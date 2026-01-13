愛玩車／還沒上市就賣爆 豐田RAV4正式登場

TOYOTA全新大改款第六代RAV4正式在台灣上市，擁有三種樣貌，能吸引更多消費者。（圖／林昱丞攝影）





TOYOTA全新大改款第六代RAV4於1月13日正式在台灣上市，這輛全球銷售王者的中型休旅車，換上全新的動力系統，加入更多科技與豪華配備，並且同步推出ADVENTURE與GR SPORT個性化車型，可以滿足更多消費者需求。TOYOTA總代理和泰汽車表示，全新RAV4售價為104萬元起，年販目標為3萬輛。

RAV4。（圖／林昱丞攝影）

RAV4於1994年問世，在全世界已銷售超過1,500萬輛，累計在台灣銷售也超過32萬輛。第六代RAV4自上個月開放預接以來，也已累積突破5,000張大關，其中RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT車型佔比更高達40%，和泰汽車認為，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。

RAV4 ADVENTURE。（圖／林昱丞攝影）

三種面貌 多種個性更吃香

RAV4 GR SPORT。（圖／林昱丞攝影）

全新RAV4顛覆過往休旅的單一想像，打造了三種截然不同的面貌，無論是穿梭都會、展現俐落時尚的RAV4 ，或是奔向山海、釋放戶外探索強悍靈魂的RAV4 ADVENTURE，甚至是承襲賽道熱血精神、注入運動化基因的RAV4 GR SPORT，每一款都是專為獨特品味的消費者而生，內裝設計也因應車型搭配不同風格飾板，呼應TOYOTA邁向多元化車款策略，以滿足更多消費者的需求與個人風格偏好。

RAV4 GR SPORT內裝運用許多紅色車縫線，加上GR徽飾以及金屬踏板，營造競技氛圍。（圖／林昱丞攝影）

最新TSS 4.0主動安全系統 功能增加效果更好

全新RAV4搭載最新智能TSS 4.0主動安全系統，不僅偵測距離擴大1.7倍，水平視野也提升1.15倍。（圖／林昱丞攝影）

全新RAV4搭載最新智能TSS 4.0主動安全系統，不僅偵測距離擴大1.7倍，水平視野也提升1.15倍，除了可掌握本車道前方的車輛動態外，更進一步偵測前方第二輛車，及相鄰的左右車道車輛。除了備受讚譽的「DRCC 全速域主動式車距維持定速系統」外，另外更新增了「FCTA 前方橫向來車警示系統」，可主動偵測前方左右的橫向來車，在判斷有碰撞風險時發出警示以降低事故機率；同時加入「DMC 駕駛疲勞監測系統」，可監測駕駛狀態，在分心或疲勞時主動提醒。不僅如此，全車更搭載高達46項主被動安全配備，其中的「PVM 環景影像輔助系統」更新增了底盤透視功能。

旗艦車型有雙無線充電面板，不過因為二輪驅動，控制介面與四輪傳動的RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT有差異。（圖／林昱丞攝影）

日本原裝質感優 解析度表現良好

RAV4 ADVENTURE。（圖／林昱丞攝影）

進入座艙，映入眼簾的是全新升級的「日本原廠懸浮式音響主機」，不僅提供高解析度的細膩畫質與更靈敏的操作回饋，更將空調、駕駛輔助系統等常用功能整合其中，並支援無線Apple CarPlay與Android Auto，與之搭配的全新設計「12.3吋全彩數位式儀錶板」更能整合導航路徑。

12.3吋全彩數位式儀錶板解析度很高。（圖／林昱丞攝影）

全新RAV4為首款搭載日本原廠「TOYOTA Connect 智能聯網系統」的車款，可透過手機APP遠端啟動空調，預先將車室調節至最舒適的溫度。此外，也能隨時遠端遙控車門與車窗，輕鬆掌握愛車狀態。本次更首度導入「緊急求助功能」，當行駛中發生嚴重碰撞時，系統將自動通報緊急聯絡中心。

全新動力系統 油耗、性能同時進步

動力系統全面升級，搭載全新第五代油電系統，二輪驅動車行油耗為24 km/l，四輪傳動車型為20.3 km/l。（圖／林昱丞攝影）

動力系統全面升級，搭載全新第五代油電系統，二輪驅動車行油耗為24 km/l，四輪傳動車型為20.3 km/l。動力部分，一般版本最大綜效馬力提升至229匹，ADVENTURE與GR SPORT車型更配備E-Four 4WD電子式四輪傳動系統，可讓最大綜效馬力達到239匹。

後座空間與上代相比差不多，椅背有兩段式角度調整。（圖／林昱丞攝影）

售價方面，RAV4豪華版為104萬元、RAV4尊爵版為117萬元、RAV4尊爵+版為122萬元、RAV4旗艦版為130萬元；RAV4 ADVENTURE為133萬元、RAV4 GR SPORT為139萬元。跟預售價格相比，除了入門的豪華版維持不變外，其餘車型皆減少一萬元。

