愛玩車／iRent新神車上線 路邊租還延伸嘉義高鐵
台灣共享移動品牌iRent於11月21日宣布，即日起2026年式的TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID將於全台iRent同站租還及路邊租還陸續上線，提供會員最舒適的行駛體驗。同時，為回應會員對跨區出行的高度需求，「iRent汽車南區路邊租還」將正式延伸至嘉義高鐵站。為歡慶兩大重磅服務升級，iRent推出限時回饋活動，祭出折抵券大禮包。
iRent表示，為提供給會員更安全及舒適的駕駛體驗，本次導入的TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID新車，搭載最新油電複合動力系統，具備高效節能與平順駕乘特性，提供「倒車顯影、Apple CarPlay／Android Auto、BSM盲點偵測警示系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統及LTA車道循跡輔助系統」等安全配備，無論是日常通勤、假期出遊或長程旅行，ALTIS HYBRID皆能滿足兼具舒適與環保的駕駛體驗。
iRent指出，為慶祝COROLLA ALTIS HYBRID正式上線，推出限時回饋活動，即日起至11月30日輸入兌換碼 「租車開新」，即可獲得總計342分鐘折抵券組合，包含「iRent汽車30分鐘折抵券2張」、「ALTIS HYBRID限定使用30分鐘折抵券1張」、「汽車滿6小時折2小時折抵券2張」、「機車前6分鐘折抵券2張」。
iRent透露，除新車上線，「iRent汽車南區路邊租還」服務亦正式延伸至嘉義高鐵站。會員可於嘉義高鐵站取車，一路往南行駛至台南、高雄等地旅遊，旅程結束後，依行程需求，可將車輛歸還至服務範圍內任一合法路邊停車格或指定調度停車場，不需折返出發地還車。無論是跨縣市通勤出差、城市探索或深度旅遊，皆可靈活安排出行，暢享「一路向南、隨租隨還」的出行體驗，以最自由的方式深入體驗台灣之美。
iRent強調，未來將持續最佳化據點布局、擴增多元車款，讓共享移動服務更貼近使用者生活場景。持續成為消費者心中最便利、最永續的移動首選，共同邁向綠色、智慧的移動新時代。
