愛玩車／雷諾電動車高速行駛 破千公里續航新紀錄

雷諾Filante Record 2025創下全新電動車紀錄，在平均時速102 km/h的狀態下，行駛超過1,000公里。（圖／雷諾提供）





法國汽車製造商Renault雷諾日前成功展示創新電動車Filante Record 2025於單次充電下，在接近實際高速公路速度下行駛超過1,000公里的壯舉，此項成就在電動車實際應用的續航挑戰上具有重要意義。這款專為效率突破而打造的原型車在摩洛哥的UTAC測試場進行了長達近10小時的行駛，平均時速約102 km/h，最終達成1,008公里的成績，而且電池餘量仍有約11％，預計可再行駛超過120公里。

這次紀錄是在摩洛哥的UTAC測試場創下，車輛進行了長達近10小時的行駛，中間僅有更換駕駛員而短暫停止。（圖／雷諾提供）

雷諾強調，Filante Record 2025的這項壯舉並非簡單追求「理論續航數據」，而是特意選擇在接近高速公路行車條件下進行挑戰，使得這一紀錄更具現實意義。車輛的設計靈感來自雷諾早期追求速度與距離紀錄的經典車款，包含1925年的40 CV以及1956年的L’Étoile Filante。新款Filante在此基礎上採用極致空氣動力學與輕量化結構設計，用於降低實際能耗與增加續航。

車輛採用單座設計，大量使用碳纖維、鋁合金以及3D列印等技術，讓整車重量控制在約1,000公斤。（圖／雷諾提供）

車輛為單座車身設計，並運用了大量碳纖維、鋁合金以及3D列印等技術，讓整車重量控制在約1,000公斤，其中87 kWh電池組本身就約佔600公斤，極輕的車重加上流線型外形，讓Filante Record 2025比起普通電動車在相同電量下更加省電。輪胎則由米其林特別開發，最大化減少滾動阻力，再配合線傳轉向與線傳煞車系統，進一步降低能耗與提升效率。車輛的電池不是簡單堆疊模組，而是採無模組化電池包設計，有效利用空間並降低能量損耗；座椅則採用帆布材質以減輕重量，此種極致配置反映了這款車突破極限的設計取向。

除了車重非常低之外，風阻係數也是一大重點，加上低滾阻的輪胎，車輛整體能耗來到7.8 kWh/100km。（圖／雷諾提供）

這次的挑戰於2025年12月18日在摩洛哥UTAC Ceram測試場展開，參與的3名測試駕駛包括開發與底盤工程人員，他們輪流在同一單座車上連續駕駛近10小時，實際完成了239圈的駕駛，這中間僅有技術檢查與駕駛更換短暫停車，整個測試過程不僅維持穩定平均時速102 km/h，還成功達成了7.8 kWh/100km的超低能量消耗表現。

車輛僅搭載87 kWh的電池組，表示這次的超高續航並不是依靠超大容量的電池達成的。（圖／雷諾提供）

這樣的能耗數據令人驚訝，相當於平均每公里只需0.078 kWh能量，遠低於同尺寸電池在城市或高速環境下的常見消耗。搭載同一款87 kWh電池的Scenic E‑Tech在WLTP標準下的能耗為14.1 kWh/100km，而Filante Record 2025在高速持續狀態下實現的結果幾乎是其一半，凸顯出車輛強大的能耗表現。

車輛採用了線傳轉向以及線傳煞車系統，將可以降低車身重量。（圖／雷諾提供）

雷諾明確表示，Filante Record 2025並非打算直接投入量產，而是提供一個技術實驗平台，深入測試如何通過多種技術手段最大化電動車的能源效率。這包括不僅僅是車體外形與輕量化，還包括電子控制系統、滾動阻力輪胎、電池集成方式等全方位數據彙整。測試結果所獲得的數據將逐步回饋到未來量產車型的設計與開發中，例如提升現有車系的熱管理效率、電池能量密度利用、或更好的車身空氣力學設計。雷諾的技術團隊亦製作了三集紀錄片，展示從概念、設計到突破測試的全過程，強調這項挑戰不只是單一紀錄，而是企業技術策略的一部分。

這輛車雖然不會進入量產，但是這些技術都將會作為未來量產車的參考依據。（圖／雷諾提供）

這次Filante Record 2025的成就再次證明，在電動車領域中，要突破續航焦慮不僅是電池容量的競賽，更是整車效率、車身設計與系統整合能力的綜合考量。不同於純粹裝配大容量電池的方式，雷諾採取的是「極端效率」策略，透過減輕車重、調整空氣力學與整合高效系統，使得相同電量在高速條件下依然能完成遠超正常車輛的行駛距離。儘管Filante Record 2025本身不會量產，但其成功展示了最前沿電動車效率技術的可能性。

