愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣

Gogoro於12月18日首度公布「Gogoro生態系」2025年全台騎乘、換電行為。（圖／林昱丞拍攝。資料畫面）





你也是這樣嗎？Gogoro於12月18日首度公布「Gogoro生態系」2025年全台騎乘、換電行為，包含最繁忙的換電站、換電尖峰時段，到最受車主歡迎的車色以及GoShare 用戶騎乘喜好。此外，去年大受好評的Gogoro「年度回顧」也將於12月29日強勢回歸，Gogoro車主可回顧過去一整年的騎乘回憶。

來囉，我們要開始囉。（圖／Gogoro提供）

Gogoro表示，2025年全台最繁忙換電站集中於都會辦公區、經濟商圈與交通熱區，其中榮登冠軍的是「第一銀行延吉站」，其坐落於辦公大樓聚集地的台北市松山區，提供上班通勤族最方便的換電服務，換電人次突破11萬，平均每日幫助近400位車主補電。第二名為光華商場旁的「光華數位新天地站」，達成10.7萬年度換電次數；第三名則是文山區的「福華加油站」，總共累積10.4萬的年度換電次數，展現換電站選址精準滿足經濟商圈與交通樞紐的強勁需求。

你也是在這時段換電嗎？而這些換電站你去過了嗎？（圖／Gogoro提供）

Gogoro首度公布全台換電行為，不分平、假日，全台車主的換電時間大多集中在傍晚的5時至6時之間，形成明顯的「夕陽換電高峰」；台北市、新北市、新竹縣、新竹市的平日換電尖峰時段則最晚，落在晚上6時，顯示大都會區與科技產業聚落的下班後生活更晚展開。而在深夜時段，夜貓族的存在感同樣不容忽視，深夜24時至凌晨1時成為深夜最忙的換電時段，不論是夜班收工、聚會散場，或是吃完宵夜準備回家，順手換電已經成為不少車主的深夜儀式。

不管是低飽和還是低調色系，都真D好看。（圖／Gogoro提供）

在選色趨勢方面，Gogoro透露，最受歡迎色系為棕色、灰色、綠色與藍色，整體以低飽和、百搭的經典耐看色系為主。從性別偏好來看，女性車主最喜歡「MUJI無印良品聯名車款的原色棕」，其溫潤自然的色調，能輕鬆融入各種穿搭與生活場景；男性車主則酷愛「Gogoro EZZY深灰色」，其以低調簡約的色調展現理性、沉穩的風格。整體而言，好搭、耐看、可自然融入生活日常又突顯質感的車款顏色，是Gogoro車主選擇的重點。

中華郵政近期導入超過1,000輛「Gogoro CrossOver S」，作為全台郵務士公務車輛。（圖／Gogoro提供）

Gogoro指出，近年來許多政府單位及企業紛紛以行動響應淨零永續轉型，推動運具電動化。其中，中華郵政近期導入超過1,000輛「Gogoro CrossOver S」，作為全台郵務士公務車輛。考量郵務士工作需求，像是要頻繁駐車和啟動、承載大量郵件以及騎乘穿梭大街小巷等，Gogoro特別配置一系列專屬的設計，包含特調中華郵政企業車色、客製大貨架、更穩固的側柱和中柱，再搭配Gogoro既有的「一踢即行」功能，只要踢起側柱就能啟動馬達出發，大幅提升每日投遞信件任務的效率，堪稱郵務士完美拍檔。

GoShare移動共享服務上線七年以來，共創造5,000萬騎乘次數，總騎乘公里數達2.3億公里，相當於環島超過20萬圈。（圖／Gogoro提供）

GoShare移動共享服務部分，上線七年以來，共創造5,000萬騎乘次數，總騎乘公里數達2.3億公里，相當於環島超過20萬圈。2025年更持續擴大服務版圖，成為全台隨借隨還服務範圍最大的共享機車服務。

節日與週末是GoShare的使用高峰，其中情人節更為往年最熱門租借日，今年情人節適逢週五，單日租借量達年度次高；隔日2月15日為週六，更迎來全年租借量最高峰，顯示有不少消費者在週末延續節日儀式感，帶動另一波甜蜜的「情人節約會熱潮」。除此之外，多個節日也都登上GoShare租借量排行榜。迎接新年，元旦假期的短程移動需求大幅增加，端午連假推升出遊與返鄉需求，七夕情人節也躋身前五名。

Gogoro 2025年線上線下的活動豐富，年末還有一個「Gogoro年度回顧」，今年是以「能量冒險之書」為主題。（圖／Gogoro提供）

Gogoro強調，Gogoro將騎乘體驗昇華為充滿趣味且互動感十足的生活風格，推出眾多虛實整合的車主活動，打造全台獨一無二的社群力。自2015年Gogoro徽章成就上線以來，透過主題式的換電和騎乘任務，深受眾多車主喜愛。2025年Gogoro於萬聖節展開討糖徽章任務，吸引超過59萬名車主參與，將換電過程轉化為充滿節日氣氛的樂趣。

除了徽章成就任務之外，Gogoro的實體車主活動同樣精彩非凡。今年9月Gogoro首度將指標性的「百 GO 夜行」活動移師高雄，聚集了超過上千位電車車主，在地美食市集、千人港灣辦桌、金曲級歌手表演，以及千台電車夜騎高雄港，再創最壯觀的電車盛況，更成為城市行銷新典範。

此外，去年首次推出即引發熱烈討論的「Gogoro年度回顧」也將於12月29日回歸。今年以「能量冒險之書」為主題，依車主騎乘能量軌跡，包含騎乘總公里數、換電次數和曾到訪的換電站數等，幻化為每位車主獨一無二的角色個性、裝備和成就，還可以知道在全台車主中的排名。

