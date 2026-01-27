愛玩車／遊艇搭載保時捷動力 高度客製概念車同步亮相

Frauscher x Porsche 790 Spectre與Macan Turbo Concept Lago。（圖／Porsche提供）





Porsche保時捷再度攜手奧地利造船廠Frauscher，於日前的2026年杜塞道夫船展（boot Düsseldorf）發表全新的Frauscher x Porsche 790 Spectre，其為一款完全以保時捷Macan純電動力系統為核心所打造的運動遊艇。另外同步發表高度客製化的概念車Macan Turbo Concept Lago。

Frauscher x Porsche在杜塞道夫船展的展區。（圖／Porsche提供）

保時捷電動動力 x Frauscher全新船體

790 Spectre在內裝部分，以保時捷皮革包覆的方向盤，以及駕駛與前座跑車座椅，皆飾以保時捷盾型徽飾。（圖／Porsche提供）

廣告 廣告

保時捷表示，全新Frauscher x Porsche 790 Spectre專為高性能保時捷電動驅動系統而生，整體架構完全圍繞Macan Turbo的高壓電池、後軸馬達與電子控制系統打造，造就一艘兼具輕量、靈活與高效率的運動艇。Frauscher為790 Spectre開發了全新船體，相較以往船型更輕、更短且更窄；動力模組則大致維持不變，包括100 kWh電池與400 kW PSM馬達。

Macan Turbo Concept Lago前後行李廂皆鋪設遊艇風格實木飾板。（圖／Porsche提供）

保時捷強調，790 Spectre全長為7.97公尺，不僅由保時捷賦能，更在多項設計細節中展現保時捷DNA。如同保時捷跑車，個人化是Frauscher遊艇的核心精神，保時捷透過杜塞道夫船展，展示以Porsche Exclusive Manufaktur計畫高度客製的概念車——Macan Turbo Concept Lago，強調車與遊艇之間的緊密連結，藉由外觀與內裝的多重元素，兩者共享一致的設計語彙，將陸地與水域的世界融為一體。

在Macan Turbo Concept Lago上的車側刀刃造型飾板施以車身同色「Frauscher x Porsche」字樣。（圖／Porsche提供）

高度客製化的效果從遊艇與Macan Turbo Concept Lago共同採用的「Darkteal Metallic」專屬車色就看得出來，該色彩源自保時捷嚴選選色計畫，為保時捷擴展高度個人化的外觀車色選項，此計畫亦適用於全新790 Spectre，客戶可於船廠選擇心儀色彩，並以11層塗裝完成。另一項高度可客製的設計元素為車側刀刃造型飾板（sideblades），在Macan Turbo Concept Lago上施以車身同色「Frauscher x Porsche」字樣，展示艇則施以高亮澤黑色塗裝與「electric」字樣。

中央椅面採用船用級織布材質，並與蠟灰色（Crayon） 皮革相互襯托。（圖／Porsche提供）

790 Spectre在內裝部分，啟動按鈕延續保時捷跑車配置，設於方向盤左側；以保時捷皮革包覆的方向盤，以及駕駛與前座跑車座椅，皆飾以保時捷盾型徽飾。五環儀錶採用經典保時捷圖形設計，呼應源自祖文豪森的運動基因；後座長椅的直向縫線靈感則取自保時捷座椅設計語彙，進一步彰顯雙方一致的設計理念。

790 Spectre與Macan Turbo Concept Lago都使用同款客製鑰匙，皆採用Darkteal Metallic塗裝。（圖／Porsche提供）

790 Spectre同樣為Macan Turbo Concept Lago注入設計靈感，結合Sonderwunsch（特殊願望） 計畫的專屬細節，透露滿滿的獨特性。前後行李廂皆鋪設遊艇風格實木飾板，同樣的天然材質亦延伸至車門飾板與腳踏墊，營造宛如甲板般的座艙氛圍。座艙前方不再配置跑車計時套件碼表，而以羅盤取而代之，呼應航海主題。中央椅面採用船用級織布材質，並與蠟灰色（Crayon） 皮革相互襯托；空調出風口亦以蠟灰色皮革包覆。內裝擁有真皮套件，並以夜綠色（Night Green） 對比縫線強化整體層次。最終，兩個世界的連結以同款客製鑰匙畫下句點，遊艇與車輛的鑰匙皆採Darkteal Metallic塗裝。

如果想要購入這些獨特的產品，有幾點需要注意，第一，路上的Macan Turbo Concept Lago目前仍為概念車款，所以暫時只能聞香買不到，而海上的Frauscher x Porsche 790 Spectre則已正式開放訂購。

更多東森新聞報導

愛玩車／Audi F1車隊正式亮相 備戰26賽季

愛玩車／終極賽道怪獸 Apollo Evo身價破億

愛玩車／義車廠推出電動概念車 8米「行宮」超奢華

