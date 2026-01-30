愛玩車／29年首輛！中國車登《跑車浪漫旅7》
賽車遊戲界的傳奇作品《跑車浪漫旅7》（Gran Turismo 7，以下簡稱GT7）迎來了一個具備歷史意義的里程碑，在近日最新發布的1.67版本更新中，小米SU7 Ultra正式宣佈入駐，成為該系列遊戲自1997年問世以來，首款被正式收錄的中國品牌車型。這不僅是遊戲內容的擴充，更被視為全球汽車文化權威對中國高性能車研發實力的「官方認證」。對於許多車迷而言，象徵著中國品牌已正式從「量產輸出」跨越到「性能文化」的國際舞台。
作為此次更新的主角，小米SU7 Ultra憑藉著其在德國紐柏林北環賽道創下的「最速四門車」紀錄，成功敲開了這座虛擬汽車博物館的大門。這款性能怪獸搭載了三馬達驅動系統，輸出功率高達1,548匹馬力，在遊戲中展現出的極限加速與精準操控，完美還原了其實體車型的競技靈魂。據悉，GT系列製作人山內一典曾親自造訪小米總部並深度試駕，他對這款車所展現出的駕駛熱情給予了高度評價，這也正是促成此次跨界合作的核心契機。
小米之外 保時捷、現代皆有新車加入
除了寫下歷史的小米，1.67版本的更新清單同樣分量十足，展現出Polyphony Digital在平衡電能科技與傳統賽車競技上的匠心。同步登場的還包括專為GT3賽事打造的保時捷911 (992) GT3 R，以及在TCR賽事中戰功顯赫的現代Elantra N TCR。此外，粉絲們還可以在美國新增一個名為「加州路邊」的拍照地點，這個拍照地點以杭亭頓海灘（Huntington Beach）的核桃大道（Walnut Ave）為原型，讓玩家有機會在美國這座象徵性城市之一拍照留念。
這次GT7更新還新增三條世界級賽道賽事，它們分別是紐柏林賽道的世界房車600錦標賽、Spa-Francorchamps賽道的世界房車700錦標賽以及澳洲全景山賽道的世界房車800錦標賽，讓玩家在體驗中國電能巔峰的同時，也能在經典的內燃機咆哮聲中感受純粹的機械魅力。
從產業角度來看，SU7 Ultra進入GT7是一次極為成功的「文化超車」。《跑車浪漫旅》系列向來以選車眼光辛辣、門檻極高著稱，被譽為「汽車文化百科全書」；一家品牌能否入選，往往與其在汽車歷史上的代表性或技術突破息息相關。當全球千萬玩家開始在虛擬賽道上駕駛、改裝並研究這款來自中國的電能超跑時，中國汽車品牌的形象正悄然從「高CP值代步工具」演變為「高性能標竿」。這場發生在螢幕裡的賽車革命，或許正是未來全球現實車市變局的縮影。
