愛玩車／「迎馬年7大回饋」 速霸陸新春健檢開跑

SUBARU台灣意美汽車日前宣布啟動「2026 SUBARU 新春健檢」活動。（圖／意美汽車提供）





隨著年終將至，車主準備迎接新年度行程，SUBARU台灣意美汽車日前宣布啟動「2026 SUBARU 新春健檢」活動，自即日起至2026年2月14日止，針對回廠車主提供多項售後服務優惠。活動期間，車主只要預約回廠，即可享有「迎馬年 7大回饋」禮遇，包括免費車輛健檢、多項零配件折扣，以及滿額贈禮等內容，藉此協助車主在年節旅途中維持良好車況。

意美汽車表示，本次新春健檢活動以「安心檢查、預防保養」為核心訴求，期望讓車主在長途返鄉或春節出遊前，能為車輛進行全面檢視，提升行車安全。活動期間預約回廠的車主，可享5大系統共36項免費健檢，檢查範圍涵蓋輪胎、煞車、底盤、引擎室與車電等項目，以協助提前掌握可能的耗損或異常情況。

在保養優惠方面，意美汽車指出，CVT變速箱保養提供優惠價格，更換CVT濾網自3,980元起，價格已包含工資與零件，享有8折活動優惠，而完成CVT濾網更換的消費者，另可加享火星塞9折優惠。輪胎及胎壓偵測器亦是此次活動重點之一，購買指定品牌輪胎四條即可獲贈精美禮品，並可享胎壓偵測器88折加購價；胎壓偵測器優惠價格為6,956元，包含工資與零件。

針對常見耗材與自費項目，意美汽車補充，自費發電機專案提供75折起優惠；更換GS Q85日本進口電瓶則有3,956元優惠價。化學品部分，包括電子節汽門專用清洗劑、點滴式除碳劑、壓力罐式噴油嘴清洗劑、PEA II 除碳清潔劑等皆享9折優惠。此外，皮帶、點火線圈、來令片、碟盤、引擎腳、水箱等自費零件亦同享9折折扣。

意美汽車也針對消費者需求推出滿額贈禮活動，凡於「2026 SUBARU 新春健檢」期間單筆消費達指定金額，即可獲得不同級距的品牌精品。消費滿8,800元可獲得「SUBARU專屬收納包」；滿16,800元可獲得「SUBARU質感托特包」；若單筆消費達23,800元，則可再升級為「SUBARU旅行專用戶外保冷袋」。

意美汽車表示，希望藉由此次新春健檢活動，鼓勵車主在年節出遊前進行必要的檢查與保養，以維持車輛性能與使用壽命。透過免費健檢、零配件優惠及滿額贈禮，期望帶給車主更完整的售後服務體驗，並協助車輛在春節期間保持良好狀態。

