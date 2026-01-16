愛玩車／Bolt上線滿三個月 數據呈現移動樣貌

歐洲行動叫車品牌Bolt自2025年9月底正式進軍台灣市場以來，至今上線已滿三個月。（圖／Bolt提供）





歐洲行動叫車品牌Bolt自2025年9月底正式進軍台灣市場以來，至今上線已滿三個月。Bolt近期彙整平台營運數據，透過實際叫車使用情境的彙整與分析，逐步描繪出台灣城市在日常通勤、夜間活動與跨區移動等不同生活場景中的移動樣貌，也呈現其在台灣市場初期發展的階段性成果。

完成行程量提升近五成 夜生活場景成大熱門

根據Bolt的營運觀察，自進入台灣市場後，平台整體業務規模持續成長，完成行程量相較初期提升近五成。相關數據顯示，在既有的城市移動需求下，部分用戶開始將叫車服務納入日常或特定情境中的行動選擇，反映出多元移動服務在台灣城市中的實際使用情況。

從使用情境來看，叫車需求明顯集中於週五與週六晚間時段，反映出夜間外出、聚會與週末活動，成為帶動平台使用的重要因素。熱門上車地點多位於台北市信義區夜生活與餐飲聚集區，包括ATT 4 FUN、一蘭拉麵等相關場域；同時台北車站作為重要交通樞紐，也名列高頻上車地點。透過這些數據顯示，叫車服務已成為夜生活、深夜餐飲與市中心移動的輔助選項之一。在行程距離方面，Bolt觀察到用戶使用情境的多元性。平台紀錄中，最長單趟行程距離達354公里，從台北一路行駛至高雄，顯示在特定需求下，叫車服務也可以作為長距離移動的替代方案。

除用戶端使用情況外，Bolt同時持續為在地駕駛夥伴提供接單機會。根據平台數據，部分投入度較高的駕駛夥伴，單週最高淨收入在扣除平台服務費後，超過6萬元，呈現駕駛透過平台接單所累積的實際收入表現。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，經由這三個月的數據觀察，讓這些既有的移動樣貌被更清楚地呈現。從夜間與週末的使用高峰，可以觀察到人們在不同生活場景下，對安全、即時行動服務的實際需求。Bolt將持續深耕在地市場，結合全球營運經驗與台灣城市特性，為乘客與駕駛夥伴提供更多元、有效率的移動選擇。

展望未來，Bolt透露將持續透過營運數據與實際使用情境，觀察台灣城市移動的發展樣貌，並在理解既有需求的基礎上，深化與在地車隊及駕駛夥伴的合作。結合全球營運經驗與台灣城市特性，會以「以人為本的城市」為核心理念，持續進化服務體驗，期望在不同生活場景中，為用戶與駕駛夥伴提供穩定且可信賴的移動選擇，並參與推動更便利、友善且具韌性的城市交通生態系。

