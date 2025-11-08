愛玩車／iRent結合WeMo 汽機車轉乘更划算

共享移動品牌iRent於11月8日正式宣布和共享機車品牌WeMo聯手，即日起，WeMo萬輛共享電動機車將陸續上架至iRent app。（圖／iRent提供）





共享移動品牌iRent於11月8日正式宣布和共享機車品牌WeMo聯手，即日起，WeMo萬輛共享電動機車將陸續上架至iRent app。iRent表示，此次攜手合作象徵台灣共享移動服務邁向更高層次整合，也是iRent共享平台自整合「傳統租賃車業者」後，進一步納入「共享移動業者」的重要里程碑，展現iRent共享車平台版圖再擴大，加速打造更完整的移動生態圈的決心。

iRent透露，與WeMo結盟後，iRent app上可租借機車車輛數大幅增加，結合 WeMo 投入的逾萬輛電動機車及iRent在10月起陸續導入的千輛TOYOTA Corolla Altis Hybrid新車，共享車隊數突破2萬台，穩居全台最大、服務範圍最廣的一站式共享移動平台。

WeMo採用Kymco光陽i-One Fly車款，具備雙電池設計、續航力超過180公里、極速可達70–75公里／小時，兼具效能與便利性。WeMo機車將以24小時路邊隨租隨還的營運模式服務，車輛全數上線後，服務範圍將涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄五都；全台的機車同站租還，仍由iRent共享機車車隊提供服務。

此次合作進一步擴大 iRent的服務範圍，讓會員能更輕鬆地於單一平台完成多元移動需求。iRent鼓勵會員可多加使用共享汽機車轉乘，可騎乘機車至iRent汽車站點，縮短取車距離；或租用汽車進行長途移動，抵達觀光景點後轉租機車，不只利於深入巷弄探訪景點，同時增加停車便利度，移動體驗更順暢、效率更高。

iRent指出，為回饋會員支持並鼓勵跨車種使用，同步推出「汽機車轉乘優惠」，活動期間內，會員完成任一筆訂單還車後，於1小時內完成汽機車轉乘（不限車種租用順序），即可獲得30分鐘汽車折抵券一張。

和雲行動服務企劃部部長黃翊綸表示，iRent自成立以來持續以「場景為中心」為出發點，打造最貼近用戶生活的共享移動服務。此次與WeMo合作，不僅讓iRent App提供服務的「四輪＋二輪」車隊數突破2萬輛，穩居全台據點最多、車隊數最多，營運範圍最廣的共享汽機車品牌，更進一步落實「以移動串聯生活」的理念。無論是日常移動、長途旅行或搬運採買，用戶都能依行程選擇最合適的交通工具，享受更自由、更有效率、更綠色的移動體驗。

