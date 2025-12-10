愛玩車／Jeep回來了 「藍哥」預售價超殺開始接單

美國經典傳奇品牌Jeep正式重返台灣市場，首款車款是「藍哥」Wrangler，其分成兩個車型，分別為Sahara與Rubicon。（圖／林昱丞攝影）





睽違15年，台灣越野車迷引頸期盼的美國經典傳奇品牌Jeep於12月10日，在總代理寶嘉聯合的努力下，正式重返台灣市場。Jeep在台灣帶來的首款車款即是經典的「藍哥」Wrangler，其分成兩個車型，分別為Sahara與Rubicon，預售價為209.8萬元起。

Jeep Wrangler的外觀自誕生以來始終忠於其核心本質，方正的車身輪廓不僅是辨識度極高的設計語彙，更肩負著越野機能性的角色。（圖／寶嘉聯合提供）

Jeep Wrangler的外觀自誕生以來始終忠於其核心本質，方正的車身輪廓不僅是辨識度極高的設計語彙，更肩負著越野機能性的角色，為駕駛帶來最佳的地形視野、穩定的重心表現與清晰的四角定位，使其在崎嶇路況中能以最直覺的方式掌握車身動態。直立式擋風玻璃亦同樣基於功能需求而存在，在狹窄林道或岩壁環境中能提供真實、即時的前方視野；外擴的輪拱設計則為胎壁伸展、懸吊行程與落差預留極限空間，得以在極端地形中充分展現其全地形能力。

Wrangler造型本身是越野精神的具象化，其中最具代表性的七槽式格柵水箱護罩源自前輩車款Willys在二戰奔赴七大洲的歷史足跡，而Wrangler以暗灰色網格搭配金屬邊框重新演繹這項經典，同時透過格柵比例調整也可以提升冷卻效率。

七槽式格柵水箱護罩源自前輩車款Willys在二戰奔赴七大洲的歷史足跡。（圖／林昱丞攝影）

同時，為提升越野時的耐用度，Wrangler將傳統外露天線改為隱藏於前擋風玻璃內，使外型更俐落，也避免林道樹枝勾扯；而最獨特的開放式車體結構，包含可拆卸式車門、可拆卸式車頂與可前倒式擋風玻璃。為讓這種自由更加無後顧之憂，Wrangler導入Corning Gorilla Glass高強度擋風玻璃，厚度較一般玻璃提升約52%，在開放式結構下提供更佳的抗衝擊性與耐候性。

開放式車體結構，包含可拆卸式車門、可拆卸式車頂與可前倒式擋風玻璃。（圖／林昱丞攝影）

自1941年以來，Wrangler始終堅持採用非承載式梯型大樑結構，其設計核心在於應對越野環境中必然出現的車體扭曲，真正的越野會讓車體變形，而Wrangler必須確保即使車體扭動，車艙仍能維持結構穩定。非承載式結構透過車體與底盤的分離，能有效將力量導入大樑，而非傳遞至座艙，進而提升整體安全性與耐久性。

Wrangler始終堅持採用非承載式梯型大樑結構，其設計核心在於應對越野環境中必然出現的車體扭曲。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler的前後懸吊採用剛性軸與圈狀彈簧提供更大的懸吊伸縮範圍，使車輪在粗獷地形中仍能保持貼地反應；四大底盤護板則全面保護分動箱、油箱等越野要害；出色的離地間隙設定則確保車輛得以跨越岩塊、坑洞與各類自然障礙，同時降低底盤損傷風險。

Wrangler Rubicon前軸配備Dana M210 HD，後軸則採用Dana M220 HD，更升級為採用全浮式設計。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler的越野能力，不僅建立於非承載式梯型大樑，更源自其獨一無二的剛性車軸結構。Wrangler Sahara車型搭載Dana M186前軸與Dana M220後軸，強調城市道路的行駛舒適性與輕度越野的穩定性，在岩地、泥濘或高速道路中，皆能保持優異的操控精度與機械強度，展現日常駕馭與越野能力的完美平衡。

Tru-Lok電子差速器鎖定系統，可將動力平均分配至左右車輪，電子可斷開式前防傾桿則大幅增加前軸的落差行程。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler Rubicon前軸配備Dana M210 HD，後軸則採用Dana M220 HD，更升級為採用全浮式設計。透過加粗的軸管管徑與強化的管壁厚度，結合能將車重負載與扭力傳輸完全分離的全浮式結構。更寬的軸管、更高的負載承受力以及重度越野導向的差速設計，使其能在面對巨石路段、極端落差、強烈側向受力與高車體扭轉負荷時，依然維持車身結構的完整與動態穩定。

Wrangler Rubicon配備Jeep最強悍的Rock-Trac四輪驅動系統，具備4.0:1低速加力齒比，使車輪在低速攀爬時擁有強大的扭力輸出。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler Sahara搭載Selec-Trac四輪驅動系統，其能自動偵測輪胎抓地狀況，在濕滑道路、蜿蜒山路或碎石地形間智慧切換，提供隨時具備越野能力的穩定操控。而懸吊設定更偏向舒適與從容，兼具城市行駛的精緻質感與戶外探索應對多變環境的韌性，適合旅行、露營、海岸與山林巡禮。

電子可斷開式前防傾桿。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler Rubicon配備Jeep最強悍的Rock-Trac四輪驅動系統，具備4.0:1低速加力齒比，使車輪在低速攀爬時擁有強大的扭力輸出。結合前後Tru-Lok電子差速器鎖定系統，可將動力平均分配至左右車輪，有效提升低摩擦地形的循跡表現，在岩地、泥濘與交叉軸路面中保持最大牽引力；而電子可斷開式前防傾桿則大幅增加前軸的落差行程，使車身在面對大型落差時仍保持優異貼地性。

Wrangler車室中央配備12.3吋HD全彩觸控螢幕音響系統，搭載最新世代Uconnect多媒體資訊系統。（圖／林昱丞攝影）

Wrangler車室中央配備12.3吋HD全彩觸控螢幕音響系統，搭載最新世代Uconnect多媒體資訊系統，並整合無線Apple CarPlay與Android Auto。中控儀錶採用7吋全彩TFT液晶顯示面板，整合行車資訊、越野即時數據及多媒體狀態顯示，可自訂顯示內容，直覺呈現車輛動態、驅動模式與系統狀態。而Rubicon以及Sahara車型皆內建越野資訊顯示介面（Off-Road Pages） ，可即時呈現坡度角、車體傾斜、轉向角度、冷卻溫度、輪胎壓力等關鍵數據。

越野資訊顯示介面（Off-Road Pages） ，可即時呈現坡度角、車體傾斜、轉向角度、冷卻溫度、輪胎壓力等關鍵數據。（圖／林昱丞攝影）

座艙材質依車型呈現不同風格定位，Sahara採用柔軟且支撐性佳的「McKinley豪華皮革座椅」，並以象徵砂岩地貌的沙漠黃縫線點綴；Rubicon則以耐磨度與質感兼具的Nappa頂級皮革座椅搭配熔岩紅縫線，呼應其強悍越野本格與旗艦車型的身份。

Wrangler採用2.0升直列四缸DOHC渦輪增壓汽油引擎，具備272匹最大馬力與400Nm峰值扭力。（圖／林昱丞攝影）

動力方面，Wrangler採用2.0升直列四缸DOHC渦輪增壓汽油引擎，具備272匹最大馬力與400Nm峰值扭力，0–100 km/h加速為7.6秒。為因應在越野環境中長時間承受高負載的使用情境，此動力單元亦依循Jeep一貫的高耐用工程標準打造，包含強化散熱管理、整合引擎自動啟閉系統與高強度內部結構設計，使引擎能在劇烈溫差、重度負荷或高強度越野路況下，依然維持穩定、一致且值得信賴的輸出表現。

變速箱為ZF 8速手自排，其提供更廣泛的齒比分布。（圖／林昱丞攝影）

變速箱為ZF 8速手自排，其提供更廣泛的齒比分布，使Wrangler能在高速巡航時維持低轉速運行，降低油耗與噪音；在越野環境中，則藉由綿密齒比與精準的液壓控制系統，提供強大的低速扭力輸出，確保攀爬、涉水與脫困時的車輛牽引力與可控性。

Wrangler搭載多項ADAS先進駕駛輔助系統。（圖／林昱丞攝影）

在安全方面，Wrangler除了擁有6組SRS輔助氣囊外，還搭載多項ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航附自動煞車、FCW前方碰撞預警、AEB自動緊急煞車、BSM盲點偵測與RCP後方車流警示等科技，也有ParkSense前後停車雷達輔助與ParkView動態倒車影像系統。

車體採用強化鋼與鋁合金複合結構打造，搭配強化式安全車體設計與底盤防護鋼板，能有效分散來自地形衝擊的力道。（圖／林昱丞攝影）

在越野情境下，Wrangler的安全核心則建立於堅固結構之上，車體採用強化鋼與鋁合金複合結構打造，搭配強化式安全車體設計與底盤防護鋼板，能有效分散來自地形衝擊的力道，確保車身在崎嶇環境中仍具備高剛性與高耐久性。

Trail Rated武力（五力）認證標章不只是一枚徽章，而是Wrangler實現越野傳奇的核心精神象徵：真實、可靠、無懼的極限能力。（圖／林昱丞攝影）

寶嘉聯合同步公布預售價格，Wrangler Sahara為209.8萬元，Wrangler Rubicon為239.8萬元，並且正式開始接單。不過值得注意的是，該預售價格是以美國關稅0%試算，正式價格會依美國關稅的調整而有所變動。另外除了Wrangler外，未來也會陸續引進Compass以及Cherokee。

