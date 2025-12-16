愛玩車／BMW 5系列上市 華麗與實用同步升級

BMW總代理汎德發表全新年式BMW 5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車。（圖／汎德提供）





BMW總代理汎德於12月15日正式發表全新年式BMW 5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車，全車系升級黑色高光澤車窗控制面板，並加入Disney+ 影音串流功能，而520i車型新增BMW飾光水箱護罩、動態迎賓光毯、雙前座通風座椅以及B&W頂級音響系統。全新5系列售價為299萬元起。

改款重點放在520i車型上，車頭新增「BMW飾光水箱護罩」。（圖／汎德提供）

全新年式BMW 520i M Sport Sedan與Touring同步進行全面升級，標配獨一無二的「BMW飾光水箱護罩」，於夜間行駛時以更銳利且富層次的光影表現，進一步強化車頭張力，搭配經典C柱Hofmeister Kink與專屬「5」字樣識別，塑造更具辨識度的動感跑格；車側則首次導入「動態迎賓光毯」。

全新520i M Sport Sedan與Touring進一步強化豪華與運動兼備的旗艦定位，標配「M Nappa真皮平底方向盤」、「Fine-Wood深色梣木紋飾板」與「豪華型雙區恆溫空調」。另外首次導入雙前座通風座椅，在炎熱氣候與長時間行駛情境下有效提升乘坐舒適度，並同步升級「Bowers & Wilkins 頂級音響系統」；全車系亦全面支援全新「Disney+ 影音串流功能」。

520i車型車側首次導入「動態迎賓光毯」。（圖／汎德提供）

為實現更細膩入微的座艙體驗，全新5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車全車系同步將駕駛座車窗、行李廂與前後乘客車窗控制面板升級為黑色高光澤材質，於視覺與觸感層面全面提升。

內裝520i車型升級「Bowers & Wilkins 頂級音響系統」；全車系亦全面支援全新「Disney+ 影音串流功能」。（圖／汎德提供）

在數位科技層面同樣全面升級，12.3吋虛擬數位儀錶可清晰呈現豐富駕駛資訊，並整合AR擴增實境導航功能，提供更直覺且即時的行車指引；14.9吋中控觸控螢幕則導入全新BMW Operating System 8.5，搭配QuickSelect 快捷選單，讓駕駛能以圖像化且更符合使用直覺的操作邏輯，輕鬆掌控各項車輛功能。

520i車型首次導入雙前座通風座椅。（圖／汎德提供）

同時，廣受消費者喜愛的車況抬頭顯示器、遠端3D監控、無線智慧型手機整合系統、最高15W充電功率的手機無線充電裝置，以及BMW手機數位鑰匙2.0（支援iOS系統與指定Android系統手機）皆全面列為標準配備。

主動安全科技上，標配「BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技」，其涵蓋主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，並具備自動倒車輔助與變換車道輔助功能。

動力方面，520i M Sport Sedan與Touring擁有190匹最大馬力，310牛頓米最大扭力；BMW 530i M Sport Sedan則有258匹最大馬力與400牛頓米最大扭力，此外透過48V高效複合動力科技與Steptronic八速手自排變速箱的精準協調，不僅進一步提升能源效率，也帶來更靈敏的加速反應與更靜謐細膩的低速行駛質感。

全新520i M Sport Sedan與Touring在售價上皆小漲3萬元，分別為299萬元與309萬元，更高階的530i M Sport Sedan在升級Disney+影音串流功能系統與黑色高光澤材質後，仍維持339萬元的價格。

