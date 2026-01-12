愛玩車／KeePer進軍北市 內湖旗艦店正式開幕

KeePer全新的KeePer PRO SHOP內湖旗艦店正式開幕，成為台北市首家門市。（圖／林昱丞攝影）





日本連鎖鍍膜品牌KeePer全新的KeePer PRO SHOP內湖旗艦店於1月12日正式開幕，成為台北市首家門市，適逢KeePer創立40年，日本總部社長賀來聡介親自出席，彰顯該店的重要性。除此之外，全新服務「電子工單系統」與「會員制度」也正式上線，未來消費者將有更便利且更環保的服務體驗。

內湖消費潛力高 首間KeePer PRO SHOP旗艦門市插旗

KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市。（圖／KeePer提供）

KeePer在2026全新一年展店就選在台北市，其瞄準內湖的消費潛力，打造台北市首間KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市，以講究細節的日式職人精神，提供消費者標準化的高品質汽車美容服務。全新內湖旗艦店空間寬敞明亮，客休室延續品牌識別的藍色，融入溫潤的木質調與現代洗鍊的金屬質地，打造消費者等待愛車施作同時，也能盡情享受的全新場域。

KeePer PRO SHOP內湖旗艦門市率先導入電子工單系統。（圖／林昱丞攝影）

隨著內湖旗艦門市落成，將KeePer引進台灣的Jesper捷博董事長彭仕邦同場宣布，兩項全新服務「電子工單系統」與「會員制度」正式上線。彭仕邦認為，汽車美容導入電子工單系統，不只意味著企業接軌無紙化ESG潮流，還能以更有效率的方式，縮短接待顧客的時間及流程；同時電子工單系統自動串聯顧客選購的施作項目與費用，亦大幅降低人工計算導致的誤差風險與消費疑慮，賦予顧客更優質流暢的汽車美容新體驗。

消費者車輛施作前，門市技師還會協助車主環顧車況並拍照記錄上傳系統，作為施作前後對照所用。（圖／KeePer提供）

另外在消費者車輛施作前，門市技師還會協助車主環顧車況並拍照記錄上傳系統，作為施作前後對照所用，提供消費者更安心有保障的汽車美容服務。全新系統將於內湖旗艦店搶先上線，預計農曆年後全台門市同步啟用。

Jesper捷博董事長彭仕邦。（圖／林昱丞攝影）

「KeePer PRO SHOP 會員計畫」結合品牌LINE官方帳號，完成註冊加入後，凡累積100元即可累積1點，每1點可折抵1元，可於下次消費使全額使用無上限。此外會員還享有六大專屬權益，不僅新會員註冊可獲得100點註冊禮、生日當月200點生日禮之外，洗車及其他服務回饋點數1%，鍍膜回饋加碼4%，最高回饋5%。

KeePer日本總部社長賀來聡介（右）。（圖／林昱丞攝影）

KeePer日本總部社長賀來聡介親自來台透露，近年十分努力擴展海外市場，目前有台灣、香港、韓國、新加坡與墨西哥等地，台灣是表現最好、最成功的市場，營業額在海外市場中，已經連續三年獲得第一名。

不只營業額 技術力台灣也超強

獲得2025年KeePer海外市場優勝的張震峻。（圖／林昱丞攝影）

而除了營業額，KeePer也十分看重技術力，在開幕會上，獲得2025年KeePer海外市場優勝的張震峻也在現場。年僅20歲的張震峻加入KeePer近三年，去年代表台灣與KeePer其他海外市場的汽車美容達人共同競技，最終脫穎而出獲得優勝，且與日本47個縣市優勝者的比賽中，也是不落下風，雖最終未進決賽，但仍看得出台灣個人技術力已不輸發展數十年的日本。

KeePer為向長期支持消費者表達誠摯謝意，即日起至1月31日止，於台北內湖旗艦店消費就能享有點數雙倍贈好康優惠：指定鍍膜最高可享10%點數回饋、洗車及其他服務最高享2%點數回饋，還可享有CAFE!N濾掛咖啡包。全台其餘門市同步享有指定鍍膜最高5%點數回饋、洗車及其他服務1%點數回饋；凡於三間複合門市—桃園正光、台中北屯與高雄亞灣店選購鍍膜施作項目，還能再免費享有CAFE!N咖啡。

