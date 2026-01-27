愛玩車／近一甲子的傳承 路上遊艇復古又現代正式量產

Bertone推出Runabout量產版本，這輛車是一款耗時57年才終於量產的經典重生的車型。（圖／Bertone提供）





在全球古董車與復古設計熱潮持續升溫之際，義大利傳奇車廠Bertone於近日正式發布了Runabout，這是一款耗時57年才終於量產的經典重生車型。這部造型靈感來自1969年Autobianchi A112 Runabout概念車的現代跑車，最近於巴黎Retromobile車展上公開亮相，不僅是對過去設計的致敬，同時也代表了Bertone在當代超跑市場中的一次大膽嘗試。

車輛擁有Targa或完全敞篷Barchetta車型。（圖／Bertone提供）

Bertone的品牌歷史源遠流長，曾為汽車界打造包括藍寶堅尼Miura、蘭吉雅Stratos、愛快羅密歐Montreal等經典名作，而這次Runabout的誕生，象徵著品牌再次回到其設計核心，結合雕塑般的外觀與純粹的駕駛樂趣。官方表示Runabout並非單純複刻，而是在忠於原作精神的基礎上，加入現代工程技術與高性能機械結構，創造出既有視覺衝擊、又具駕馭性能的全新復古跑車。

過去經典的翻蓋式大燈也以現代方式重新演繹，搭配LED日行燈條，使經典與當代科技完美融合。（圖／Bertone提供）

當代雕塑藝術 外觀回歸經典60年代線條

Bertone Runabout的外觀設計極具辨識度，長3,990 mm的車身保留了原始概念車的楔形比例與精緻曲面。車頭最後選擇由1969年首次亮相的經典翻蓋式大燈以現代方式重新演繹，搭配LED日行燈條，使經典與當代科技完美融合。整體車身側面線條乾淨俐落，從低矮的前端向後延伸形成一種動態張力。

Barchetta僅保留極簡擋風玻璃，賦予駕駛最直接的風與速度感。（圖／Bertone提供）

前輪突出設計與後輪線條設計，讓整車看起來有如一件行走的雕塑。前保桿下緣、獨立抬升的輪拱與通風引擎蓋，都強調了Runabout的性能導向性。前18吋、後19吋的鍛造輪圈不僅呼應復古風格，也提升了賽道抓地能力。車尾部分同樣頗具個性化，滾圓的尾燈、簡潔的最小化保桿設計與暴露的四矩形排氣尾管，讓人想到上世紀經典跑車的粗獷與純粹。買家可以選擇Targa或完全敞篷Barchetta車型，Targa版本配備可拆式車頂板，便於進出車艙，Barchetta則只保留極簡擋風玻璃，賦予駕駛最直接的風與速度感。

Targa版本配備可拆式車頂板，便於進出車艙。（圖／Bertone提供）

復古與數位並存 室內融合航海元素

Runabout的內裝設計別出心裁，Bertone將靈感來源定調為航海設計，整個座艙彷彿是一艘小艇的內部，駕駛座位置於類船身形狀的車體結構中，配上類羅盤設計的中控儀表，營造出一種既古典又前衛的氛圍。這種設計理念不僅回應了1960年代Runabout原概念車的海邊休閒感，也為駕駛帶來與眾不同的體驗。

車尾配備滾圓的尾燈、簡潔的最小化保桿設計與暴露的四矩形排氣尾管。（圖／Bertone提供）

內部座椅採用手工縫製皮革並搭配裸露金屬飾板，質感和工藝水準不亞於任何一部超跑，精心設計的薄型雙幅方向盤與外露的手排連桿機械結構，進一步強調了這款車的「純粹機械駕駛」特質。雖然強調復古設計，Runabout仍配備了現代科技，例如數位儀表與真實物理式空調控制，確保日常使用的便利性。

Runabout搭載源自豐田的3.5升機械增壓V6引擎，最大馬力來到475匹。（圖／Bertone提供）

核心動力來自Toyota 傳統手排與超級跑車性能

在底盤與動力配置方面，Bertone Runabout的魅力同樣不容忽視，它採用由蓮花提供技術支持的鋁合金底盤，結合前、後雙A臂懸吊架構，並配有可調式避震與防傾桿，讓這部跑車在彎道中的動態表現同樣出色。這套底盤架構與減輕車重的策略，讓Runabout的驅動與操控樂趣大幅提升。

車輛擁有優異空力表現，其前方引擎蓋也有做導風口設計。（圖／Bertone提供）

引擎部分，Runabout搭載源自豐田的3.5升機械增壓V6引擎，這具引擎曾在跑車Exige車型上展現過可靠與性能，儘管輸出數據略低於原先初期預估的500匹馬力，實際475匹馬力的最大輸出仍然表現優異，加上全車僅約1,057公斤的乾重，使得馬力重量比在同級車中極具競爭力。

Bertone將靈感來源定調為航海設計，整個座艙彷彿是一艘小艇的內部。（圖／Bertone提供）

與之匹配的是六速手排變速箱，動力由此傳遞至後輪，這對於當今大多數高性能跑車都採用自動或雙離合系統的趨勢來說，Runabout的手排配置尤為稀有，對於熱愛純粹駕駛體驗的車迷而言，無疑是一大賣點。官方宣稱這部車的百公里加速時間為4.1秒，極速可達270 km/h，這樣的性能數據足以與很多超跑相抗衡。

內部座椅採用手工縫製皮革並搭配裸露金屬飾板，質感和工藝水準不亞於任何一部超跑。（圖／Bertone提供）

全球限量25輛 收藏家市場的焦點

Bertone Runabout的量產版本極具稀有性，全球僅限量25輛。每輛的基本售價定於39萬歐元（約新台幣1,457.9萬元），未含稅費及選配費用，而加上客製化選項、運費與個別材料選配後，最終價格極有可能突破台幣1,600萬元。這樣的售價定位明確地將Runabout置於極少數的高級跑車市場，其買家預期主要為收藏家與頂級車迷族群。

車輛配備的是六速手排變速箱，動力由此傳遞至後輪。（圖／Bertone提供）

Bertone方面表示，這款車的推出不僅是對經典設計的致敬，更是一種「跨世代對話」。在Retromobile 2026車展上，Runabout與1969年原始Autobianchi A112 Runabout概念車一同展出，展現了設計DNA由概念到量產的完整演變過程。這樣的同場對比不僅令現場觀眾驚嘆，也讓汽車設計愛好者得以直觀感受近60年來跑車設計的變遷與進化。

