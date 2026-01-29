愛玩車／韓豪華車顛覆形象 跨足越野領域有夠狂

Genesis推出X Skorpio Concept越野概念車，其被戲稱是沙漠中的蝙蝠車。（圖／Genesis提供）





韓國豪華汽車品牌Genesis日前在阿拉伯聯合大公國Rub’ al Khali沙漠中重磅推出了最新概念車——X Skorpio Concept。這款車象徵著Genesis首次進軍極限越野疆界，以一輛突破傳統的V8引擎與1,100匹馬力的力量，挑戰不可能的地形，並揭露品牌對於極致越野、高性能與豪華設計未來的全新願景。這並非僅僅是一款炫目的展車，而是一個融合工程實力與創意設計的完整展示平台，扭轉了眾人對於品牌既有形象的認知。

X Skorpio Concept擁有特別設計，扭轉了眾人對於品牌既有形象的認知。（圖／Genesis提供）

極限性能：破紀錄的V8動力系統

X Skorpio Concept的核心是一具驚人的V8引擎，其輸出高達1,100匹馬力，並創造117.6公斤米的扭力，這樣的性能數據在越野概念車中極為罕見。Genesis官方表示這具引擎是專為極端地形打造，並可能採用混合動力與高增壓技術整合以兼顧瞬間爆發力與持續耐力，與之配合的是為惡劣沙漠地形量身打造的18吋Beadlock輪圈與40吋客製化越野胎，搭配高性能Brembo賽用煞車系統，可確保高速馳騁與極限煞車控制的實際需求。

設計靈感源自於黑蠍，分段護甲般的車身板件如蠍子外骨骼般堅固。（圖／Genesis提供）

這樣的組合讓X Skorpio Concept不僅僅是靜態展示的設計作品，而是一部真正能在充滿挑戰性的地表上馳騁的越野機器。該動力與底盤配置，讓X Skorpio Concept可以在起伏不定的沙丘上加速、跳躍，並保持高度穩定性，它的空氣動力學設計，包括車頂進氣口與特別設計過的車身曲線，也顯示出Genesis針對極端越野場域的細緻思考。

X Skorpio Concept搭載V8引擎作為動力心臟，最大馬力來到驚人的1,100匹。（圖／Genesis提供）

靈感來源與設計語言：如黑蠍般堅韌

X Skorpio Concept的外觀設計是從黑蠍身上汲取靈感，Genesis將這種沙漠掠食者「防守姿態」轉化為車體外觀的核心設計語言，其分段護甲般的車身板件如蠍子外骨骼般堅固，這不僅強化了視覺上的力量，更具備在極端環境快速維修的實用性。車身採用碳纖維、纖維玻璃與克維拉材料混合打造，兼具輕量化與高強度，是為能在惡劣地形中維持耐久性而設計。

燈具依舊維持著品牌的家族化設計，一眼就能辨認出這是Genesis的車款。（圖／Genesis提供）

前後燈組依舊保留Genesis的家族化設計，但融合了功能性與辨識度，在沙塵環境中仍能提供清晰照明與品牌識別。車身輪廓低而寬，並配以極具侵略感的輪拱與高離地間隙，使整體外觀不僅具有力量感，更能展現出越野車應有的幾何結構與防護性。這種風格結合了豪華品牌的設計哲學與越野實戰需求，開創Genesis設計語彙的新方向。

車內維持著豪華氛圍，其用料非常高級舒適。（圖／Genesis提供）

豪華與實用兼具：越野也能坐享尊榮

儘管X Skorpio Concept是為極端越野而生，其內裝同樣不放棄Genesis一貫的豪華風範，與傳統越野車常見的機械感元素不同，內部設計以駕駛操作體驗與乘坐舒適為優先，兼具科技與舒適性，座艙配置符合人體工學的賽車桶椅，並配有高性能安全帶系統。此外，滑動式螢幕可以在單人或副駕駛導航模式之間切換，提高跨越崎嶇地形時的操作效率，車內還保留了豪華車應有的空調控制系統、舒適座椅與進階通訊系統等配置，即便是在熱浪翻湧的沙海中也能保障駕駛與乘客的舒適感。

方向盤上的儀表可以顯示車輛所有資訊，方便駕駛判讀目前的狀況。（圖／Genesis提供）

X Skorpio Concept選用的內裝材料結合了麂皮、真皮與運動風格的縫線細節，這為車內營造出既堅定又優雅的氛圍。此外，方向盤上的儀表顯示更讓資訊讀取更加直接，即使在高速奔馳中仍能清楚掌握關鍵數據。這種「越野豪華」的取捨，反映了Genesis企圖將高級乘坐體驗延伸至極端環境的設計理念。

除了X Skorpio Concept之外，Genesis也同步推出了GV60 Outdoors、GV70 Outdoors及GV80 Desert Edition。（圖／Genesis提供）

品牌戰略與市場意義：中東越野文化的切入點

Genesis官方表示，X Skorpio的開發深受中東市場越野文化啟發，尤其是在Rub’ al Khali這樣的天然越野場景中，高速沙丘奔馳與荒漠探險是最具代表性的活動。這款概念車與其他同場亮相的越野概念，如GV60 Outdoors、GV70 Outdoors及GV80 Desert Edition一起，象徵著Genesis不僅希望在傳統豪華車市場競爭，也正在積極探索極端戶外生活方式領域的可能性。

這些越野概念車的推出也象徵Genesis不僅希望在傳統豪華車市場競爭，也正在積極探索極端戶外生活方式領域的可能性。（圖／Genesis提供）

儘管Genesis尚未宣布X Skorpio Concept是否會進入量產，但它顯然代表了品牌拓展產品類別、測試技術與設計極限的一次重要嘗試。Genesis的首席創意官Luc Donckerwolke表示，這類概念車是品牌連結消費者情感的重要橋樑，將引發車迷對於未來可能性的聯想，X Skorpio Concept不僅是一款展示車，更是Genesis對外傳遞品牌價值與未來方向的象徵。

未來Genesis很可能會有更多越野硬派車型的出現，讓市場上有更多元的車款選擇。（圖／Genesis提供）

若Genesis將X Skorpio Concept背後的技術與設計元素，未來融入更多量產車型當中，這將為越野性能與豪華設計的結合開闢全新篇章。隨著全球豪華汽車市場向多元生活風格傾斜，Genesis X Skorpio Concept的發表無疑為品牌增加了新的話題與戰略延伸可能。

