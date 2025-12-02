愛玩車／BMW大七門檻降 配備調整依舊霸氣

全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，重新調整車輛編程，現今分成735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition。（圖／汎德提供）





BMW總代理汎德於12月1日正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，重新調整車輛編程，現今分成735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，M Edition車型升級M Sport外觀套件，同時升級高科技的停車輔助功能。全新7系列降低入門門檻，建議售價為475萬元起。

搭載全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的LED頭燈。（圖／汎德提供）

全新年式BMW 7 系列搭載全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的LED頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典C柱的Hofmeister Kink倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。

全新BMW 7系列推出735i M Edition與740i M Edition，雙車型升級M Sport套件，配備包含M Sport空力套件、M擾流尾翼、M專屬輪圈及深藍色M煞車卡鉗，搭配黑色高光側裙及銀色鍍鉻窗框，營造更具氣勢的動感存在。此外，740i M Edition車型更標配21吋M星幅式輪圈以及迎賓自動車門。

735i M Edition與740i M Edition升級M Sport套件。（圖／汎德提供）

全新7系列也首度導入735i Pure Excellence車型，以更純粹的現代奢華提供消費者更多選擇。735i Pure Excellence車型採用了BMW獨一無二的美學設計語彙，藉由專屬外觀套件、20吋空氣力學輪圈搭配銀色鍍鉻窗框，精練出極致優雅的純淨線條。

全新7系列導入由12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的懸浮式曲面螢幕，結合BMW Operating System 8.5使用者介面與BMW 環繞光幕。（圖／汎德提供）

全新7系列導入由12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的懸浮式曲面螢幕，結合BMW Operating System 8.5使用者介面與BMW 環繞光幕，打造出前衛、優雅且極具沉浸感的座艙氛圍。同時擁有頂級水晶內裝套件、BMW Individual Merino 真皮材質、雙前座舒適型電動座椅（含記憶與加熱功能）。此外，透過軟體升級新增的Disney+ App，更為乘客帶來內容多元、沉浸度更高的影音娛樂饗宴。

735i M Edition與740i M Edition車型更擁有進階自動倒車輔助系統。（圖／汎德提供）

BMW以「豪華宅邸」為靈感，為全新7系列營造極致尊榮的後座體驗。3,215 mm長軸距結合全景式玻璃車頂，帶來寬敞舒適的乘坐空間；Bowers & Wilkins沉浸式4D頂級音響系統，則呈現劇院等級的聽覺饗宴。後座更配置水晶切割設計的豪華中央扶手與豪華型四區恆溫空調。

全新735i M Edition與740i M Edition以更多運動化細節強化旗艦氣勢，包含M Nappa真皮多功能方向盤、M碳纖維飾板、M駕駛座踏板組與M 字樣車門門檻等專屬配備；其中740i M Edition更升級雙後座麂皮頭枕。

全新7系列具備360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理2.0、BMW手機數位鑰匙2.0、無線智慧型手機整合系統與手機無線充電裝置，更搭載最高規格的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了搭載主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、變換車道輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、駕駛注意力輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影、360度環景碰撞錄影功能、離車警示與自動停車輔助系統。

此外，735i M Edition與740i M Edition車型更擁有進階自動倒車輔助系統、手機遙控停車功能，與BMW獨家且最多可記憶10組的記憶路徑停車輔助系統；而全新導入且更貼近車主用車需求的記憶路徑停車輔助系統，則是能夠記憶車主曾經停放過的車位與停車時的路徑，當車輛需要再次停放於同一個車位時，只要執行先前曾經記憶的路徑，系統就能執行自動停車並可偵測與微幅閃避障礙物。

動力方面，搭載BMW TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎與Steptronic運動化八速手自排變速箱，735i擁有272匹最大馬力與400牛頓米扭力，0–100 km/h加速僅需6.7 秒；740i則有381匹最大馬力，最大扭力是520牛頓米，0–100 km/h加速僅需5.4秒。同時，48V高效複合動力系統額外提供18匹馬力兼顧更出色的乘坐舒適性與燃油效率。

在動態科技層面，全新7系列導入全新My Mode行車體驗模式切換，並全面搭載電子可變懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，以及整合式後軸轉向系統，有效吸收路面震動、提升行路穩定性。後軸轉向系統更可依據行駛情境調整後輪轉向角度，無論低速靈活迴轉或高速變換車道，皆展現優異的操控性與靈敏度。

售價上，735i Pure Excellence為475萬元、735i M Edition為512萬元，740i M Edition為615萬元。

