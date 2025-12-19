愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣
你也是這樣嗎？Gogoro於12月18日首度公布「Gogoro生態系」2025年全台騎乘、換電行為，包含最繁忙的換電站、換電尖峰時段，到最受車主歡迎的車色以及GoShare 用戶騎乘喜好。此外，去年大受好評的Gogoro「年度回顧」也將於12月29日強勢回歸，Gogoro車主可回顧過去一整年的騎乘回憶。
Gogoro表示，2025年全台最繁忙換電站集中於都會辦公區、經濟商圈與交通熱區，其中榮登冠軍的是「第一銀行延吉站」，其坐落於辦公大樓聚集地的台北市松山區，提供上班通勤族最方便的換電服務，換電人次突破11萬，平均每日幫助近400位車主補電。第二名為光華商場旁的「光華數位新天地站」，達成10.7萬年度換電次數；第三名則是文山區的「福華加油站」，總共累積10.4萬的年度換電次數，展現換電站選址精準滿足經濟商圈與交通樞紐的強勁需求。
Gogoro首度公布全台換電行為，不分平、假日，全台車主的換電時間大多集中在傍晚的5時至6時之間，形成明顯的「夕陽換電高峰」；台北市、新北市、新竹縣、新竹市的平日換電尖峰時段則最晚，落在晚上6時，顯示大都會區與科技產業聚落的下班後生活更晚展開。而在深夜時段，夜貓族的存在感同樣不容忽視，深夜24時至凌晨1時成為深夜最忙的換電時段，不論是夜班收工、聚會散場，或是吃完宵夜準備回家，順手換電已經成為不少車主的深夜儀式。
在選色趨勢方面，Gogoro透露，最受歡迎色系為棕色、灰色、綠色與藍色，整體以低飽和、百搭的經典耐看色系為主。從性別偏好來看，女性車主最喜歡「MUJI無印良品聯名車款的原色棕」，其溫潤自然的色調，能輕鬆融入各種穿搭與生活場景；男性車主則酷愛「Gogoro EZZY深灰色」，其以低調簡約的色調展現理性、沉穩的風格。整體而言，好搭、耐看、可自然融入生活日常又突顯質感的車款顏色，是Gogoro車主選擇的重點。
Gogoro指出，近年來許多政府單位及企業紛紛以行動響應淨零永續轉型，推動運具電動化。其中，中華郵政近期導入超過1,000輛「Gogoro CrossOver S」，作為全台郵務士公務車輛。考量郵務士工作需求，像是要頻繁駐車和啟動、承載大量郵件以及騎乘穿梭大街小巷等，Gogoro特別配置一系列專屬的設計，包含特調中華郵政企業車色、客製大貨架、更穩固的側柱和中柱，再搭配Gogoro既有的「一踢即行」功能，只要踢起側柱就能啟動馬達出發，大幅提升每日投遞信件任務的效率，堪稱郵務士完美拍檔。
GoShare移動共享服務部分，上線七年以來，共創造5,000萬騎乘次數，總騎乘公里數達2.3億公里，相當於環島超過20萬圈。2025年更持續擴大服務版圖，成為全台隨借隨還服務範圍最大的共享機車服務。
節日與週末是GoShare的使用高峰，其中情人節更為往年最熱門租借日，今年情人節適逢週五，單日租借量達年度次高；隔日2月15日為週六，更迎來全年租借量最高峰，顯示有不少消費者在週末延續節日儀式感，帶動另一波甜蜜的「情人節約會熱潮」。除此之外，多個節日也都登上GoShare租借量排行榜。迎接新年，元旦假期的短程移動需求大幅增加，端午連假推升出遊與返鄉需求，七夕情人節也躋身前五名。
Gogoro強調，Gogoro將騎乘體驗昇華為充滿趣味且互動感十足的生活風格，推出眾多虛實整合的車主活動，打造全台獨一無二的社群力。自2015年Gogoro徽章成就上線以來，透過主題式的換電和騎乘任務，深受眾多車主喜愛。2025年Gogoro於萬聖節展開討糖徽章任務，吸引超過59萬名車主參與，將換電過程轉化為充滿節日氣氛的樂趣。
除了徽章成就任務之外，Gogoro的實體車主活動同樣精彩非凡。今年9月Gogoro首度將指標性的「百 GO 夜行」活動移師高雄，聚集了超過上千位電車車主，在地美食市集、千人港灣辦桌、金曲級歌手表演，以及千台電車夜騎高雄港，再創最壯觀的電車盛況，更成為城市行銷新典範。
此外，去年首次推出即引發熱烈討論的「Gogoro年度回顧」也將於12月29日回歸。今年以「能量冒險之書」為主題，依車主騎乘能量軌跡，包含騎乘總公里數、換電次數和曾到訪的換電站數等，幻化為每位車主獨一無二的角色個性、裝備和成就，還可以知道在全台車主中的排名。
更多東森新聞報導
愛玩車／現代Staria中期改款 科技與舒適性升級
愛玩車／新竹物流電動車隊登場 30輛ET35超壯觀
愛玩車／福斯經典小車電動化 詳細資訊大公開
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 268
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 1
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 201
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 32
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 15
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 155
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18