愛玩車／限量50輛！雪鐵龍「布丁狗」限定新色登場
CITROËN台灣總代理寶嘉聯合於11月26日帶來日本與台灣市場專屬的「布丁狗」BERLINGO，這款BERLINGO擁有經典且限量的人氣車色「清新綠」，低飽和的色調帶來海岸微風吹撫之感。寶嘉聯合表示，BERLINGO清新綠在台限量50輛，提供給長軸7人座與短軸5人座兩款車型選配，需加價2萬元。
寶嘉聯合認為，「清新綠」採用柔和的法式低飽和色調，靈感源自海岸微風與自然綠意，呈現清透、舒心且具光影層次的視覺效果。色彩既清爽又富存在感，與CITROËN BERLINGO方正俐落的車身比例相互呼應，在城市街景中展現輕盈而亮眼的風格。
寶嘉聯合指出，法式風格家旅車款CITROËN BERLINGO以寬敞靈活的車室空間、優異載物機能與貼近日常的駕馭特性，在台灣市場展現穩健而亮眼的銷售表現。深受家庭族群與戶外休旅愛好者青睞，成為多功能車級距中備受注目的代表車款。
為回應消費者對個性化車色的高度期待，寶嘉聯合特別向法國原廠爭取，將詢問度極高的經典人氣車色「清新綠」限量導入台灣。此車色法國原廠特別以「日本與台灣限定形式」推出，並未於其他全球市場販售，不僅具備高度稀有性，更象徵法國原廠針對台灣和日本市場的共同需求所做出的專屬回應。
寶嘉聯合透露，在日本市場，CITROËN BERLINGO「清新綠」為需加價約15萬日圓的限量選配車色；台灣市場同以限量形式導入50輛，提供長軸7人座與短軸5人座兩款車型，消費者可透過加價2萬元選配此款獨家車色，並依自身空間需求選擇最合適的車型配置。
CITROËN BERLINGO搭載1.5L柴油動力，成就高經濟性表現；寬敞靈活的車室空間與多變的座椅配置，提供長軸7人座與短軸5人座車型，滿足家庭、戶外休閒與日常代步等多元需求。全車系標配第二排三張獨立座椅、多處置物空間與獨立可開啟式後擋風玻璃，同時搭配CITROËN ADVANCED COMFORT舒適科技與多項ADAS先進駕駛輔助系統。
寶嘉聯合強調，為讓消費者第一時間感受限定車色「清新綠」的獨特魅力，自本週末起，全台CITROËN新車展示中心將同步展出BERLINGO「清新綠」限定車型，消費者不僅可近距離欣賞車色的細膩光澤，更能親身體驗BERLINGO寬敞靈活的車室空間、多功能收納與日常使用上的全方位便利。
愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案
愛玩車／豐田新引擎現身 中置暴力鴨闖耐久賽創佳績
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這
