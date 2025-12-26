愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？

全新第六代大改款TOYOTA RAV4正式開放預購，提供三種全新設計語彙。（圖／和泰提供）





被譽為「神車」的TOYOTA RAV4，再次出手了。TOYOTA 台灣總代理和泰汽車於今（26）日宣布，全新第六代大改款RAV4 即日起正式開放預購。這款自1997 年導入台灣、累計銷售突破 32 萬台、曾拿下全球年度銷售冠軍的國民 SUV，此次不只全面進化，更一次端出「三種風格、滿滿科技與更強油電動力」，預售價 104 萬元起，讓不少車迷直呼：「這下真的不香不行。」

全新 RAV4 這次在設計上走向「分眾化」，針對不同族群打造三種專屬外觀與內裝設定。標準版 RAV4 主打都會通勤族，線條俐落、質感取向；RAV4 ADVENTURE 則鎖定戶外玩家，強調探索與越野風格；而 RAV4 GR SPORT 更首度注入賽道基因，運動化設定直接拉滿，讓神車不再只有一種樣貌。

首度導入 TSS 4.0 安全規格再升級

安全科技是本次大改款的一大重點。全新 RAV4 首次搭載最新TSS 4.0主動安全系統，前方偵測距離提升至原本的 1.7 倍，水平偵測視野也增加 1.15 倍，能更早掌握車前與周邊動態。

除了 DRCC 全速域主動式車距維持定速系統外，新增的 FCTA 前方橫向來車警示系統，能在十字路口主動偵測左右來車並發出警示；DMC 駕駛疲勞監測系統則即時掌握駕駛狀態，降低分心與疲勞風險。再加上 PVM 環景影像與底盤透視功能，全車主被動安全配備最高達 46 項，安全感直接堆滿。

手機就能控車 座艙科技感大進化

科技配備同樣全面升級。全新RAV4導入「TOYOTA Connect 智能聯網系統」，車主可透過手機 APP 遠端操控空調、車門與車窗，夏天上車前先降溫不再是夢。系統也內建緊急求助功能，發生重大事故時能主動通報，提升救援效率。

內裝方面，搭載日本原裝12.9 吋懸浮式音響主機，整合空調與車輔設定，並支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto；駕駛前方則為12.3 吋全彩數位儀錶，導航資訊一眼掌握，科技感明顯升級。

第五代油電上身 油耗、馬力一次補齊

動力系統同樣有感進化。全新 RAV4 採用第五代 Hybrid 油電系統，平均油耗達 24 km/l，綜效最大馬力提升至 229 匹；ADVENTURE 與 GR SPORT 車型更搭載 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統，最大綜效馬力上看 239 匹，兼顧節能與性能。

價格方面，全新 RAV4 共推出 6 種車型，預售價自豪華版的104萬元起，分為尊爵、尊爵+與旗艦等不同配備與價格，最高為GR SPORT 4WD版的140萬元。從外型、安全、科技到動力全面升級，難怪不少車迷直呼：「神車大改款，這次真的很可以。」

12.3吋全彩數位儀錶板可整合導航資訊，讓駕駛在行進間能更直覺地獲取相關資訊。（圖／和泰提供）

12.9吋懸浮式音響主機不僅提供高解析度畫質與靈敏的操作反應，更整合了空調控制、駕駛輔助系統設定等車載功能。（圖／和泰提供）

