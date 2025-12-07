愛玩車／iRent年度回顧活動 化身遊戲超有趣

共享移動服務品牌iRent自即日起至2026年2月28日推出「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動。（圖／iRent提供）





共享移動服務品牌iRent自即日起至2026年2月28日推出「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動，導入全新遊戲化互動設計，讓會員在回顧年度行駛紀錄的同時，也能透過遊戲方式參與多項挑戰並獲得獎勵。本次活動以會員租車相關數據為基礎，結合遊戲元素、個人化資訊與回饋制度，期望提升用戶參與度，也讓日常用車行為變得更具趣味性。

「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動起跑。（圖／iRent提供）

「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動首先推出年度回顧内容，即日起至2025年12月31日止，會員可登入查看2025年度專屬的使用統計，包含年度使用里程、最常使用車款、到訪縣市、出行紀錄等多樣化資訊。iRent 表示，希望透過這些個人化資訊，讓會員重溫一年間的移動足跡與故事，且完成年度回顧的會員將可領取限量「汽車30分鐘折抵券」。

除了回顧內容之外，「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動重點之一是「打造夢幻 iRent」互動遊戲。該遊戲會依照會員的租車次數、累積里程、解鎖城市等任務完成度，自動轉換為可用來裝飾個人虛擬車輛的配件，配件類型多樣，包括車款外型、車燈樣式、車身顏色/紋路、街景背景、尾翼與特殊裝飾等，會員可自由組合，在遊戲內打造獨一無二的專屬夢幻車打。該活動認列2025年1月1日至2025年11月30日的用車紀錄，並可持續累積至2026年2月28日前，同樣可為自己的「夢幻 iRent」解鎖更多配件。

「2025 iRent 年度回顧－愛人車隊 iRent CarClub」系列活動四大遊戲。（圖／iRent提供）

完成「夢幻 iRent」虛擬車輛打造後，會員可將其參加「愛人車隊挑戰賽」，該遊戲以限時閃避障礙方式進行，部分配件具備特殊能力，可藉此協助提升遊戲表現。會員可操控自己的「夢幻 iRent」收集金幣與分數，並在排行榜上與所有參與者競爭。排行榜成績愈高，所對應的獎勵愈豐富，活動期間挑戰次數不限，若在當月取得指定名次，可獲得包括冰品兌換券、便利商店、超市或餐飲品牌禮券等多項獎品。

另外，活動期間累積用車時數（不含優惠時數）還可獲得額外加碼的「時時幣」，其可用於兌換汽車時數折抵券等獎勵。iRent期望透過此回饋制度，讓會員在體驗遊戲的過程中，也能同步享有更實質的用車優惠，使下一次出行更為划算。

iRent表示，今年活動結合遊戲化體驗與個人化數據，不僅陪伴會員回顧一年來的行動生活故事，更是為了陪伴會員一路「玩遊戲、享優惠」到2026年，讓會員的每一次用車，都能助攻生活中的下一項挑戰。

