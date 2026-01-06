愛玩車／連三年賣破萬 Kia辦精選中古車展

Kia連三年賣破萬，以10,624輛再創歷史新高紀錄，並即將舉辦「Kia Select原廠精選中古車展」。（圖／台灣森那美起亞提供）





Kia以近4%的年成長率達成全年度10,624輛的銷售佳績，不僅連續3年銷售突破萬台大關，更再創歷史新高紀錄。Kia總代理台灣森那美起亞於1月6日宣布，將於1月11日在Kia台北旗艦店舉行全台首場「Kia Select原廠精選中古車展」，展出全車系逾50輛低里程、低車齡的Kia Select原廠精選中古車，提供消費者最多樣化的選擇。

連三年破萬 銷售表現不懼市場環境

Sportage銷售突破3,400輛，仍是Kia當中的霸主。（圖／台灣森那美起亞提供）

Kia於2025年賣出10,624輛，其中Sportage銷售突破3,400輛，自上市以來更已累計獲得全台近12,000名車主的肯定；Sorento在導入油電動力後，以近800輛創下歷史年度銷售新高紀錄；Carnival則賣出了近2,000輛；Picanto自2025年3月上市以來，不到一年的時間，成年度銷售突破1,100輛；另外商用車卡旺K2500更突破2,200輛。

廣告 廣告

台灣森那美起亞推出「第六年六大系統延長保固」方案。圖為台灣森那美起亞董事長劉家輝。（圖／林昱丞攝影）

台灣森那美起亞透露，為感謝廣大車主的支持，特別規劃「第六年六大系統延長保固」方案，凡領牌日起5年內且里程數未超過15萬公里之Kia車輛（包含營業車、租賃車、計程車），並自2026年1月1日起，只要每年回Kia服務廠進行保養一次並全程使用原廠機油（不溯及既往，但需自2026年1月1日起使用原廠機油並每年回廠一次保養確保資格），並經服務廠確認車況符合標準後，即可獲得包括引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固。

Kia Select原廠精選中古車展 同樣享有延長保固

Kia Select原廠精選中古車展將於1月11日早上10時至下午5時30分在Kia台北旗艦店舉辦。（圖／台灣森那美起亞提供）

這項延長保固方案，同樣適用於「Kia Select原廠精選中古車」。台灣森那美起亞表示，Kia Select原廠精選中古車展將於1月11日早上10時至下午5時30分在Kia台北旗艦店舉辦，現場集結全車系超過50輛Kia Select原廠精選中古車，從小車Picanto到大車Sorento，加上EV6以及EV9等Kia乘用車全車系，皆符合車齡五年內、行駛里程不超過十萬公里的Kia Select嚴格篩選標準，並確保每輛車都維持最佳性能，且凡於當日下訂即可享有於1月底前交車，並延續原有新車保固。

Kia Select原廠精選中古車適用於「第六年六大系統延長保固」方案。（圖／台灣森那美起亞提供）

台灣森那美起亞強調，Kia Select原廠精選中古車的保固將延續新車剩餘保固，保固起始日以車輛首次領牌日計算。若原有新車保固不足一年，將主動補足所需的延長保固期間，以保障每輛Kia Select原廠精選中古車交車起至少1年不限里程的保固，讓車主享有安心且完整的中古車售後服務體驗。現場同時提供不分廠牌車主進行愛車鑑價、收購、諮詢等服務。

更多東森新聞報導

愛玩車／三陽4MICA改款 油耗升級更省荷包

愛玩車／Land Cruiser越野改裝版 帥又強

愛玩車／關一次700！Waymo大手筆請關門臨時工

