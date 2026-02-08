愛玩車／IIHS新碰撞測試 評估碰撞後傷害風險
美國公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety，IIHS）日前公布一項全新車輛安全測試結果，這項以「真實後車追撞」事故為模型、標榜更嚴苛的碰撞測試，其目的在更準確評估車輛座椅對「甩鞭式傷害」的防護能力。甩鞭式傷害指的是因追撞事故造成頭頸部劇烈前後甩動，而引發的頸部與上脊椎受損問題，在過去十年車禍中一直屢見不鮮，卻始終難以有效防範。IIHS的新測試不僅重新定義座椅與頭枕的安全性，也對製造商的安全設計提出更高要求。
傳統的頭枕測試始於2003年，近年卻被發現評分普遍偏高，導致許多車款獲得「良好（Good）」的安全評價，但在實際事故中仍未能有效降低甩鞭傷害的發生率。2022年該測試被取消後，IIHS便投入研發一套更「貼近現實事故」的新評鑑標準，首份測試結果正是這套新方法正式應用後的成果。
新測試更貼近現實追撞場景 多項指標全面強化
IIHS的新碰撞測試不再單純測量頭枕接觸頭部的時間，而是採用更複雜的測試流程來確定座椅對人體脊椎、骨盆運動和能量吸收的整體影響。這次測試使用一個具備可動脊椎的中等身材男性假人，配備來自製造商的實際座椅，並將座椅固定在滑動軌道上，再以「後撞擊速度」分別模擬32 km/h和48 km/h的追尾事故。
這樣的測試設計將揭露在不同撞擊強度下，座椅和頭枕對人體頸椎與胸椎（特別是T1椎體）所施加的力量與速度變化，同時測量骨盆移動距離、頭部與脊椎的相對位移，以及座椅本身的能量吸收能力。IIHS指出，在事故中相差16 km/h的撞擊速度，對人體安全有極大不同，因此測試標準也必須反映這些物理差異，而不再只用單一低速指標做評估。
除了標準化測試外，IIHS也在測試規範中強調了一些基本安全注意事項，像是建議駕駛者在上路前調整頭枕使其能維持頸部自然直立的位置，並避免將雙腳置於儀表板等不當姿勢。這些看似看車必備知識的建議，其實在事故中對降低傷害風險有顯著作用。
18款入測SUV車型表現落差大
IIHS在首批正式公開結果中，共測試了18款小型SUV，其中包括多款2025年新車及2024年本田CR‑V。測試結果顯示，僅有四款車型獲得最高級別「良好（Good）」評價，分別是奧迪Q3、現代Ioniq 5、速霸陸Forester和豐田RAV4，這些車款在測試中證明座椅與頭枕能有效在後撞下支撐假人頭部與上脊椎，降低傷害風險。
獲得「可接受（Acceptable）」評價的有九款，包括別克Encore GX、雪佛蘭Equinox、本田CR‑V、Jeep Compass、起亞Sportage、賓士GLB、三菱Outlander、福斯Taos及Volvo XC40等，這些車型在測試中仍算達到基本安全需求，但在能量吸收、頭脊支撐或骨盆移動等項目上未能完全達到最高標準。
然而，有兩款車僅評為「邊緣（Marginal）」，分別是BMW X1和日產Rogue，其結果顯示，在後撞情境下假人的頭部與脊椎仍有較大相對位移，座椅或頭枕支撐尚有不足。最令人關注的是三款車型在此次新測試中被評為「差（Poor）」，分別是福特Bronco Sport、現代Tucson和馬自達CX‑50。在測試中，這些車款的頭枕與頭部接觸過慢或空間位置不理想，導致假人的頭部相對於脊椎移動幅度過大，存在顯著的甩鞭傷害風險。從具體情況看，Tucson的頭枕在撞擊時推遲導致假人下巴向胸部方向移動；CX‑50中則出現頭部向後上方擺動；而Bronco Sport中的頭枕與頭部接觸時間過長，反映出緩衝支撐明顯不足。
車主、消費者與未來安全趨勢的意義
IIHS新測試結果除了是汽車安全界的重要里程碑外，也對消費者的選車決策帶來新參考，隨著駕駛習慣和道路環境的變化，後撞事故依然是造成傷害的主要原因之一。因此，座椅與頭枕的安全性能在選購SUV或家庭轎車時的重要性不可忽視。專家指出，除了車輛本身的安全結構外，駕駛者在駕駛前調整好頭枕高度與座椅位置，可以有效降低在追撞事故中受傷的風險。新測試也提醒消費者不要將雙腳放在儀表板上，儘管在某些地區並不違法，但一旦事故發生，這種姿勢將大幅增加傷害風險。
此外，IIHS的測試結果亦會促使保險公司與政策制定者重新審視安全評鑑標準，在未來或者以此作為更新車輛安全標準的參考，進一步確保車主與乘客的安全。IIHS更嚴苛的後撞測試不僅為車輛安全提出更高標準，也促成了汽車安全性能的新一輪競賽。這次測試結果無疑會影響今年乃至未來車款的設計方向，也為消費者、製造商與安全評鑑機構之間建立起新的溝通橋樑。
