愛玩車／連假出國嗎？Bolt幫你曼谷搭車購物更優惠

歐洲叫車平台Bolt宣布啟動跨國合作企劃，攜手泰國觀光局及曼谷知名商圈ONESIAM，推出「ONESIAM Global x Bolt x TAT」活動。（圖／Bolt提供）





隨著年底旅遊旺季及農曆春節即將到來，歐洲叫車平台Bolt看準台灣旅客赴泰旅遊持續成長的趨勢，於12月8宣布啟動跨國合作企劃，攜手泰國觀光局（TAT）及曼谷知名商圈ONESIAM，推出「ONESIAM Global x Bolt x TAT」活動，自即日起至2026年3月31日止，提供台灣旅客在曼谷的乘車優惠與跨國回饋機制，期望打造更便利的旅遊移動體驗。

「ONESIAM Global x Bolt x TAT」活動宣傳內容，不知道為什麼只有簡體。（圖／ONESIAM活動網頁）

根據泰國觀光局數據顯示，台灣赴泰旅遊人次於2024年突破100萬，高達七成為自由行旅客。因自由行行程彈性高，交通工具需求相對提升，也促使叫車平台成為旅遊過程中不可或缺的服務之一。Bolt因此將目標鎖定自由行族群，並結合自身在東南亞與台灣市場的服務網絡，與泰國知名的ONESIAM暹羅商圈展開合作。

「ONESIAM Global x Bolt x TAT」活動聚焦於曼谷市中心的ONESIAM商圈，包括多數台灣旅客熟悉的Siam Paragon（暹羅百麗宮）、Siam Center（暹羅中心）以及ICONSIAM（暹羅天地）。Bolt表示，這些地點皆為台灣遊客在曼谷旅遊、購物與用餐時的重要據點，因此希望透過交通優惠提升旅客的便利性。

台灣旅客需申請ONESIAM全球遊客卡，Bolt新用戶可享有前往合作商場的50%乘車折扣，現有Bolt用戶則可享30%折扣，最高可折抵100泰銖。（圖／ONESIAM活動網頁）

台灣旅客只需申請ONESIAM全球遊客卡（ONESIAM Global Tourist Card），即可獲得多項專屬禮遇。其中，在交通部分，Bolt新用戶可享有前往合作商場的50%乘車折扣，現有Bolt用戶則可享30%折扣，最高可折抵100泰銖。此外，旅客若在特定商戶消費滿2,500泰銖，不僅能獲得Siam禮品卡或精美禮品，還可額外獲得5張Bolt乘車優惠券，可用於從暹羅百麗宮（Siam Paragon）、ICONSIAM等指定商場出發，前往飯店或機場的行程，單趟最高折抵100泰銖。

旅客若在特定商戶消費滿2,500泰銖，不僅能獲得Siam禮品卡或精美禮品，還可額外獲得5張Bolt乘車優惠券。（圖／ONESIAM活動網頁）

Bolt也針對台灣與馬來西亞旅客推出跨國回饋方案。台灣旅客在泰國完成指定活動後，可獲得可在台灣使用的Bolt乘車優惠碼，最高折抵50元。本次合作期間橫跨聖誕節、跨年假期與農曆春節等多個旅遊高峰，從即日起一路延續至2026年3月31日。Bolt認為，此合作將有助於強化台灣旅客在曼谷的交通便利度，同時也鼓勵更多自由行旅客藉由叫車服務提升旅遊效率。

