任何警示下突然起火。

因此，賓士建議EQB車主在前往限定軟體更新前，將充電上限設定為80％。不過，此舉也意味官方原始EPA續航標示的227英里（約366公里）將大幅縮減。以EQB 350為例，8成電量續航可能降為約180英里（約290公里），若再保留運行安全緩衝，實際可行里程甚至可能不到150英里（約242公里）。此安全措施對於許多車主而言意味著充電焦慮可能加劇，尤其是在長途行駛或充電設施不足的地區。賓士建議受影響車主規劃行程時慎重考慮電量限制，並儘快前往授權服務中心進行官方修正。

目前的解決方法是透過軟體更新，而不是更換電池解決硬體問題，部分車主認為這樣的方式相當不妥。（圖／賓士提供）

軟體更新取代電池更換

事故原因初步指向部分EQB電池管理系統軟體錯誤或電池生產早期不穩定性。為徹底消除風險，賓士計劃於2026年初在授權維修中心向受影響車主提供電池管理系統的免費軟體更新。賓士強調，此次措施有助於提升電池安全穩定性，無需進行昂貴的電池硬體更換。這個做法也類似於品牌早在2025年初對超過7,000輛EQB車型進行的安全公告，當時賓士也是透過軟體更新提醒車主避免充滿電，直到修正完成為止。

充電最滿只能到80％，也代表著其可用續航里程僅剩下約240公里。（圖／賓士提供）

市場反應與電動車安全信心挑戰

這項召回通知與充電警告在汽車圈引發廣泛討論，一方面，賓士迅速採取措施顯示了對安全性的重視；另一方面，部分業界與消費者也質疑為何重新調整軟體而非更換電池硬體？更重要的是，此舉是否會進一步增加消費者對電動車電池安全性的顧慮。汽車製造商長期以來致力於提升電動車安全性能，但由於電池技術的複雜性，類似的召回事件並非個案。早前其他品牌也因電池熱失控風險進行召回或預防性措施，突顯了整個產業在電池技術可靠性與生產一致性上的挑戰。

儘管限制充電至80％可能讓一些使用者產生續航焦慮，但這種做法仍被視為一種短期安全緩解策略。然而，消費者是否會因此對品牌電動車的信心受到長期影響，仍有待市場觀察與官方進一步溝通。

