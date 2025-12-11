愛玩車／鈴木復古雙車上市 王陽明成首位車主

SUZUKI SX-8T以及GSX-8TT在台灣上市，王陽明成首位GSX-8TT的車主。（圖／林昱丞攝影）





SUZUKI台鈴工業於12月11日正式宣佈，新世代Neo-Retro戰略車款——GSX-8T以及GSX-8TT在台灣上市。雙車以「Retro Spirit, Next Generation Performance（復古靈魂 × 次世代性能）」的造車哲學，擁有復古且經典的外觀設計，同時擁有81.8匹最大馬力，以及先進的電控系統。全新GSX-8T與GSX-8TT建議售價為41.8萬元以及43.8萬元。

GSX-8T以及GSX-8TT以「Retro Spirit, Next Generation Performance（復古靈魂 × 次世代性能）」的造車哲學登場。（圖／林昱丞攝影）

全新GSX-8T與GSX-8TT導入Neo-Retro設計語彙，配備致敬60-70 年代風格的「平底圓形 LED 頭燈」，並標配專屬開發的「端子後照鏡（Bar end Mirrors）」，強化了車身的開闊視覺，大幅提升後方視野並減少騎士視線遮蔽。其中GSX-8T以「Retro Spirit, Next Generation Performance」為核心理念，運用現代頂尖科技，重新詮釋SUZUKI 1970年代傳奇名車T500「Titan」的經典風采。

GSX-8T以「Retro Spirit, Next Generation Performance」為核心理念，運用現代頂尖科技，重新詮釋SUZUKI 1970年代傳奇名車T500「Titan」的經典風采。（圖／林昱丞攝影）

GSX-8TT則是致敬70至80年代賽道榮耀的旗艦版本，融合運動性能與長途巡航機能，並配備專屬整流罩與下導流套件，除了擁有復古的造型外，更是透過精密的計算，其中壓力釋放開口與向外弧形風擋邊緣，經測試能有效分散氣流，有效降低高速行駛時的風壓與頭部晃動，提供卓越的防風效果 。

雙車款搭載新世代776c.c.水冷DOHC並列雙缸引擎，採用270度曲軸設計，最大馬力為81.8匹，最大扭力則是78Nm。（圖／林昱丞攝影）

動力方面，雙車款搭載新世代776c.c.水冷DOHC並列雙缸引擎，採用270度曲軸設計，最大馬力為81.8匹，最大扭力則是78Nm，並導入「SUZUKI 交叉平衡軸（Suzuki Cross Balancer）」技術，在達成引擎輕量化與緊湊設計的同時，實現極致的運轉平順度。車架為高剛性鋼管車架，懸吊系統則是KYB倒立式前叉與KYB多連桿單槍後避震（預載可調）。

全新GSX-8T與GSX-8TT搭載5吋TFT全彩液晶儀表，並擁有S.I.R.S.智慧騎乘輔助系統（Suzuki Intelligent Ride System）。（圖／林昱丞攝影）

全新GSX-8T與GSX-8TT擁有S.I.R.S.智慧騎乘輔助系統（Suzuki Intelligent Ride System），其標配進退快排系統（Bi-directional Quick Shift System）、SDMS動力選擇系統（Suzuki Drive Mode Selector）、STCS 循跡控制系統（Suzuki Traction Control System）、線傳電子節流閥（Ride-by-Wire），以及智慧啟動與輔助。

SUZUKI首度採用ELIIY Power開發的鋰離子電池，具備體積小、重量輕、抗劣化性強、性能耐久及充電時間短等特點。（圖／林昱丞攝影）

雙車款皆為SUZUKI首度採用ELIIY Power開發的鋰離子電池的車款，該電池具備體積小、重量輕、抗劣化性強、性能耐久及充電時間短等特點。另外專屬設計的加大油箱，結合優雅線條與人體工學設計，且總容量來到16.5公升，大幅提升長途巡航的續航力。

專屬設計的加大油箱，結合優雅線條與人體工學設計，且總容量來到16.5公升，大幅提升長途巡航的續航力。（圖／林昱丞攝影）

售價方面，全新GSX-8T與GSX-8TT建議售價為41.8萬元以及43.8萬元，預計2026年3月開始交車。同時台鈴工業推出「早鳥首購雙好禮優惠活動」，限量100輛，即日起至12月31日止，購車可享早鳥購車金2萬元，並在加贈市價1.2萬元的CARPLAY車機。

GSX-8T有三種車色，GSX-8TT則是有兩種車色可以選擇。（圖／林昱丞攝影）

發表會邀請藝人王陽明擔任特別嘉賓，他成為全台首位GSX-8TT車主。王陽明表示，選車如選錶，數據非唯一考量，更重要的是設計語彙與個人氣質的連結。GSX-8TT 細膩的質感與獨特美學，完美契合自己「騎品味、不騎快」的成熟紳士格調 。

