愛玩車／鈴木土城新據點啟用 跨界美津濃合作商品亮相

TAIWAN SUZUKI全新「SUZUKI新北土城旗艦店」正式開幕。（圖／林昱丞攝影）





TAIWAN SUZUKI全新「SUZUKI新北土城旗艦店」於11月17日正式開幕，其位於土城核心位置，佔地近500坪。TAIWAN SUZUKI表示，全新據點以品牌核心精神 「By Your Side X GO UNIQUE」 為設計理念，展現品牌對「個性、駕馭與信賴」的堅持。除了新展間開幕外，同場也發表SUZUKI ALLGRIP × MIZUNO全新合作系列商品，重新演繹戶外運動風格。

新北土城旗艦店位於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，擁有完整展示空間與完善的售後服務中心。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

TAIWAN SUZUKI指出，新北土城旗艦店位於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，擁有完整展示空間與完善的售後服務中心，是北台灣規模最大的SUZUKI新世代據點之一。整體設計導入SUZUKI全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。

展示區展示SUZUKI全車系，包括IGNIS、SWIFT、VITARA、SCROSS、JIMNY及CARRY等多款車型。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

新北土城旗艦店展示區以「GO UNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列SUZUKI全車系，包括跨界小車IGNIS、人氣掀背SWIFT、冒險休旅VITARA、都會休旅SCROSS、越野代表JIMNY及頭家好朋友CARRY等多款車型。售後維修中心則採用原廠規格專業檢修設備，由受訓合格的SUZUKI技師團隊提供從定期保養到專業維修的全方位服務。

ALLGRIP × MIZUNO全新合作系列商品目前有慢跑鞋、棒球系列商品、高爾夫球系列與休閒後背包。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

除了新北土城旗艦店開幕外，SUZUKI與日本頂級運動品牌MIZUNO攜手合作，以SUZUKI旗下的四傳系統——ALLGRIP為主軸，推出ALLGRIP × MIZUNO全新合作系列商品，該系列商品目前有慢跑鞋、棒球系列商品、高爾夫球系列與休閒後背包。雙品牌合作商品預計將於2026年1月正式發行，可於MIZUNO官網與運動門市選購。

棒球用品為大宗，雙品牌皆表示未來有計劃推出新產品。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

TAIWAN SUZUKI認為，ALLGRIP所代表的不僅僅是技術，它更是一種「信任感」與「挑戰精神」。它讓每一次出發都不受限於天候與地形，讓駕駛者真正感受到「隨心所欲地駕馭體驗」。MIZUNO 長期以來以專業運動科技與追求極致的品牌精神聞名。這份對性能、品質與不懈追求的信念，與 SUZUKI 在汽車領域中的堅持不謀而合。透過這次的跨界合作，希望讓ALLGRIP的精神與生活結合，成為一種能在日常生活中實踐的態度。不論是在駕駛、運動，或面對人生的每一個挑戰，都能擁有「勇於前進」的能量。

