愛玩車／長青樹續賣 豐田26年式HiAce持續進化

日規HiAce推出更新版本，即便目前這世代車型已經歷22個年頭，豐田依舊沒有想要在日本市場大改款這輛車。（圖／豐田提供）





在全球汽車市場快速更新換代、產品週期日益縮短的大背景下，有一款車型逆勢持續存活並不斷改良，那就是TOYOTA豐田的HiAce廂型車。這款輕型商用車自2004年登場以來已跨越22年，原本應該在新世代產品面前被淘汰，但豐田在日本市場選擇持續更新、改良、並於近日推出2026年式更新。這不僅反映了HiAce在日本市場的高需求，更展示出豐田對成熟平台進一步延伸的戰略思維。

H200世代自2004年推出，即便全球在2019年進入H300世代車型，但日本市場卻維持著舊款車型。（圖／豐田提供）

歷史長存的車系 HiAce現今仍在日本銷售

HiAce自第二代起在全球多地熱銷，2019年全球版本被更新換代為H300，但日本市場仍保留以2004年開始H200世代為基礎的廂型車，並持續推出年度更新。對多數車廠而言，一款車款超過十年仍未換代已極為罕見。豐田對此表示，日本市場對於可靠、實用的商用車需求仍然強勁，促使這款成熟的平台不但未退場，反而在功能與科技層面持續強化。

車輛更新之後換上了新設計的Bi‑Beam LED頭燈組，讓整體感受更加現代化。（圖／豐田提供）

對2026年式日規HiAce而言，豐田進行了自2013年以來最全面的一次改良，雖然車身外觀維持熟悉的駕駛室前置結構與經典廂型車，但部分細節已經現代化，新設計的Bi‑Beam LED頭燈組導入了更清晰的光學風格，使這款老牌車型在視覺上更符合近年設計趨勢；整體外觀仍維持高辨識度，以滿足商用車的基本實用需求。

車內導入全新中控螢幕以及數位儀表，讓科技化風格更上層樓。（圖／豐田提供）

內裝升級與科技導入 向現代商用車靠攏

儘管架構老舊，但這次改款最明顯的改進是在內裝與科技配置上，2026年式HiAce全車系標配一塊8吋中控觸控螢幕，整合導航系統與環景影像顯示，讓駕駛在城市或工地環境中的視野與操作舒適度大幅提升；同時配備標準的7吋數位儀表，讓資訊顯示更直覺。更高階的Super GL車型更加入了前座椅加熱功能，而基礎車型也獲得了新的後門限位器，提高日常便利性。

車輛導入最新Toyota Safety Sense先進駕駛輔助系統，並且擁有道路標誌辨識功能。（圖／豐田提供）

更新的安全與輔助駕駛系統同樣值得關注，Toyota Safety Sense的最新輔助套件被導入HiAce，其內容包括雷達定速巡航含彎道速度控制、車道變換輔助、道路標誌輔助、強化版主動偵測煞停系統，這些進步讓HiAce不再只是「老舊架構的簡單搬運」，而是在安全與科技層面有明顯提升，使這款商用車在城市交通中更安心、便利。

動力系統完全沿用先前的配置，不過針對變速箱以及動力輸出做出細微調整。（圖／豐田提供）

傳統動力延續與車系多樣性

在動力與底盤架構上，2026年式HiAce保持其傳統設計，採用梯形框架底盤，搭配中置引擎與駕駛室前置結構，這種設計在耐久性與承載性上具有優勢。動力系統則完全延續既有的引擎選擇，包括158匹馬力、18.6公斤米扭力的2.0升汽油引擎，以及149匹馬力、30.6公斤米扭力2.8升柴油引擎，這兩款引擎皆搭配六速自動變速系統，可選後輪驅動或四輪驅動，滿足不同工作用途的需求。雖然動力架構未改變，但豐田對變速箱設定與動力輸出穩定性作了細微調整，以維持長期使用的耐用性和燃油效率。

高階車型標配座椅加熱功能，讓便利性與舒適性提升許多。（圖／豐田提供）

客製化選項與多樣應用場景

為了讓HiAce更貼近不同用戶的需求，豐田提供了廣泛的客製化配件與套件選項，這些配件涵蓋外觀、內裝及功能性強化，既能滿足商業用途，也能適應戶外、休閒或個性化需求。例如Modellista套件讓外觀更加精緻化，GR配件則擁有運動風格與性能氛圍，Overland套件則是強調戶外越野風格，此外還有Active Cruiser、Urban City、Cool Luxury、Craft Man等風格套件，可對應不同生活方式與工作場合。這些配置讓HiAce不再是單純的商用車，而是一款可以千變萬化、貼近用戶生活的多功能平台。

車輛擁有更多不同套件選擇，讓HiAce不再是單純的商用車，而是一款可以千變萬化、貼近用戶生活的多功能平台。（圖／豐田提供）

一款不該存在卻仍被重視的車

在快速淘汰換代的全球汽車業中，HiAce是一個異數，它是一款架構延續22年、看似過時的平台，依然受到市場需求支撐，並獲得階段性的現代化升級。透過持續的內裝科技提升、安全配備更新與客製化選項擴展，豐田不但延續了HiAce的生命力，也重新定義了成熟車型可以如何透過漸進式創新延長壽命。無論是商用需求、客貨通勤用途，或是依個人生活方式打造的多功能車款，2026年式HiAce都以其「經典但不守舊」的特質，證明了一個老將依然能在快速變革的汽車市場中存活並保持競爭力。

