愛玩車／911設計之父90冥誕 保時捷推出紀念車款

德國跑車製造商Porsche保時捷在12月11日推出全新車款——911 GT3 90 F. A. Porsche。（圖／Porsche提供）





德國跑車製造商Porsche保時捷在12月11日推出全新車款——911 GT3 90 F. A. Porsche，這款極具紀念意義的車款，是為了紀念Porsche 911設計之父、傳奇設計師Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche 90歲冥誕。911 GT3 90 F. A. Porsche全球限量90輛，並於2026年4月起開放訂購。

911 GT3 90 F. A. Porsche擁有專屬車色——金屬F.A.綠色（F. A. Green Metallic）。（圖／Porsche提供）

911 GT3 90 F. A. Porsche以配備Touring套件的911 GT3為基礎，擁有專屬車色——金屬F.A.綠色（F. A. Green Metallic），其源自於F. A. Porsche愛車的經典金屬橡木綠（Oak Green Metallic），透過保時捷尊榮客製選色（Paint to Sample Plus） 團隊與保時捷家族共同開發而成。外觀另一項特殊配置，是消光黑色烤漆（Satin-gloss black）的Sport Classic輪圈，其靈感源自經典Fuchs輪圈，並具備中央單孔鎖定機制與1963經典版盾徽，後蓋進氣系統則施以鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。

內裝部分，911 GT3 90 F. A. Porsche以石灰黃（Chalk Beige）縫線，以及採用F.A.格紋織布材質（F. A. Grid-Weave）的中央椅面，與松露棕色Club真皮內裝（Truffle Brown）搭配，營造專為紀念F. A. Porsche的獨特色調。F.A.格紋織布材質是由黑、綠、松露棕（Truffle Brown）、奶油色（Cream）與酒紅（Bordeaux Red）五種顏色交織而成，同時這個材質也被運用在手套箱、公事夾以及前行李廂的雙面地墊上。

金屬F.A.綠色是透過保時捷尊榮客製選色（Paint to Sample Plus） 團隊與保時捷家族共同開發而成。（圖／Porsche提供）

儀錶板上方的跑車計時套件碼表則以F. A. Porsche的專屬「Chronograph I」為靈感，而排檔桿由孔胡桃木膠合板製成，上面鑲有刻有F. A. Porsche簽名的飾牌。副駕駛前方飾板上也設有鍍金銘牌，刻上簽名、原始911車身線條與「One of 90」字樣。此外，中央置物盒也施以與車尾一致的「90 F. A. Porsche」徽飾。

消光黑色烤漆（Satin-gloss black）的Sport Classic輪圈靈感源自經典Fuchs輪圈，並具備中央單孔鎖定機制與1963經典版盾徽。（圖／Porsche提供）

保時捷表示，Ferdinand Alexander Porsche（簡稱F. A.）一生奉行一項核心設計信念：「當物件的功能被精準定義後，它的外觀便會自然而然地成形。」這種以功能為本的設計哲學，自他著手打造傳奇911的第一刻起便已深深烙印於作品之中。1972年，F. A.與弟弟Hans-Peter創立Porsche Design設計工作室，並迅速以一系列作品奠定現代設計經典地位，包括「Chronograph I腕錶」與可更換鏡片的「P'8478 太陽眼鏡」。

後蓋進氣系統鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。（圖／Porsche提供）

若F. A.仍在世，2025年12月11日是他90歲生日，為向這位偉大的設計師致敬，Sonderwunsch團隊與其么子Mark Porsche攜手打造了專屬紀念車型——911 GT3 90 F. A. Porsche。其中一部911 GT3 90 F. A. Porsche將由Mark Porsche收藏，其餘89部提供給全球保時捷車迷珍藏。

內裝部分以石灰黃縫線，以及採用F.A.格紋織布材質的中央椅面，與松露棕色Club真皮內裝搭配而成。（圖／Porsche提供）

「我相信父親一定會喜歡這部特別的911。」Mark Porsche表示：「我們將父親許多個人喜好融入這個專案，為本車專屬研發的金屬F.A.綠色（F. A. Green Metallic），源於他愛車上的金屬橡木綠（Oak Green Metallic）；座椅中央使用的F.A.格紋織布材質（F. A. Grid-Weave），也呼應了他最常穿的那件外套。」

排檔桿由孔胡桃木膠合板製成，上面鑲有刻有F. A. Porsche簽名的飾牌，中央置物盒也施以與車尾一致的「90 F. A. Porsche」徽飾。（圖／Porsche提供）

911 GT3 90 F. A. Porsche台灣售價為1,895萬元起，將於2026年4月開放訂購，並於同年下半年開始生產，且會在買家完成最終個人化配置後才進行組裝。車主將獲得專為此車打造的限量版 「Chronograph 1腕錶」以及專屬旅行袋。其中該腕錶通過COSC認證，並於瑞士Grenchen的保時捷製錶工坊以手工製作完成。

副駕駛前方飾板上設有鍍金銘牌，刻上簽名、原始911車身線條與「One of 90」字樣。（圖／Porsche提供）

「Chronograph 1腕錶」指針與刻度採用特製Super-LumiNova夜光塗層，以仿鐳或氚材質般的質感營造復古氛圍，錶扣與錶冠上採用「Porsche Design標誌」，3點鐘位置的日期位置上則放上F. A. Porsche的縮寫，自動上鏈機芯的擺陀造型與配色皆與911 GT3 90 F. A. Porsche的輪圈相同，錶背則鐳射雕刻限量編號（XX/90）與F. A. Porsche簽名，錶殼則以超輕、耐用且抗過敏的鈦合金製成，並如1972年原版般覆以黑色塗層。車主可選用皮革錶帶，其皮革與縫線皆與車內材質相同。

中央椅面採用F.A.格紋織布材質。（圖／Porsche提供）

這款特別版腕錶以「Chronograph 1 – 1972 Limited Edition」為基礎，該款作品由Porsche Design於2022年品牌50週年時推出。它在設計上忠實重現原作的所有細節，同時具備最先進的製錶技術。其背後的故事是，當時仍是新創公司的Porsche Design接下來自保時捷原廠的第一筆訂單：為優秀員工與週年紀念打造一款腕錶，首批訂製數量僅20支。腕錶的設計靈感源自911的儀錶板，在極端條件下依然清晰易讀，F. A. Porsche將此設計與功能完整轉化到腕錶上，採用霧黑錶盤、螢光白色時標與指針，並以醒目的紅色計時秒針點綴。

911 GT3 90 F. A. Porsche車主將獲得專為此車打造的限量版 「Chronograph 1腕錶」。（圖／Porsche提供）

為了紀念F. A. Porsche，他另一件具代表性的設計作品也同步登場——Porsche Junior運動雪橇。保時捷於1960年代推出這款碗形運動雪橇，深受年輕車迷喜愛，也是F. A.與孩子們珍貴的回憶。全新版本採用碳纖維材質打造，使雪橇格外輕盈；內部則以「Kevlar」核心提供額外剛性與穩定性。與車款相同，Porsche Junior運動雪橇亦限量90件，外觀採用專屬金屬F.A.綠色車色，座墊也覆以與911 GT3 90 F. A. Porsche相同的F.A.格紋織布材質。

Porsche Junior運動雪橇。（圖／Porsche提供）

