愛玩車／鈴木首款電車報到 雙版本就在台北車展

SUZUKI e VITARA正式上市，售價為115萬元起。（圖／林昱丞攝影）





SUZUKI首款電動車來了！SUZUKI選在2026台北車展發表首款電動車——e VITARA，其保留SUZUKI家族的設計語彙，同時加入更多現代的元素，令人耳目一新。TIAWAN SUZUKI帶來二驅與四驅ALLGRIP-e版本，售價從115萬元起。

最未來的SUZUKI 仍有冒險精神

SUZUKI e VITARA。（圖／林昱丞攝影）

e VITARA的核心理念源自「Emotional Versatile Cruiser」，結合純電科技的前衛質感與SUZUKI SUV一貫的力量、靈巧與可靠性，打造出兼具駕馭樂趣、冒險精神與感性設計的純電SUV。外觀設計上，透過肩線、輪拱與寬厚堅實的C柱展現強烈力量感，呈現如雕塑般的造型，同時融入多面幾何架構，整體車身以多邊形語彙貫穿，形成充滿張力的立體視覺效果。

SUZUKI e VITARA。（圖／林昱丞攝影）

車頭具有獨特的六角形造型，搭配橫向貫穿式線條，以及代表性的三點矩陣燈具設計，使車頭辨識度極高且具未來感。車身比例高聳，搭配長軸距與coupe-like車頂線條，兼具SUV的剛強與流線美感；18吋飾板鋁圈則在空氣力學與視覺張力間取得完美平衡。TAIWAN SUZUKI表示，e VITARA以4,275 × 1,800 × 1,635 mm的車身尺碼，在都會穿梭、家庭使用或跨週末戶外活動皆能展現恰到好處的靈活性與實用性。

SUZUKI e VITARA。（圖／林昱丞攝影）

e VITARA座艙以科技質感與冒險風格雙語彙構築而成，整合式顯示系統（Integrated Display System, IDS）將10.25吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕置於同一視覺平面，並支援無線Android Auto與Apple CarPlay，並有360度環景影像輔助。而IDS同時整合能源流動畫面、動力模式切換、空調操作及三種儀表風格，可依駕駛喜好自訂介面，切換不同視覺體驗。

e VITARA座艙以科技質感與冒險風格雙語彙構築而成。（圖／林昱丞攝影）

中央控制台採懸浮式結構自然延伸至Shift-by-Wire電子旋鈕排檔的位置，並將四驅模式切換、電子手煞車等功能集中配置，使操作更直覺便利。車室氛圍燈提供12色可調設定，營造多層次科技質感。前座為極具包覆性的座椅設計，駕駛座更提供十向電動調整功能，同時提供駕駛與副駕座椅加熱功能。

10.25吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕置於同一視覺平面。（圖／林昱丞攝影）

e VITARA具備可開啟式遮陽簾的玻璃車頂，有效放大座艙明亮度與視覺寬闊感。後座可前後滑移160 mm，並提供十段共20度的椅背角度調整，搭配4:2:4分離式座椅設計，使長形物品與乘客舒適性兼顧。中央座椅可折疊作為扶手，也可形成物品收納通道，行李廂容積最高達306公升，提供彈性空間應對各種旅程需求。

可開啟式遮陽簾的玻璃車頂，後座可前後滑移160 mm，並提供十段共20度的椅背角度調整。（圖／林昱丞攝影）

e VITARA採用SUZUKI專為純電車打造的HEARTECT-e新世代平台，搭載穩定耐用的磷酸鋰鐵電池組，並結合純電車獨有的低噪音特性與強化NVH靜肅工程，帶來寧靜、舒適且細膩的行路品質。動力輸出最高可達174匹，而ALLGRIP-e四驅車型透過前後eAXLE的獨立動力分配展現即時且高效率的驅動反應，驅動力較二驅車型提升1.5倍。

CCS1快速充電介面，在DC快充條件下，僅需約45分鐘即可由10%充電至80%。（圖／林昱丞攝影）

在續航表現方面，e VITARA 2WD車型最高續航里程達516公里（NEDC測試標準），而搭載 ALLGRIP-e四驅車型可達444公里。充電規格方面，支援AC Type 1（J1772） 與CCS1快速充電介面，在DC快充條件下，僅需約45分鐘即可由10%充電至80%。

售價方面，e VITARA 2WD車型為115萬元；e VITARA四驅ALLGRIP-e車型為123萬元，加價10,000元可升級為2-Tone雙車色塗裝，預計於2026年第一季交車。

