愛玩車／馬自達推歲末優惠 指定車款升級7年保固

台灣馬自達限時推出優惠方案，12月入主MAZDA3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5及MAZDA CX-60及CX-90車系，即可升級7年原廠保固。（圖／台灣馬自達提供）





迎接歲末之際，台灣馬自達限時推出優惠方案，12月入主MAZDA3、MAZDA CX-30雙車系指定車型、MAZDA CX-5及MAZDA CX-60及CX-90車系，即可升級7年原廠保固。台灣馬自達表示，除了回應消費者對安心擁車的訴求，也以實際行動展現MAZDA對品質的堅持與對車主長期守護的承諾。

MAZDA CX-60。（圖／台灣馬自達提供）

台灣馬自達指出，承襲最能完美體現人馬一体駕馭哲學的縱置後驅造車工藝，MAZDA旗艦休旅CX-60與CX-90以50：50均衡車身配重，為精準操控奠定堅實基礎。前獨立雙A臂與後獨立多連桿懸吊系統，並搭載可提升過彎穩定性及乘坐舒適性的KPC車身平衡控制技術，以靈敏細膩的動態回饋及上乘行路質感，結合短前懸車身比例勾勒出旗艦休旅蓄勢待發的優雅姿態、靜謐且高質感的精緻座艙鋪陳與滿足使用者期待的豪華科技體驗，為品味車主帶來跨級距的日常駕乘體驗。

MAZDA CX-90。（圖／台灣馬自達提供）

除了旗艦休旅之外，MAZDA旗下車系也以市場實績印證的卓越產品力持續展現品牌的價值深化。備受市場青睞的熱銷休旅 MAZDA CX-5，憑藉契合消費者需求的豐富車載配置，於11月繳出單月銷售超越700輛的亮眼成績，再度確立其作為進口中型SUV級距的標竿定位，進而帶動全品牌市占率突破4%，創下年度新高。而MAZDA CX-30則在日前迎來2026年式科技與安全防護的全面升級，導入「駕駛面部偵測攝影機」與「前方橫向車流警示功能（FCTA）」等領先同級的先進車載科技，以更周延的安全防護，為每段旅程奠定安心的根基。

MAZDA CX-30。（圖／台灣馬自達提供）

針對MAZDA3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5、MAZDA CX-60及MAZDA CX-90，台灣馬自達限時推出保固優惠方案，只要於12月入主以上車款，即可升級7年原廠保固，以業界罕見的「第4年至第7年延長保固」禮遇，於保固期間內享有免費且不限里程的完整守護。此外，為了向長期支持品牌的MAZDA車主致意，凡入主正七人座旗艦休旅MAZDA CX-90，可享禮遇再加乘，在7年原廠保固的安心相伴之上，進一步提供150萬元高額0利率的專屬回饋。

