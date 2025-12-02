愛玩車／麥拉倫專利申請 賽道模式將被GPS鎖定
英國超跑品牌McLaren麥拉倫日前向專利機構遞交了一份新文件，根據該專利，新車未來可能會將「全性能／賽道模式」綁定於GPS定位，只有當車輛位於經McLaren預先認定的賽道或特定地區時，才允許啟動該性能設定，換而言之，若車輛不在這些區域，則無法啟動全性能模式。這項做法代表著McLaren正在思考如何以科技手段管理高性能車在公共道路上的使用。該專利如果成真，將讓駕駛者難以在街道上「隨心所欲」地釋放超跑潛能，而僅能在受到管控的賽道環境中發揮完整的性能。
McLaren提出這項設計，顯然是受到了近年來高性能車在公共道路上安全事故頻傳，以及各國對超跑管理日益嚴格的壓力，若能透過GPS判定車輛所在區域並自動限制性能，便能在某種程度上降低超跑在不適合環境下高速行駛的風險。專利申請文件透露，系統將透過定位以及預先定義的地理資料庫來判斷是否允許開啟「賽道模式」。對McLaren而言，這既能保護品牌形象，也能在法律層面為自己加上一道防線，若車主在公共道路事故，且是因未在賽道啟用全性能模式，或強行繞過GPS判定，那品牌有可能將責任部分轉嫁，避免被視為放任高性能車濫用的一方。
根據專利內容，這套系統主要藉由車輛內建GPS定位模組，搭配原廠建立的「賽道資料庫」，當車子駛入合法賽道範圍內，系統才會允許駕駛選擇並啟動高性能模式；一般道路或沒有被認定的私人賽道，則強制鎖定性能至較保守的設定。然而，這樣的機制也帶來不小疑問與挑戰，誰來決定哪些道路或區域算合法賽道？若未來有人申請在封閉的一般道路或私人場地進行跑車活動，是否仍被辨識為非賽道而被封鎖。此外，GPS容易受到環境、訊號、隱私等因素影響，若系統判定錯誤，合法用途反而可能被不當限制。
因此，這項專利雖展示出McLaren的「科技管理思維」，但真正能否推向量產、被車主接受、以及是否符合法規標準，仍充滿變數。此消息一出，即在車壇與超跑圈引起激烈討論，一方面，有人認為這是負責任的先進做法，超跑最強的性能若只在安全、受控的環境釋放，有助於降低公路事故、保護行人，以及維繫品牌形象；另一方面，也有人質疑這是否剝奪了車主自由，讓「開什麼車」不再是駕駛者決定，而由科技與企業控制。
部分車迷甚至表示：「買McLaren一半是買性能，一半是買那種隨時拿來奔馳的快感。如果要靠GPS判定，未來感覺像是在租賽道車，而不是擁有它。」此外，也有技術評論指出，若這套系統成為法規要求的一部分，可能會使其他高性能車廠跟進，整個超跑文化與街道車自由性都將被改寫。
McLaren這份專利，代表了高性能車製造商在當今社會、法規與安全壓力下的一種新思維，利用GPS、定位與車載技術，將「賽道性能」與「公共道路使用」明確切割，以求在不犧牲品牌性能特質的同時，降低潛在風險。若McLaren最終將這項專利實裝於量產車，未來的超跑市場與文化，可能將因這種科技監控而產生深遠改變。對於想要激情駕駛的車主、也對於城市安全的政策制定者來說，這都不只是車輛科技的進化，而是對整個車輛使用觀念的一次重塑。
