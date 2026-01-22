愛玩車／Audi F1車隊正式亮相 備戰26賽季

Audi Revolut F1車隊賽車——Audi R26。（圖／Audi提供）





Audi Revolut F1車隊日前在德國柏林首次公開亮相，公布2026年F1的戰駒——Audi R26最新塗裝外，還展示車隊服飾與車手賽車服。Audi執行長Gernot Döllner表示：「我們已蓄勢待發，滿懷熱忱敬請全球車迷拭目以待。」

Audi Revolut F1車隊賽車——Audi R26。（圖／Audi提供）

四環品牌歷史性時刻，Audi Revolut F1 Team日前於柏林正式亮相，現場近四百位嘉賓齊聚德國首都中心的Kraftwerk活動場地，共同見證Audi廠隊全球揭幕，共發表Audi R26最新塗裝、車隊服飾與車手賽車服。

Audi R26正式亮相 3月8日澳洲站登場

Audi Revolut F1車隊賽車——Audi R26。（圖／Audi提供）

廣告 廣告

Audi R26賽車搭載由德國Neuburg an der Donau多瑙河畔新堡基地所研發的動力單元，命名為AFR 26 Hybrid。該動力系統於聖誕節前夕在瑞士Hinwil基地首次啟動。車隊於1月9日在西班牙巴塞隆納的加泰隆尼亞賽道完成首次試車，同時作為拍攝日活動的一部分。而Audi Revolut F1車隊將於3月8日於澳洲站首度於F1大獎賽登場。

Audi車手Nico Hülkenberg（左）與Gabriel Bortoleto穿著全新賽車服。（圖／Audi提供）

Audi Revolut F1車隊總監Jonathan Wheatley與Audi F1項目負責人Mattia Binotto揭曉全新車隊服飾及車手賽車服，兩位Audi車手Gabriel Bortoleto（巴西籍）與Nico Hülkenberg（德國籍），將於2026賽季穿著亮相。Audi Revolut F1車隊採用獨特視覺識別系統，涵蓋專屬色系與全新字體家族，從賽道形象到社群媒體呈現皆彰顯鮮明特色，同時完美傳遞Audi的品牌基因，其中鈦灰色呼應品牌賽車傳統，象徵性能與技術精準度，全新推出的Audi紅色更成為車隊的標誌性特徵。

鈦灰色呼應Audi賽車傳統，象徵性能與技術精準度，全新推出的Audi紅色更成為車隊的標誌性特徵。（圖／Audi提供）

Audi Revolut F1車隊的下個重要里程碑，將是1月26日至30日在巴塞隆納進行新世代F1賽車封閉測試，在巴林官方測試期間（2月11至13日及2月18至20日），Audi R26將完成最後測試圈數，為Audi首度參與F1大獎賽做最後準備。

F1為戰略旗艦 全方位發展賽車運動

Audi認為，Formula 1計畫作為Audi的戰略旗艦，體現品牌在技術、文化與企業精神的全面轉型，此舉旨在激勵顧客與員工，研發與賽事運作皆建立在經濟效益最佳化的架構之下：適用於所有車隊的成本上限確保預算透明且競爭環境公平，而Formula 1全球性的影響力則提供強大的品牌曝光與機會。隨著技術規章的重大變革—包括提升電動動力佔比及導入永續燃料，此刻正是Audi以新參賽者身份進軍頂級賽車運動的絕佳時機。

Audi執行長Gernot Döllner與Audi R26。（圖／Audi提供）

Audi補充，賽車運動深植於Audi的DNA，始終是推動技術進步與創新的原動力，從首款中置引擎大獎賽賽車、拉力賽的quattro全輪驅動系統，到Le Mans利曼賽道、Formula E電動方程式及Dakar Rally達卡拉力賽的柴油、混合動力與純電動力系統，Audi始終以決心、勇氣、毅力與團隊精神引領各項賽車計畫邁向成功，不斷開拓新領域。

更多東森新聞報導

愛玩車／Volvo EX60來了 高續航不焦慮

愛玩車／Škoda躍歐第三大 台灣維持歐品牌前四強

愛玩車／首戰即奪冠！Defender達卡包辦前二

