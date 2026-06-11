愛玩車／電動新生 寶獅e-208 GTi量產版亮相

e-208 GTi正式發表量產版本車型照片，展現強烈的性能風格。（圖／寶獅提供）





PEUGEOT寶獅日前發布了量產版e-208 GTi的首批官方照片，並預告將於6月12日進行全球詳細規格發表。e-208 GTi被視為寶獅邁向電動化轉型的重要里程碑，不僅完整繼承了2025年概念車極具張力的設計精髓，更宣告了「GTi」正式在零排放的時代重獲新生。

紅色元素點綴法式優雅

e-208 GTi宣告寶獅進入了電動鋼炮的時代。（圖／寶獅提供）

從外觀設計來看，e-208 GTi完美地將品牌象徵性的「獅爪」美學與競技需求結合，車身四周處處可見充滿侵略性的紅色元素，強化了其作為「性能車型」的存在感。車頭部分換上了重新設計、與車身同色的空氣動力前分流器，車側則選用黑色高光後視鏡與深色窗框，搭配輪拱的黑色寬體飾板，提升了車體的視覺寬度。而最具辨識度的莫過於C柱上顯眼的「208 GTi」專屬銘牌，以及車尾充滿賽車氛圍的擴散器與位於中央的第三煞車燈，搭配一組經過空力強化的七輻式鋁圈與醒目的紅色煞車卡鉗，讓車輛即便靜止不動，也能感受到呼之欲出的動力野心。

以駕駛為核心的賽車化內裝

e-208 GTi擁有280匹最大馬力，百公里加速5.7秒可以完成。（圖／寶獅提供）

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步入e-208 GTi的座艙，雖然整體布局維持了品牌的i-Cockpit設計哲學，但針對性能需求進行了明顯的賽道化微調。換上了鐫刻著「208 GTi」字樣的平底運動化方向盤，手感與握持角度皆為高速操駕而生。車室內大面積採用紅黑對比色調，透過座椅中央的紅色條紋、方向盤與中控台的紅色縫線，營造出濃烈的運動氛圍，搭配車室內特有的紅色氣氛燈與專屬數位顯示圖形，將法系鋼砲獨有的浪漫與硬派風格融合。寶獅強調，這些調整不僅是為了美觀，更是為了在激烈操駕中，提供駕駛更直覺的資訊辨識與更佳的身體支撐。

54kWh電池與280匹馬力的激進結合

車內風格充滿性能風味，以黑紅雙色為主要配置。（圖／寶獅提供）

動力性能方面，根據目前揭露的資訊，該車搭載了一套源自高性能開發計畫的電力驅動系統，具備280匹的最大馬力與35.2公斤米的峰值扭力，能以5.7秒的時間完成0至100 km/h的加速，極速可達180 km/h，同時也配備了限滑差速器（LSD），能有效分配動能並確保出彎時的循跡表現。車輛搭載了容量為54 kWh的電池模組，並支援100 kW的DC直流快速充電，僅需不到30分鐘即可將電量從20％補充至80％。值得注意的是，雖然初步預估續航里程為350公里，但最新的儀表數據顯示其極限巡航距離可達375公里，這在保證性能的同時，也為車主的日常生活提供了更為實用的續航空間。

全球鋼砲市場的轉型指標

寶獅e-208 GTi的問世，不僅是為了回應市場對電動車日益增長的需求，更是在定義未來「純電鋼砲」的遊戲規則。雖然這款車未來在歐洲以外市場的引進計畫尚不明朗，對於全球熱血車迷而言，e-208 GTi的出現意味著性能鋼砲的精神並未隨燃油引擎的衰落而消失，反而在電力系統的加持下，獲得了更為直接、更為激進的新生。

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