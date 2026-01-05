愛玩車／iRent聯手USPACE 熱門電車入陣
台灣共享移動品牌iRent日前宣布與悠勢科技（USPACE）旗下的「UDRIVE」展開合作，於平台導入Tesla Model 3車款。即日起，iRent 會員可在指定站點租用Tesla Model 3，並透過iRent App完成預約、取車與還車流程，相關作業維持24小時租還與全程無人化模式。另外，iRent進一步在「路邊租還」的彈性服務基礎上，攜手USPACE，提供更多停車格予iRent會員取還及臨停車輛，補足精華地區的停車需求。
Tesla Model 3加入 降低碳排量
iRent 表示，此次導入的Tesla Model 3將納入平台既有共享車輛體系，作為會員用車時的可選車款之一，會員可依行程需求與場站供給情況，透過App查詢車輛狀態與租用資訊，車輛實際配置數量及可租站點，將依營運調度與各地需求狀況進行安排。
在收費與使用方案方面，為回饋「訂閱制+」會員，Tesla Model 3同樣適用於「訂閱制+」會員方案。另外因應春節期間返鄉、旅遊及聚會等移動需求增加，iRent已開放Tesla Model 3於假期期間預約使用，在節慶高移動量期間，電動車的導入也有助於降低傳統燃油車的排碳負荷。
停車資源共享 還車更方便
除車輛服務外，iRent同步與USPACE展開停車資源合作，目前USPACE以「城市精華地段、高流動性、高密度」的停車資源為主要特色，車格遍布商圈、辦公區、交通樞紐周邊與大型生活圈等高使用需求區域。本次合作後，iRent將為會員在「路邊租還」既有彈性基礎上，進一步提高在精華地段停車位的供給，提升會員臨停及租還的便利度。
iRent補充說明，會員於使用共享車輛期間，若遇路邊停車位不足或不易尋找的情況，可依App指引前往合作停車場完成還車或臨停作業，iRent會員預計會比以往更容易找到距離目的地最近的iRent調度停車場完成行程。雙方合作自2025年12月起陸續展開，第一階段預計開放數十個停車場，場站位置以雙北地區為主，另外涵蓋桃園市、台中市、台南市、宜蘭縣及新竹縣等地區。
