愛玩車／鴻華先進7.876億買納智捷 新電車將登場

鴻華先進以7.876億元買下「納智捷汽車股份有限公司」100%股權，新車Foxtron Bria馬上在官網現身。（圖／Foxtron官網）





定案！裕隆汽車於12月19日將旗下全資子公司「納智捷汽車股份有限公司」100%股權，策略性轉讓給鴻華先進科技股份有限公司（Foxtron），交易金額為7.876億元。雖仍須依法向公平交易委員會申報，但鴻華先進在當日晚間官網正式亮相Model B的量產版——Foxtron Bria，其共推出三個版本，並首次公開更詳細的車輛相關資訊。

納智捷品牌車主既有的售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

裕隆汽車經董事會決議通過，將旗下全資子公司納智捷汽車股份有限公司100%股權，策略性轉讓予裕隆與鴻海集團合資之鴻華先進科技股份有限公司，涵蓋母公司資產、旗下五間銷售公司及門市據點、員工與營運資源。交易金額為7.876億元，不過後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後，始得完成。

雙方認為，推動本次交易案的主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力之經營優勢。此舉除了助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，亦將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

納智捷門市據點將會變成Foxtron，但原本的納智捷車主仍可去原據點進行維修保養。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

針對現有車主權益，即納智捷品牌車主既有的售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續。而現有LUXGEN N7／URX／U6持續販售到不能販售為止，之後就不會有新的LUXGEN品牌車款推出。

Foxtron官網上線，並端出最新的Model B量產版——Foxtron Bria。（圖／Foxtron官網）

而在記者會說明後，當日晚間Foxtron官網上線，並端出最新的Model B量產版——Foxtron Bria，其分成單馬達入門版本的Elegant、單馬達高規版本的Emerge以及雙馬達四驅頂規版本的Pioneer。而車長為4,315 mm、車寬為1,885 mm，車高則是1,535 mm。快充規格是CCS2，最大充電功率為134 kW，10-80%將會低於30分鐘。

全車系採用57.7 kWh磷酸鋰鐵電池，快充規格是CCS2，最大充電功率為134 kW，10-80%將會低於30分鐘。（圖／Foxtron官網）

單馬達車型的部分，最大馬力為229匹，0-100 km/h為6.8秒，採用後輪驅動配置，統一搭載57.7 kWh磷酸鋰鐵電池，續航里程為516公里（NEDC測試標準）。Elegant與Emerge版本差異，目前僅得知為52公升的前行李廂差異。雙馬達四驅版本仍舊採用57.7 kWh磷酸鋰鐵電池，最大馬力為400匹，0-100 km/h在扣掉起步時間後，成績為3.9秒，續航里程為466公里（NEDC測試標準），同時車重多了150公斤，來到2,020公斤。

BRIA擁有大量的空力設計，造就0.26 Cd的優異風阻係數。（圖／Foxtron官網）

除了車輛基本規格外，Foxtron官網同時揭露外觀設計是源自空氣力學的淬鍊，流線造型完美演繹了BRIA的動感本質，造就0.26 Cd的優異風阻係數，將設計美學與高效能表現完美融合。空氣力學設計則可透過前緣的「S-duct」導流，能將前方氣流導引至車頂表面；同時搭配氣簾（Air Curtains）與側導流孔（Portholes）協同運作，有效引導車身兩側氣流。輪圈會有18吋（單馬達）與20吋（雙馬達）輪圈兩種規格，同樣具備空氣動力學設計。另外車色有六種單色車身以及四種雙色車身可選。

車內利用9.2吋長方形的數位儀表，搭配15.6吋的全尺寸中控螢幕，創造出近年強調的智慧座艙。（圖／Foxtron官網）

車內利用9.2吋長方形的數位儀表，搭配15.6吋的全尺寸中控螢幕，創造出近年強調的智慧座艙。Foxtron認為，該座艙擁有一目瞭然的完整座艙資訊與直覺的互動體驗，軟體定義系統架構，實現深度數位整合，且支援OTA遠端升級更新，確保車輛隨時保持最新狀態。

車色有六種單色車身以及四種雙色車身可選。（圖／Foxtron官網）

Foxtron Bria預期在12月上市，有望搶攻百萬內級距休旅市場，首秀將在年底的台北車展登場，屆時會有更多詳細資訊。

