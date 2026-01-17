愛玩車／Kia新年第一棒 全新土城服務廠啟用

全新Kia新北土城2S服務廠正式啟用。（圖／台灣森那美起亞提供）





Kia總代理台灣森那美起亞繼去年新北土城1S展示中心開幕後，接續搶在1月16日正式啟用近400坪的全新Kia新北土城2S服務廠。台灣森那美起亞表示，該服務廠開幕後，不僅進一步完善大台北地區的服務網絡，更宣告Kia 2026年通路升級計畫全面啟動，落實持續推動全台服務網絡升級的藍圖。

Kia新北土城2S服務廠擁有近400坪的空間，特別規劃9個維修工位，大幅提升服務量能。（圖／台灣森那美起亞提供）

展間＋服務廠 距離近更方便

客休區採用暖色調，等待過程中也可以很舒適。（圖／台灣森那美起亞提供）

全新落成的Kia新北土城2S服務廠距離土城1S展示中心僅約1公里，步行至捷運海山站僅需8分鐘，交通位置與生活機能便利，並鄰近日月光廣場與亞東醫院，未來將為大台北地區車主提供更完善的售後服務選擇。廠區佔地近400坪，設有9個維修工位與舒適交車區，不僅大幅提升服務量能，更同時導入「Kia Store」設計理念，打造溫潤木質氛圍的客休空間。

圖書館氛圍 等待時間也可很享受

全新Kia土城服務廠打造如圖書館般的氛圍，高挑書牆陳列精心挑選包含現代文學類、哲學類等書籍。（圖／台灣森那美起亞提供）

不同於以往對服務廠的印象，全新Kia土城服務廠打造如圖書館般的氛圍，高挑書牆陳列精心挑選包含現代文學類、哲學類等書籍，溫潤木質調與柔和燈光交織出靜謐雅緻的空間；搭配舒適座椅，讓車主在等待愛車保養時，能沉浸於閱讀的愜意時光，再加上由專人提供的星巴克咖啡服務，營造出兼具品味與溫度的休憩體驗，讓每一次到訪、等待愛車保養期間都成為一場身心放鬆、並從而獲得啟發的旅程。

除了新落成的Kia新北土城2S服務廠外，Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「歲末感恩 ‧ 健檢有禮」冬季健檢活動，即日起至2月13日止，凡預約回廠即享全車包含輪胎、底盤等20項免費安全檢查，活動期間更祭出電動窗膠條、空調抗菌除霉、優質油精等專屬保養套餐優惠，另外購買4條指定品牌輪胎則享85折優惠。凡於活動期間回廠檢查並消費，不限金額即獲得Kia新春紅包袋；單筆消費金額達1,999元即獲得2026年Kia桌曆；滿4,999元則獲得Kia掛式旅行收納包；若消費滿9,999元即可獲得車用空氣清淨機。

Kia新北土城2S服務廠

地址：新北市土城區中央路一段196號

電話：(02) 8261-6689

營業時間：週一至週六08:30~12:00、13:00~17:30

