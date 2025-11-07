愛玩車／BMW X1升級M運動套件 更帥更有型
BMW總代理汎德於11月6日正式發表全新年式BMW X1 M Sport豪華運動休旅，導入X1 sDrive18i M Sport與X1 sDrive20i M Sport兩款車型，升級M Sport套件，展現更強烈的動感氣勢。雙車型分別調漲3萬元，售價上，X1 sDrive18i M Sport為199萬元起，X1 sDrive20i M Sport則是220萬元起。
全新BMW X1 M Sport全車系標配M Sport套件，外觀升級包括M空力套件、M專屬輪圈（X1 sDrive18i M Sport為18吋，X1 sDrive20i M Sport為19吋）、黑色高光澤窗框與車頂架，展現更強烈的動感氣勢。
座艙內導入M多功能真皮方向盤（含換檔撥片）、M駕駛座踏板組、雙前座跑車座椅、M淺色鋁質菱格紋飾板與黑色車內頂篷。另外懸浮式曲面螢幕整合10.25吋數位儀錶與10.7吋中控觸控螢幕、懸浮式中央鞍座與撥桿式排檔設計，依舊沒有缺席。另外座艙整體以Veganza皮質座椅搭配豪華皮質儀錶檯包覆，創造出豪華高級質感。
全新BMW X1 M Sport全車系皆搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，呈現靈活且精準的動力表現。X1 sDrive18i M Sport擁有最高136匹馬力與230牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速為9.2秒；BMW X1 sDrive20i M Sport則搭配第二代48V高效複合動力系統，擁有最高156匹馬力與240牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速8.3秒。將啟動馬達發電機整合於變速箱中的48V高效複合動力系統，在全油門急加速時透過eBoost提供額外馬力輔助，不僅降低渦輪遲滯，同時具備優秀的起步性能、再加速性能、明快的油門反應等三大特性。而當車輛行駛速度低於15 km/h時，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行模式，能有效降低油耗並大幅提升加速性與乘坐體驗。
主動安全方面，搭載BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，整合主動車距定速控制、主動車道維持輔助、盲點偵測、後方車流警示、倒車輔助攝影，以及自動停車與自動倒車輔助等功能。另外全車系亦標配車況抬頭顯示器、360 度環景輔助攝影，X1 sDrive20i M Sport更配備變換車道輔助、車側防撞輔助及前方車流警示等進階智慧安全輔助功能。
