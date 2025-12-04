愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛

Picanto於今年3月上市至今，一舉突破1,000輛銷售。（圖／台灣森那美起亞提供）





Kia今年將再創紀錄？2025年截至11月底，Kia全車系全年已創下9,448輛的銷售佳績，不僅以2.6%的同期年成長率，成為今年國內車市少數正成長的品牌之一，更再次寫下品牌同期歷史新高紀錄。因此Kia總代理台灣森那美起亞特別規劃「煥然一新．萬元入主」禮遇，並推出「歲末感恩．健檢有禮」冬季健檢活動。

Ceed Sportswagon。（圖／台灣森那美起亞提供）

Kia總代理台灣森那美起亞指出，今年在產品、通路與服務面向均展現明顯進展。產品方面，自3月起陸續導入多款新車，包括Picanto、EV6，以及Carnival。通路方面，啟用品牌台北旗艦店，同時完成全台北、中、南區共11處導入新CI 2.0標準的展示與服務據點。此外，今年也舉辦「Kia Skills Cup全國技能競賽」；而自10月起展開的「2026 Kia啟發未來」巡迴講談，則透過展間活動加深消費者對品牌理念的體驗。今年，台灣森那美起亞亦獲得Kia全球總部頒發「2025卓越合作夥伴獎」，並獲中華民國全國商業總會頒發第79屆「金商獎優良外商」肯定。

廣告 廣告

Sorento自上市以來廣受市場熱烈迴響，於今年累計銷售727輛，創下歷史年度銷售新高紀錄。（圖／台灣森那美起亞提供）

歲末將至，Kia推出多項購車與售後服務活動。購車部分，限時入主Picanto、Stonic、Ceed Sportswagon、Sportage、Sorento Turbo-Hybrid，可享1萬元起開回家或高額0利率方案，並加贈丙式車體險、專屬配件組與Kia乘用車五年不限里程全車原廠保固，並適用最高10萬元貨物稅減徵政策，最高享總價值逾16萬元限時禮遇。

Sportage在「煥然一新．萬元入主」禮遇名單當中。（圖／台灣森那美起亞提供）

「歲末感恩．健檢有禮」乘用車冬季健檢活動，自2025年12月1日至2026年2月13日止，凡預約回廠即享全車包含輪胎、底盤等20項免費安全檢查，活動期間更祭出電動窗膠條、空調抗菌除霉、優質油精等專屬保養套餐優惠，另外購買4條指定品牌輪胎則享85折優惠。凡於活動期間回廠檢查並消費，不限金額即獲得Kia新春紅包袋；單筆消費金額達1,999元即獲得2026年Kia桌曆，滿4,999元則獲得Kia掛式旅行收納包，若消費滿9,999元即可獲得車用空氣清淨機。

更多東森新聞報導

愛玩車／光陽K1特仕版增150動力 即將搶攻市場

愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張

愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案

