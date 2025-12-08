愛玩車／bZ4X環島美食行旅開跑 八道限定料理九折

TOYOTA日前宣布全新跨界合作企劃──「探索無限 用美味充電｜bZ4X 環島美食行旅」，攜手本次影片中八家風格獨具的特色餐廳，打造bZ4X限定料理。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





TOYOTA日前宣布全新跨界合作企劃──「探索無限 用美味充電｜bZ4X 環島美食行旅」，推出全新系列影片，以旗下電動車bZ4X作為旅程主角，透過純電移動的視角記錄美食、風景與旅途上的故事。此外，還攜手本次影片中八家風格獨具的特色餐廳，打造bZ4X限定料理。活動期間，TOYOTA全這八家餐廳出示車鑰匙，即可享「bZ4X主題限定料理」9折優惠。

bZ4X最新活動──「探索無限 用美味充電｜bZ4X 環島美食行旅」。（圖／和泰汽車提供）

TOYOTA台灣總代理和泰汽車表示，為了讓更多人感受電動車bZ4X帶來的冒險魅力，推出全新影片系列——「探索無限 用美味充電｜bZ4X環島美食行旅」。影片由駕駛bZ4X的旅人帶領觀眾深入城市與自然之間，透過純電移動探索台灣的多重風景，記錄每段旅程的風土故事、駕馭感受以及探索日常的新方式。

廣告 廣告

合作餐廳。（圖／和泰汽車提供）

和泰汽車透露，探索無限 用美味充電｜bZ4X環島美食行旅」系列影片結合TOYOTA精選八家地方特色餐廳，包含：山海百貨（花蓮）、成功海銀行（台東）、好初早餐（新北）、Orlax 花香氣（桃園）、谷岤（台中）、起風茶屋（嘉義）、南美春室（台南）、惠飯店（高雄）。活動期間， TOYOTA全車系車主只需出示車鑰匙，即可享bZ4X限定料理九折優惠。

限定料理的部分，山海百貨提供「電力滿格烤肉飯套餐餐」、成功海銀行提供「浪遊海餃能量套餐」、好初早餐提供「拋兒UP++能量套餐」、Orlax 花香氣提供「花電起司咖哩套餐」、谷岤提供「純電限定，充能樂章」、起風茶屋提供「嘉風茶旅套餐」、南美春室提供「甜入電流午茶組」、惠飯店提供「充飽香氣咖哩雙人餐」。

和泰汽車表示， 即日起，邀請全台TOYOTA車主與bZ4X一同啟程，跟隨系列影片的腳步，一同見證bZ4X全新進化743km續航里程、最大馬力227匹的駕駛體驗，以及TSS 3.0主動安全系統。除了以上亮點升級之外，本次bZ4X更推出震撼價新台幣128萬元，還同步享有「早鳥隨插即充吃到飽」方案，只要於12月底前訂車，並完成指定步驟，即可在U-POWER、EVRun、星舟快充等特定的充電站點，享有交車後6個月內免費隨插即充充電服務。

更多東森新聞報導

愛玩車／「迎馬年7大回饋」 速霸陸新春健檢開跑

愛玩車／來場越野挑戰？Defender有個好機會

愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張

