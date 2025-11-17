愛玩車／Defender探險賽開跑 首站優勝者出爐

全新「Defender Trophy全球探險挑戰賽」日前宣告正式啟航，資格賽首站於日本圓滿落幕。（圖／JLR Taiwan提供）





全新「Defender Trophy全球探險挑戰賽」日前宣告正式啟航，資格賽首站於日本圓滿落幕。優勝者今村直樹將代表日本，前進2026年由Defender與保育夥伴Tusk共同於非洲舉辦的全球總決賽，攜手推廣探險精神與自然保育。

Defender Trophy全球探險挑戰賽日本站優勝者今村直樹。（圖／JLR Taiwan提供）

Defender Trophy全球探險挑戰賽正式啟航，這場結合史詩級探險與保育使命感的全新形態競賽，象徵英國原創探險品牌重返國際競賽舞台。Defender正在世界各地招募同樣擁有勢不可擋探險精神的車主與粉絲，共同參與這項源自昔日經典挑戰賽的全新型態競賽。目前全球各地已募集超過10,000名參賽者預約參與競賽資格甄選，未來6個月內將陸續於台灣及世界各地舉辦訓練與資格賽選拔。Defender Trophy台灣資格賽預計將於2026年初登場。

全球首場資格賽於日本登場，為期兩日的競賽由24位探險家展開激烈的競爭，完成各項智力、體能與溝通技巧的挑戰。（圖／JLR Taiwan提供）

全球首場資格賽於日本登場，為期兩日的競賽由24位探險家展開激烈的競爭，完成各項智力、體能與溝通技巧的挑戰。內容包含障礙穿越體能任務、裝備搬運與搭建、利用木材與繩索架設橋樑、夜間駕駛任務，以及陡坡攀降等項目。

駕駛技巧很重要，團隊合作更是不可或缺。（圖／JLR Taiwan提供）

Defender營運總監Mark Cameron表示：「Defender Trophy探險挑戰賽的首場資格賽令人印象深刻，參賽者們所展現的探險精神，不僅挑戰身體極限，更彼此信任、審慎評估每個情境，並與當地環境和諧共生，這種態度正是Defender擁抱不可能的完美體現。恭喜我們的優勝者今村直樹先生贏得日本代表資格，我們相信他對於全球決賽的投入，將為Defender與Tusk在非洲攜手合作的保育任務，帶來積極的正向影響並留下深遠的傳承。」

Defender Trophy是一項全新型態的全球性探險競賽，全新「Defender 110 Trophy Edition限定版」將成為這場探險旅程的核心。（圖／JLR Taiwan提供）

Defender Trophy是一項全新型態的全球性探險競賽，全新「Defender 110 Trophy Edition限定版」將成為這場探險旅程的核心。這款專為新世代探險家打造的4x4車款，近期於「Camel Trophy駱駝盃」45週年全球紀念活動中公開亮相，透過專屬的沙光深黃車色塗裝，向這項與Defender密不可分的經典競賽致上最高敬意。

Defender Trophy Collection品項超多，而且看起來非常有質感。（圖／JLR Taiwan提供）

延續Defender 110 Trophy Edition限定版發表，Defender將陸續為熱愛探險的車主與粉絲推出一系列Defender Trophy原廠精品。Defender Trophy Collection獨具風格的服飾系列包含防水外套、輕量保暖混合材質外套、混合材質背心、長短袖 T 恤、脖圍、毛帽與休閒帽款；耐用的戶外探險裝備系列包含YETI聯名旅行杯與水瓶、防水21公升背包、Defender Trophy高爾夫傘、三人防風防水輕量帳篷；專屬紀念商品系列包含Defender Trophy Edition Icon模型車（沙光深黃或凱西克綠版本），以及每件捐助7.5英鎊支持Tusk保育工作的犀牛或獅子絨毛玩偶。

