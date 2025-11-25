愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這

Defender Dakar D7X-R以結合原始、自然與強悍的全新競賽塗裝亮相。（圖／JLR提供）





Defender Rally車隊於11月25日正式發表全新賽車——Defender Dakar D7X-R，其為車隊參戰2026年世界越野拉力錦標賽（W2RC）的官方參賽車型，將於2026年1月份於全球最極限的拉力賽場「達卡拉力賽（Dakar Rally）」中首度登場。

Defender Dakar D7X-R靈感源自沙漠的色調與質感，增加60mm輪距，車頂新增照明模組與座艙進氣口。（圖／JLR提供）

Defender Dakar D7X-R將以結合原始、自然與強悍的全新競賽塗裝亮相，其靈感源自沙漠的色調與質感。全新的Geopalette設計取材自達卡的乾旱地貌，融合沙、石與土色，並加入一抹水藍，象徵沙漠中罕見的水源，展現對比與純淨感。

D7X-R採用35吋輪胎，且提升車高以強化離地高度，車門面板經過修整，並新增側裙，以安裝加強的底盤防護。（圖／JLR提供）

Defender透露，每輛參賽的Defender Dakar D7X-R皆出自Defender位於斯洛伐克Nitra的最先進生產線，遵循FIA為2026年賽事新推出的「Stock組別」規範，競賽車輛的車身結構與量產版本不會進行任何改動。

引擎蓋上新增設計以改善散熱，同時加裝微粒過濾器防止沙塵進入進氣系統。（圖／JLR提供）

Defender Dakar D7X-R與Defender 110擁有相同車身結構，但後部裝配專屬的550公升的油箱，以應付漫長的越野賽段，例如去年賽事包含總長超過800公里的最長賽段，同時配備競賽規格防滾籠以保護乘員安全。

車高以強化離地高度，車身前後也經過特製化改良，確保D7X-R在保留OCTA設計DNA的同時，提升進入角與離去角，增加車輛通過性。（圖／JLR提供）

為應對沙漠環境，D7X-R採用35吋輪胎，並增加60mm輪距，且提升車高以強化離地高度；車身前後也經過特製化改良，確保D7X-R在保留OCTA設計DNA的同時，提升進入角與離去角，增加車輛通過性。另外OCTA的寬體輪拱在D7X-R上更為突出，以容納更寬的輪距，車門面板經過修整，並新增側裙，以安裝加強的底盤防護，應對競賽中可預期的極端衝擊。

D7X-R升級為高性能避震系統，包含前軸單一避震器與後軸雙避震器，其是與新任官方合作夥伴BILSTEIN共同開發的系統。（圖／JLR提供）

懸吊系統保留OCTA量產車型的運動學原理，並升級為高性能避震系統，包含前軸單一避震器與後軸雙避震器，這款與新任官方合作夥伴BILSTEIN共同開發的系統，經過Defender Rally車隊實際測試，能在極端環境下提升性能，並承受滿載550公升油箱的額外重量。

配備競賽規格防滾籠以保護乘員安全。（圖／JLR提供）

動力系統方面，維持與Defender OCTA量產車型相同的4.4L雙渦輪增壓V8引擎，但依FIA「每公斤馬力比」限制功率的規範，最終受規範功率輸出將低於量產OCTA的635匹，並將於2026年1月1日FIA公布認證文件時正式確認。

車內配備FIA規範的導航系統與駕駛抬頭顯示器，顯示速度與航向，並搭載可自訂的賽車儀錶板。（圖／JLR提供）

此動力單元針對冷卻系統進行升級，以應對沙漠中的極端高溫，透過擴大前部面積與強化進氣流量提升冷卻效能，並以單一大型散熱器取代量產車的三組散熱器，搭配四組12V風扇輔助低速冷卻，並在引擎蓋上新增設計以改善散熱，同時加裝微粒過濾器防止沙塵進入進氣系統，同時於車頂新增照明模組與座艙進氣口。

隨車攜帶配備包含8公升飲用水、三組備胎（固定於後座位置並連接防滾架）、工具組、壓縮空氣與必要備件。（圖／JLR提供）

Defender Dakar D7X-R採用與量產OCTA相同的八速自排變速箱，但最終傳動比降低，以適應拉力賽常見的地形並在低速下最大化扭力輸出。煞車系統升級為競賽規格，配備通風碟盤、前六活塞與後四活塞卡鉗。

電子系統由單一賽車控制單元管理，以提升在嚴苛環境下的可靠性，並採用賽車專屬校準。Defender Rally團隊同時開發出全新「Flight Mode」以應對穿越沙丘時的頻繁跳躍，當車輛騰空時，Flight Mode將能自動調整引擎扭力輸出，確保平穩落地並保護傳動系統。

車內配備FIA規範的導航系統與駕駛抬頭顯示器，顯示速度與航向，並搭載可自訂的賽車儀錶板。座艙佈局與FIA規範的六點式安全座椅皆依照駕駛需求量身打造，以確保長期競賽的舒適性。隨車攜帶配備包含8公升飲用水、三組備胎（固定於後座位置並連接防滾架）、工具組、壓縮空氣與必要備件，並配備兩組整合式液壓千斤頂，可舉升車輛任一側。

