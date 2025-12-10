愛玩車／Jeep回來了 「藍哥」預售價超殺開始接單
睽違15年，台灣越野車迷引頸期盼的美國經典傳奇品牌Jeep於12月10日，在總代理寶嘉聯合的努力下，正式重返台灣市場。Jeep在台灣帶來的首款車款即是經典的「藍哥」Wrangler，其分成兩個車型，分別為Sahara與Rubicon，預售價為209.8萬元起。
Jeep Wrangler的外觀自誕生以來始終忠於其核心本質，方正的車身輪廓不僅是辨識度極高的設計語彙，更肩負著越野機能性的角色，為駕駛帶來最佳的地形視野、穩定的重心表現與清晰的四角定位，使其在崎嶇路況中能以最直覺的方式掌握車身動態。直立式擋風玻璃亦同樣基於功能需求而存在，在狹窄林道或岩壁環境中能提供真實、即時的前方視野；外擴的輪拱設計則為胎壁伸展、懸吊行程與落差預留極限空間，得以在極端地形中充分展現其全地形能力。
Wrangler造型本身是越野精神的具象化，其中最具代表性的七槽式格柵水箱護罩源自前輩車款Willys在二戰奔赴七大洲的歷史足跡，而Wrangler以暗灰色網格搭配金屬邊框重新演繹這項經典，同時透過格柵比例調整也可以提升冷卻效率。
同時，為提升越野時的耐用度，Wrangler將傳統外露天線改為隱藏於前擋風玻璃內，使外型更俐落，也避免林道樹枝勾扯；而最獨特的開放式車體結構，包含可拆卸式車門、可拆卸式車頂與可前倒式擋風玻璃。為讓這種自由更加無後顧之憂，Wrangler導入Corning Gorilla Glass高強度擋風玻璃，厚度較一般玻璃提升約52%，在開放式結構下提供更佳的抗衝擊性與耐候性。
自1941年以來，Wrangler始終堅持採用非承載式梯型大樑結構，其設計核心在於應對越野環境中必然出現的車體扭曲，真正的越野會讓車體變形，而Wrangler必須確保即使車體扭動，車艙仍能維持結構穩定。非承載式結構透過車體與底盤的分離，能有效將力量導入大樑，而非傳遞至座艙，進而提升整體安全性與耐久性。
Wrangler的前後懸吊採用剛性軸與圈狀彈簧提供更大的懸吊伸縮範圍，使車輪在粗獷地形中仍能保持貼地反應；四大底盤護板則全面保護分動箱、油箱等越野要害；出色的離地間隙設定則確保車輛得以跨越岩塊、坑洞與各類自然障礙，同時降低底盤損傷風險。
Wrangler的越野能力，不僅建立於非承載式梯型大樑，更源自其獨一無二的剛性車軸結構。Wrangler Sahara車型搭載Dana M186前軸與Dana M220後軸，強調城市道路的行駛舒適性與輕度越野的穩定性，在岩地、泥濘或高速道路中，皆能保持優異的操控精度與機械強度，展現日常駕馭與越野能力的完美平衡。
Wrangler Rubicon前軸配備Dana M210 HD，後軸則採用Dana M220 HD，更升級為採用全浮式設計。透過加粗的軸管管徑與強化的管壁厚度，結合能將車重負載與扭力傳輸完全分離的全浮式結構。更寬的軸管、更高的負載承受力以及重度越野導向的差速設計，使其能在面對巨石路段、極端落差、強烈側向受力與高車體扭轉負荷時，依然維持車身結構的完整與動態穩定。
Wrangler Sahara搭載Selec-Trac四輪驅動系統，其能自動偵測輪胎抓地狀況，在濕滑道路、蜿蜒山路或碎石地形間智慧切換，提供隨時具備越野能力的穩定操控。而懸吊設定更偏向舒適與從容，兼具城市行駛的精緻質感與戶外探索應對多變環境的韌性，適合旅行、露營、海岸與山林巡禮。
Wrangler Rubicon配備Jeep最強悍的Rock-Trac四輪驅動系統，具備4.0:1低速加力齒比，使車輪在低速攀爬時擁有強大的扭力輸出。結合前後Tru-Lok電子差速器鎖定系統，可將動力平均分配至左右車輪，有效提升低摩擦地形的循跡表現，在岩地、泥濘與交叉軸路面中保持最大牽引力；而電子可斷開式前防傾桿則大幅增加前軸的落差行程，使車身在面對大型落差時仍保持優異貼地性。
Wrangler車室中央配備12.3吋HD全彩觸控螢幕音響系統，搭載最新世代Uconnect多媒體資訊系統，並整合無線Apple CarPlay與Android Auto。中控儀錶採用7吋全彩TFT液晶顯示面板，整合行車資訊、越野即時數據及多媒體狀態顯示，可自訂顯示內容，直覺呈現車輛動態、驅動模式與系統狀態。而Rubicon以及Sahara車型皆內建越野資訊顯示介面（Off-Road Pages） ，可即時呈現坡度角、車體傾斜、轉向角度、冷卻溫度、輪胎壓力等關鍵數據。
座艙材質依車型呈現不同風格定位，Sahara採用柔軟且支撐性佳的「McKinley豪華皮革座椅」，並以象徵砂岩地貌的沙漠黃縫線點綴；Rubicon則以耐磨度與質感兼具的Nappa頂級皮革座椅搭配熔岩紅縫線，呼應其強悍越野本格與旗艦車型的身份。
動力方面，Wrangler採用2.0升直列四缸DOHC渦輪增壓汽油引擎，具備272匹最大馬力與400Nm峰值扭力，0–100 km/h加速為7.6秒。為因應在越野環境中長時間承受高負載的使用情境，此動力單元亦依循Jeep一貫的高耐用工程標準打造，包含強化散熱管理、整合引擎自動啟閉系統與高強度內部結構設計，使引擎能在劇烈溫差、重度負荷或高強度越野路況下，依然維持穩定、一致且值得信賴的輸出表現。
變速箱為ZF 8速手自排，其提供更廣泛的齒比分布，使Wrangler能在高速巡航時維持低轉速運行，降低油耗與噪音；在越野環境中，則藉由綿密齒比與精準的液壓控制系統，提供強大的低速扭力輸出，確保攀爬、涉水與脫困時的車輛牽引力與可控性。
在安全方面，Wrangler除了擁有6組SRS輔助氣囊外，還搭載多項ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航附自動煞車、FCW前方碰撞預警、AEB自動緊急煞車、BSM盲點偵測與RCP後方車流警示等科技，也有ParkSense前後停車雷達輔助與ParkView動態倒車影像系統。
在越野情境下，Wrangler的安全核心則建立於堅固結構之上，車體採用強化鋼與鋁合金複合結構打造，搭配強化式安全車體設計與底盤防護鋼板，能有效分散來自地形衝擊的力道，確保車身在崎嶇環境中仍具備高剛性與高耐久性。
寶嘉聯合同步公布預售價格，Wrangler Sahara為209.8萬元，Wrangler Rubicon為239.8萬元，並且正式開始接單。不過值得注意的是，該預售價格是以美國關稅0%試算，正式價格會依美國關稅的調整而有所變動。另外除了Wrangler外，未來也會陸續引進Compass以及Cherokee。
更多東森新聞報導
愛玩車／台灣Škoda首位總裁退休 銷售處長接任
愛玩車／bZ4X環島美食行旅開跑 八道限定料理九折
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 103
遭控「欺騙消費者」！ 鍾欣怡發長文澄清：指控與事實不符
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導女星鍾欣怡近年來除了演藝事業外，也開始從事海外代購，不過日前一名網友A小姐公開指控她欺騙消費者。對此，鍾欣怡於12...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 3 小時前 ・ 93
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力
美國隊在組建明年經典賽陣容可以說是相當順利，不過今（10日）有消息稱，紐約洋基王牌左投佛瑞德（Max Fried）婉拒出賽。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
護盤變投資？台股創高國安基金還不走惹議/外資大買近200億台積強漲 大盤放量再寫收盤新高/金居出關即鎖漲停 PCB族群整隊上攻｜Yahoo財經掃描
投資人在聯準會利率決議前保持觀望，美股四大指數9日於平盤附近震盪，市場雖普遍預期Fed將降息一碼，但JOLTS職缺數高於預期、官員對通膨看法分歧，讓「降息後轉偏鷹」的疑慮升溫，拖累道瓊工業指數下跌0.38%，標普500指數小跌0.09%，費城半導體指數微跌0.04%，僅那斯達克在科技股撐場下小漲0.13%；個股方面，小摩受到成本增加影響，股價重挫逾4%，壓抑金融股表現，輝達雖傳出H200可對陸輸出、但分潤與管制雜音仍在，股價小跌0.33%，Meta回落逾1%，Google傳出被歐盟進行新一輪的反壟斷調查，股價卻逆勢走揚逾1%，華納兄弟在與Netflix競逐併購題材加持下續漲3.78%，台積電ADR則漲0.5%。 亞股市場今日跌多於漲，日股小跌0.10%，韓股同樣走跌；港股則是小漲，上證指數微幅下跌，區域市場普遍在FOMC結果出爐前靜待觀望。 台股今（10）日在台積電(2330)大漲25元、聯發科(2454)走強領軍下，終場大漲218.13點收28,400.73點，再創收盤新高，成交額4,930.76億元。盤面資金仍以AI伺服器、PCB概念為主軸，金居(8358)解禁即攻上漲停，尖點(8021)同步鎖住；矽光子與CPO族群的智邦(2345)、眾達-KY(4977)、波若威(3163)表現強勢。至於記憶體與玻纖布題材，華邦電(2344)、台玻(1802)、力積電(6770)雖收跌，但成交量維持高檔，仍是盤中買賣熱度最旺的族群之一。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 8
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 4
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 12
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 9
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5