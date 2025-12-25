愛玩車／鴻華電動車Bria價格出爐 入門不用90萬

Foxtron於12月25日舉辦「Hi, I'm BRIA ! FOXTRON 品牌新車上市發表會」，公開BRIA三款車型的售價，入門價格從89.9萬元起。（圖／Foxtron官網）





鴻華先進Foxtron在上週於官網公開品牌首款電動車「BRIA」的詳細資訊後，不到一個禮拜，Foxtron於12月25日舉辦「Hi, I'm BRIA ! FOXTRON 品牌新車上市發表會」，公開BRIA三款車型的售價，入門價格從89.9萬元起。

Foxtron BRIA正式上市，將提供三種車型選擇。（圖／FOXTRON YouTube）

Foxtron BRIA為之前常常露出的Model B量產版，該車款將提供三種車型選擇，分別為單馬達入門版的Elegant、單馬達高規版的Emerge，以及搭載雙馬達四輪驅動的頂規版本Pioneer。在車身尺碼方面，新車全長4,315 mm、寬度1,885 mm、高度1,535 mm。充電技術則採用CCS2快充規格，最大充電功率可達134 kW，官方數據顯示電量自10%充至80%僅需不到30分鐘，提供效率穩定的補能路徑。

充電技術則採用CCS2快充規格，最大充電功率可達134 kW，官方數據顯示電量自10%充至80%僅需不到30分鐘。（圖／FOXTRON YouTube）

動力配置上，單馬達車型採取後輪驅動配置，擁有最大馬力229匹，由靜止加速至時速100公里為6.8秒。全車系均搭載57.7 kWh的磷酸鋰鐵電池組，在NEDC測試標準下，單馬達版本具備516公里的續航里程。頂規的雙馬達四驅Pioneer版本，在動力輸出上提升至400匹馬力，扣除起步時間後，其0-100 km/h加速成績為3.9秒，展現更為強悍的性能數據。由於車重較單馬達版本增加了150公斤，總重來到2,020公斤，其續航里程則下修至466公里。

在外觀與空氣動力學設計方面， Foxtron強調BRIA透過流線造型設計。（圖／FOXTRON YouTube）

在外觀與空氣動力學設計方面， Foxtron強調BRIA透過流線造型設計，包含前緣的「S-duct」導流設計，能將前方氣流導引至車頂表面；同時結合氣簾（Air Curtains）與側導流孔（Portholes）協同運作，有效管理車身兩側氣流。輪圈配置則依驅動形式區分為 18 吋（單馬達）與 20 吋（雙馬達）兩種具備空力設計的規格，讓BRIA達成0.26 Cd的低風阻係數。

座艙部分則強調數位化整合，內部配置9.2吋長方形數位儀表與15.6吋全尺寸中控螢幕，構建出直覺的互動介面。（圖／FOXTRON YouTube）

座艙部分則強調數位化整合，內部配置9.2吋長方形數位儀表與15.6吋全尺寸中控螢幕，構建出直覺的互動介面。官方表示，該車基於「軟體定義車輛」的架構開發，除具備深度數位整合體驗外，更支援OTA遠端升級更新技術，讓車輛軟體系統能隨時保持在最新狀態，確保智慧座艙的完整性與續航力。

Foxtron BRIA首發限定價。（圖／FOXTRON YouTube）

售價方面，目前Foxtron開出「首發限定價」，單馬達入門版Elegant為89.9萬元起，單馬達高規版Emerge為104.9萬元起，雙馬達四輪驅動頂規版本Pioneer為114.9萬元起。

