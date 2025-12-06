愛玩車／EVOASIS訂閱制 充越多省越多

台灣電動車充電品牌EVOASIS於12月5日宣布全新訂閱制優惠正式上線，其推出「月付 $688 充電 75 折」方案。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





台灣電動車充電品牌EVOASIS於12月5日宣布全新訂閱制優惠正式上線，其推出「月付 $688 充電 75 折」方案，鎖定職業駕駛、營業用車主及每月高用量充電族群。EVOASIS表示，該方案可讓常跑通勤、外勤與長途旅遊的電動車車主，在全台超過80座指定DC快充站與國道服務區據點，都能以更划算的價格補足電量。

「月付 $688 充電 75 折」方案還是有時段區分。（圖／EVOASIS提供）

EVOASIS指出，全新的「月付 $688 充電 75 折」方案每月需付688元，即可在全台灣包含國道服務區的82座DC快充站，享受充費電率75折優惠，部分離峰時段最低可達每度電約4.8元起，且該方案沒有度數上限，所以高用電營業用車充得越多、折抵越多。不過需要注意的是，優惠的適用時段「非全時段」，僅為平日離峰與假日全時段。

「月付 $688 充電 75 折」方案試算表。（圖／EVOASIS提供）

車主可透過EVOASIS APP完成訂閱，只需先開啟APP，再點選左上主選單中的「訂閱方案」，並選擇「月付 $688 充電 75 折」，接著以信用卡或簽帳卡付款，完成後約10分鐘內，將收到啟用及綁定通知。EVOASIS副董事長鄭旭捷強調，未來將持續依據營業用車與高用電族群的實際充電行為，優化訂閱與長期方案設計，協助車主在「哪裡都能充」的基礎上，更進一步「充得越多、省得越多」，讓電動車真正成為營運成本的優化選項。

「月付 $688 充電 75 折」方案適用全台82個站點。（圖／EVOASIS提供）

EVOASIS提醒，為維持方案公平性，「月付 $688 充電 75 折」方案為「一訂閱一車輛」制度，每個EVOASIS會員帳號僅能購買一組訂閱，限帳號內「單一同一輛車」使用（以 EVCCID 辨識），完成訂閱付款約10分鐘內啟用，下一次充電即自動綁定該車輛，若偵測同一方案用於第二輛車，將暫停75折優惠並回溯補收差額，且訂閱費不退還。另外訂閱優惠不得與車廠充電優惠、新站上線優惠或其他未明確告知之官方活動重複使用。

EVOASIS透露，每期訂閱週期為1個月，期滿後系統將自動續訂，並以當時最新公告的方案內容與條款為準。若用戶不再需要該方案，可於下期扣款日前24小時，在EVOASIS APP內取消自動續訂。EVOASIS認為，此方案特別適合每月充電量超過約500度的營業用車、職業駕駛與高里程自用電車，便於納入長期營運成本規劃。

