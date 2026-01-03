愛玩車／關一次700！Waymo大手筆請關門臨時工

Waymo自動駕駛計程車雖然相當方便酷炫，但是卻可能因為車門沒關就完全癱瘓。（圖／Waymo提供）





隨著自動駕駛技術快速進入日常生活，原本被視為未來趨勢的「無人車」，如今卻出現了意想不到的現象。在美國洛杉磯，許多自動駕駛計程車載客完，乘客未關閉車門，導致自動駕駛計程車無法持續行駛，因此自駕計程車公司Waymo特別請人來「關車門」，同時提供約22至24美元（約新台幣690至750元）的報酬。這看似荒謬的場景，背後反映出目前自駕科技仍有無法克服的基本限制，而這些限制逐漸催生出新的「人類支援角色」。

Waymo為了讓車門沒關好的問題迅速被解決，願意付出700元請人過去只為了關門。（非當事人）（圖／Waymo提供）

自駕車「停滯」與人力介入

在洛杉磯等城市的街道上，Waymo等自駕車隊已經開始為大眾提供真實的Robotaxi服務，不過這項看似革命性的科技仍有許多「日常需求」無法由系統自動處理。一旦乘客下車時未將車門關緊，自駕車便會偵測到車門未完全閉合，整輛車會在路邊停下停止服務，等待問題被解決。這樣的設計缺點，讓拖車業者成為了「臨時救場隊伍」。這些拖車業者在接到通知後透過Honk這類服務平台走到現場，並且獲得一筆不少的小費來解決問題。

這種情況與最初宣傳自動駕駛能夠完全取代人類駕駛的理念大相逕庭，反而強調了「人類加上機器」的協同必要性。如今自駕車被迫仰賴人類處理最基本的物理層面操作，像是關門、幫忙拉回卡住的安全帶或將電量耗盡的車輛拖回基地，這樣的現象不僅引起了大眾的趣味談論，也揭露了技術成熟度與實際應用之間的差距。除了關門的任務之外，如果是幫忙拖走電力耗盡的自駕車則可獲得60至80美元（約新台幣1,880至2,500元）的收入。

不過對一些司機而言，這並不是一份穩定的「輕鬆兼差」，他們必須花費時間尋找車輛位置、步行尋車、甚至因為導航錯誤而浪費大量時間與油資，有時會讓獲利微乎其微，甚至有部分拖車業者直言報價不合理。在舊金山的一位拖車公司經理透露，他通常拉一輛四驅車會收取250美元（約新台幣7,800元），但Waymo給出的拖車費率僅為最高80美元，讓他選擇拒絕服務。這也反映了科技企業與實際勞工成本之間的矛盾與落差。

自動駕駛計程車雖然相當方便，但還是有許多物理問題需要人類出面解決。（圖／Waymo提供）

自動化的「局部失效」與技術瓶頸

造成這類尷尬場景的主要原因之一，是目前自駕車技術在某些「物理」層面仍無法完全替代人類，例如車門、安全帶、電動車電力耗盡等問題，即使系統已能處理複雜的道路交通判斷，仍然無法完全靠軟體與感測器自行解決。因為車門關閉失敗可能影響乘客安全，因此系統設計上不允許在未完全確定安全情況下自行關閉，結果出現需要人力介入的情形。

此外，在遇到更大規模的突發狀況，例如舊金山交通號誌大停電事件時，多數自駕車一度被迫停在路口、等待確認安全才能繼續行駛，突顯出這些系統在非常規環境下，仍然依賴人類決策或監控，因此這類事件引起了社會對自駕車整體成熟度與法規監管的再思考。

目前Waymo也正在與極氪研發新型無人駕駛計程車，讓需要人類介入除錯的機會降低。（圖／Waymo提供）

科技公司與未來解決方案

面對這些挑戰，Waymo與其他自駕車開發商正積極評估改進方案，例如正在測試的新一代自駕計程車由極氪製造的版本配備有電動滑動門，可自行開關，大幅降低因手動車門引發的癱瘓問題。這類設計配合更完善的人機界面，預期將減少需要人力支援的次數。

此外，自駕車輛公司也在研究更智慧的遠端控制系統與軟體更新策略，希望在遇到類似門未關、電量不足或系統判斷不一致的場景時，可由遠端監控人員以更安全有效的方式介入，而不是完全依賴現場人力。這種遠端支援模式仍需克服訊號延遲、責任歸屬與安全可靠性等一系列監管與技術挑戰。

