愛玩車／鴻華Bria正式亮相 台北車展近距離賞車

鴻華先進Foxtron電動休旅BRIA正式與大眾見面。（圖／林昱丞攝影）





2026台北新車暨新能源車大展於12月30日起跑，鴻華先進Foxtron電動休旅BRIA正式與大眾見面，Bria在許多空氣力學設計的加持之下，擁有優異的風阻係數，搭載57.7 kWh電池，最大續航里程為516公里（NEDC測試標準）。現場展示許多不同車色的BRIA，能讓消費者近距離看看不同顏色在車身上的表現。

Foxtron BRIA。（圖／林昱丞攝影）

兩種動力、三種車型 都會取向也有大空間

Foxtron BRIA純電車款定位為中型純電掀背車，其提供三種配備等級，分別為單馬達入門版「Elegant」、單馬達高規版「Emerge」，以及搭載雙馬達四輪驅動系統的頂規「Pioneer」。車身尺碼上，BRIA車長為4,315 mm、車寬 1,885 mm、車高 1,535 mm，屬於都會取向設定。

電池統一 續航有些微差異

BRIA全車系統一搭載容量為57.7 kWh的磷酸鋰鐵電池組，充電規格採用CCS2快充介面，最高充電功率可達134 kW，在理想狀態下，電量由10%充至80%所需時間約為30分鐘以內。

Foxtron BRIA。（圖／林昱丞攝影）

動力系統方面，單馬達車型皆為後輪驅動配置，最大輸出為229匹馬力，0-100 km/h加速成績為6.8秒。在NEDC測試標準下，單馬達版本續航里程可達516公里。至於頂規Pioneer雙馬達四驅車型，最大馬力提升至400匹，0-100 km/h加速加速時間縮短至3.9秒，不過由於雙馬達配置使車重增加約150公斤，其續航里程下修至466公里。

S-duct導流結構。（圖／林昱丞攝影）

外觀設計與空氣力學為 BRIA 的重點之一，Foxtron表示，BRIA採用流線化車身輪廓，並導入多項空力設計，包括位於車頭前緣的S-duct導流結構，可將氣流引導至車頂；同時結合氣簾（Air Curtains）與側導流孔（Portholes）以管理車側氣流。輪圈則依動力配置區分，單馬達車型為18吋、雙馬達車型為20吋，最終使BRIA的風阻係數達到0.26 Cd。

充電規格採用CCS2快充介面，最高充電功率可達134 kW。（圖／林昱丞攝影）

座艙配置方面，BRIA以數位化整合為核心，車內搭載9.2吋長方形數位儀表與15.6吋中控螢幕，以雙螢幕構成主要資訊與操作介面。同時支援 OTA 遠端更新功能，使車輛系統可隨需求持續升級。

Foxtron BRIA有多種顏色。（圖／林昱丞攝影）

售價部分，Foxtron首發限定價格維持不變，Elegant為89.9萬元起，Emerge為104.9萬元起，頂規Pioneer則為114.9萬元起。首購期間，Elegant車型加贈原未標配的前行李廂；Emerge與Pioneer則加贈原價4,500元的V2L車外供電轉接器。

車內搭載9.2吋長方形數位儀表與15.6吋中控螢幕。（圖／林昱丞攝影）

在選配項目上，有20吋輪圈、白色內裝、香氛系統、無線充電板、旅行式充電器、TomTom車載導航、金屬門檻飾板與後行李廂平整化隔板等。雙色車身亦提供選擇，但僅限Emerge與Pioneer車型，價格依配色組合不同，介於1萬至1.5萬元不等；入門Elegant車型則僅提供三種單色塗裝選項。

白內裝需要選配。（圖／林昱丞攝影）

