愛玩車／250萬！奧斯頓馬丁Valkyrie模擬器
Aston Martin奧斯頓馬丁與Curv Racing Simulators聯手打造的最新力作，將「利曼24小時耐久賽」的頂級氛圍直接搬進車主的居家客廳。為了紀念奧斯頓馬丁於2026年重返傳奇賽場的Valkyrie挑戰計畫，這款名為「Hypercar Edition」的限量賽車模擬器日前正式問世，全球僅限量生產24台，每台售價為58,750英鎊（約新台幣250萬元）。
利曼賽車塗裝與碳纖維車身
在外觀設計上，Hypercar Edition賽車模擬器靈感源自利曼賽道上007號與009號Valkyrie實體賽車的專屬塗裝，並採用「頒獎台綠（Podium Green）」為主調，輔以對比鮮明的細節點綴，在靜止狀態下也充滿強烈的競技張力。該裝置的核心構造基於一體成型的碳纖維單體車殼，不僅確保了結構強度，更在視覺上呼應了Valkyrie超跑本身的空氣力學輪廓。奧斯頓馬丁招牌的水箱護罩格柵形狀也被巧妙融入車身線條中，讓整台模擬器看起來既像是一台未來感十足的電動「碰碰車」，又像是一個從維修站直接拆卸下來的精密零件，可惜的是這套模擬器缺乏高階模擬器常見的動態液壓系統，讓擬真度降低了一些。
源自Valkyrie的專屬方向盤
若要論及Hypercar Edition賽車模擬器的靈魂，非那組與真實Valkyrie賽車系出同門的方向盤莫屬，這組專屬訂製的方向盤不僅具備碳纖維與鋁合金的輕量化構造，更整合了與職業賽車規格完全一致的數位顯示螢幕、磁吸式換檔撥片以及雙離合撥片系統。奧斯頓馬丁測試車手兼Curv創辦人Darren Turner強調，這組裝置的開發核心在於「真實性」，重點在於駕駛位置的幾何配置、轉向系統的回饋力道以及競技操作的細膩度。另外，所有的控制介面皆具備發光功能，並能依據車主的需求進行客製化調整。
NVIDIA顯卡加持
為了支撐極致的視覺體驗，Hypercar Edition賽車模擬器的核心顯示系統搭載了一組49吋的三星Odyssey曲面螢幕，具備240Hz的超高更新率與僅1ms的反應速度，確保在高速過彎與多車纏鬥的瞬間，視訊輸出穩定。在運算能力方面，這台模擬器採用了NVIDIA RTX 50系列繪圖卡，搭配高效能Intel處理器、32GB DDR5記憶體以及2TB高速SSD，強大的運算性能，能精確還原賽道上的每一處細節，讓玩家得以在客廳中體驗到更真實的賽道模擬。
奢侈品與避險的終極選擇
對於消費者而言，支付250萬元購買一台「不能上路」的賽車模擬器，或許在邏輯上難以被大眾理解，但對於那些擁有深厚財力、且對賽車運動擁有偏執熱愛的藏家而言，這款模擬器不僅僅是遊戲機，更是一種社交娛樂的選擇。隨著奧斯頓馬丁持續在賽車運動領域注入巨大資本，這類限量版聯名產品或許將成為品牌與死忠支持者之間，最為緊密的情改連結。
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