愛玩車／首戰即奪冠！Defender達卡包辦前二

在第13賽段，Rokas與Oriol以55分51秒奪冠，Stéphane與Mika居次，Sara與Sean第三，且通過終點的時間相差僅約1分鐘。（圖／JLR Taiwan提供）





Defender Rally車隊首度參賽即稱霸全球最艱難的越野挑戰——達卡拉力賽，日前由Rokas Baciuška與導航員Oriol Vidal駕駛Defender Dakar D7X-R奪下Stock組別冠軍，同時還奪下亞軍以及第四名，初出茅廬表現令人讚賞。另外Defender Rally車隊將於3月續戰2026世界越野拉力錦標賽（W2RC）葡萄牙站。

冠軍的Rokas Baciuška與導航員Oriol Vidal駕駛最終成績為58小時9分45秒。（圖／JLR Taiwan提供）

10度橫掃前三名 Defender Rally最終奪冠亞軍

Rokas Baciuška（右）與導航員Oriol Vidal。（圖／JLR Taiwan提供）

廣告 廣告

Defender Rally車隊旗下三輛賽車在達卡拉力賽全程13個賽段中10度橫掃Stock組別前三名，而為期14天的競賽中，三輛Defender Dakar D7X-R總計行駛達24,000公里，橫越沙烏地阿拉伯沙漠地帶。冠軍的Rokas Baciuška與導航員Oriol Vidal駕駛最終成績為58小時9分45秒，亞軍的Sara Price與導航員Sean Berriman為62小時7分45秒，第四名的Stéphane Peterhansel與導航員Mika Metge則是96小時25分55秒。

Rokas Baciuška。（圖／JLR Taiwan提供）

「這是夢想成真的時刻！」Rokas表示，贏得達卡拉力賽向來是我的夢想。Defender寫下首年參賽即奪冠的不可思議紀錄，我們的技師團隊每天工作到凌晨，只為整備好車輛挑戰下一個賽段，沒有他們就沒有今天的勝利。

在第13賽段，Rokas與Oriol以55分51秒奪冠，Stéphane與Mika居次，Sara與Sean第三，且通過終點的時間相差僅約1分鐘。（圖／JLR Taiwan提供）

有趣的是，在第13賽段，Rokas與Oriol以55分51秒奪冠，Stéphane與Mika居次，Sara與Sean第三，且通過終點的時間相差僅約1分鐘，依序通過終點，完成了精彩的最終站賽事。另外Defender Rally車隊旗下三輛賽車在全程13個賽段中10度橫掃前三名。經過美妙的達卡拉力賽後，Defender Rally車隊將於3月17至22日，續戰W2RC葡萄牙站。

Sara Price（右）與導航員Sean Berriman。（圖／JLR Taiwan提供）

Sara透露，在最後一個賽段我們的目標就是全隊一起完賽，感受Defender全隊抵達終點的喜悅與情感，這就是競賽的意義，Defender Rally能夠一舉奪下冠軍與亞軍，真的令人難以置信。曾14度奪下達卡拉力賽冠軍的Stéphane則說：「比賽比想像中稍微複雜一些，但我在心裡留下的，是一段美好的探險與一支非常棒的團隊，所有成員包含技師與工作人員，都展現了非凡的團隊精神，我和搭檔之間也有著非常緊密的連結。儘管結果未能達到我個人的期待，但我非常享受這段美好的達卡征途。」

Stéphane Peterhansel（右）與導航員Mika Metge。（圖／JLR Taiwan提供）

量產版Defender OCTA為基礎 打造超強戰駒Defender Dakar D7X-R

Defender Dakar D7X-R。（圖／JLR Taiwan提供）

Defender Rally車隊的戰駒為Defender Dakar D7X-R，與量產版Defender OCTA有著緊密的聯結。每一輛Defender Dakar D7X-R皆出自Defender位於斯洛伐克Nitra的最先進工廠，與所有量產版Defender共用相同的車身生產線。這段稱霸2026年達卡拉力賽的奪冠征途，Defender Rally車隊攜手官方合作夥伴Castrol、YETI、Bilstein、Bell & Ross與Epic Games，以及官方供應商Shackleton與Alpinestars共同寫下傳奇旅程。

Defender Dakar D7X-R。（圖／JLR Taiwan提供）

「振奮、驚喜，甚至難以置信，這一切甚至還沒有完全消化。」Defender營運總監Mark Cameron在確定奪下達卡拉力賽冠軍後表示，看到三輛Defender並肩衝過終點線，這是令人難以置信的團隊努力成果。首度參賽即奪冠，並以如此精彩的方式包辦冠亞軍，這可以說是歷史性的時刻，令人讚嘆的團隊精神讓我們感到非常自豪。

更多東森新聞報導

愛玩車／長青樹續賣 豐田26年式HiAce持續進化

愛玩車／保時捷近16年來最大跌幅 中國市場成主因

愛玩車／歡慶50歲 福斯首推Golf GTI特仕版

