愛玩車／BMW M儀表板進化 遊戲面板提升駕駛體驗

BMW M推出儀表更新，整個儀表像是遊戲面板讓駕駛更有操控氛圍。（圖／BMW提供）





BMW為其高性能M系列車型推出一套全新數位化更新，以進一步強化駕駛與車輛之間的互動體驗，這項更新已於2025年底在iX3搭載M Sport套件或M Sport Package Pro的車型上率先展開。此次更新的重點是推出一系列「遊戲化介面」，能在車內儀表板和中控屏上顯示更多即時性能數據、視覺化內容及追蹤功能，滿足熱愛駕駛的客戶群技術和動態駕駛的期待。

新版儀表板核心是名為M Cockpit的應用程式，它可在螢幕上呈現詳細的行車數據，甚至包括會影響操控的各種參數。（圖／BMW提供）

BMW M品牌、客戶與銷售副總裁Sylvia Neubauer表示，這些更新是圍繞「以性能數據深化駕駛樂趣」的方向設計，目標是讓日常駕駛中的性能數據更易於理解與運用，而不僅僅是傳統的車速或轉速指示。新版儀表板核心是名為M Cockpit的應用程式，它可在螢幕上呈現詳細的行車數據，甚至包括會影響操控的各種參數，例如輪胎壓力與溫度、即時輸出功率與扭力、轉向角度、海拔高度以及G值感應等資訊，都可透過數據面板顯示。

BMW還推出了另一款名為M Drag Meter的應用程式，這是一個專門針對直線加速及反應時間追蹤的工具。（圖／BMW提供）

這些在儀表顯示數值不再是單調的數字，而是以可自訂的介面和視覺化圖表呈現，駕駛能夠根據個人風格與需求，設置最多五種自訂儀表板版面。這樣的設計不僅能提供更深入的車輛洞察，也讓性能數據「遊戲化」，如同賽車計時與數據比較一樣增添互動性。除了M Cockpit外，BMW還推出了另一款名為M Drag Meter的應用程式，這是一個專門針對直線加速及反應時間追蹤的工具，它能紀錄不同速度區段的加速與減速數據，甚至量測駕駛從靜止到起步的反應時間，並可根據駕駛選取的監控參數、速度區間等對介面進行個性化設定。

新的車機系統中將新增一款應用程式，可以進入不同的儀表畫面。（圖／BMW提供）

BMW同時推出了名M Channel的應用程式，它為M車主提供一個在車內中控顯示螢幕上即可使用的專屬媒體平台，該平台內含大量內容，包括技術教學影片、BMW Motorsport賽事故事與其他影音內容，使車主能在停車休息時汲取性能相關資訊和娛樂內容。BMW也強化了車主社群的互動體驗，自2014年起生產的M車型車主，在德國已可透過My BMW App中的BMW M Community專區連結線上社群，獲得專屬合作夥伴優惠、參加特殊活動邀請，以及與其他M車主互動交流的機會，這不僅將汽車數據與影音內容整合在車內，也把駕駛者帶入一個更具歸屬感與品牌互動的數位生態系。

BMW同時推出了名M Channel的應用程式，它為M車主提供一個在車內中控顯示螢幕上使用的專屬媒體平台。（圖／BMW提供）

這一系列更新是BMW數位化座艙戰略的一部分，它不僅讓性能數據在使用者界面上更直覺，也反應出汽車工業正走向更強互動設計的趨勢。在電動車與智慧座艙技術快速演進的背景下，這樣的「儀表遊戲化」設計有助於提升駕駛者的品牌黏著度和產品差異化，尤其是對於像BMW M這類高性能品牌而言，將操作數據、娛樂內容和社群生態納入車內系統，等於為傳統引擎與動力性能的熱血本質導入了數位化的全新平台。未來，隨著更多車型採用強化數位座艙與即時性能追蹤功能，整個汽車產業的使用者體驗可能將進一步向更加沉浸式、個性化的方向發展。

