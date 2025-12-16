愛玩車／Kia新Seltos變大了 首見混合動力

Kia Seltos緊湊型SUV進入第二代，在外觀、內裝與科技上全面升級，更首次加入油電混合動力選項。（圖／Kia提供）





全新一代Kia Seltos日前正式登場，這款深受全球消費者歡迎的緊湊型SUV進入第二代後，不僅在外觀、內裝與科技上全面升級，更首次加入油電混合動力選項，象徵著Kia在SUV產品陣容中的重要戰略轉變。新一代Seltos將在印度率先推出，隨後陸續在韓國、歐洲、北美與中國市場上市，以更大的車身、更豐富的科技配置來挑戰同級對手，市場定位提升至接近Sportage的中型SUV級別，強調在緊湊SUV級距中的競爭力與全面性能表現。

車輛採用更堅毅、更立體的車頭造型，搭配直立式格柵與垂直分離式頭燈，視覺上更具力量感。（圖／Kia提供）

新Seltos搭載最新家族式設計語彙，採用更堅毅、更立體的車頭造型，搭配直立式格柵與垂直分離式頭燈，視覺上更具力量感，整體外型與早期的Seltos相比，顯得更成熟與科技感十足。車身尺寸顯著增大，長4,430 mm、寬1,830 mm、軸2,690 mm，車內空間與乘坐舒適性獲得大幅提升，幾乎達到Sportage的水準，更能滿足家庭與多用途使用需求。這種尺寸調整也體現了Kia的產品策略，將Seltos打造成能夠跨越傳統「緊湊SUV」定義、迎合更多消費者需求的全球車款。

新車長4,430 mm、寬1,830 mm、軸2,690 mm，車內空間與乘坐舒適性獲得大幅提升，幾乎達到Sportage的水準。（圖／Kia提供）

設計細節上，新Seltos採用扁平化車頂線條、浮動式車頂視覺與流暢腰線，車尾更加入貫穿式尾燈設計，以及大尺寸尾翼，提升整體辨識度。車身側面整體比例呈現更強烈的SUV氣勢。整車設計既保留Kia家族特色元素，又融合了更運動化與現代感的設計語彙。 內裝部分，採用更高階、更現代化的科技與人機介面系統。座艙配備雙12.3吋螢幕，兩個螢幕相連結，融合儀表與中控操作功能，提升科技感與操作直覺性。此外，部分市場車型還搭載5吋空調控制專用螢幕，打造更加分工清晰的座艙操作區域。

車尾加入貫穿式尾燈設計，以及大尺寸尾翼，提升整體辨識度。（圖／Kia提供）

座椅方面提供多向電動調整、記憶功能及通風、加熱功能等高級舒適配置；高階版本還能選配Bose或Harman Kardon音響、環艙氣氛燈、多區恆溫空調以及無線手機充電等科技便利配備。後行李廂容積現在為536公升，比以前增加了103公升，便利性有所提升。整體內裝質感與使用便利性較前代車型大幅提升，與現代消費者對於SUV科技與舒適需求更接近。

內裝部分配備雙12.3吋螢幕，兩個螢幕相連結，融合儀表與中控操作功能，提升科技感與操作直覺性。（圖／Kia提供）

新Kia Seltos提供多元動力選擇以因應各市場需求，預計將提供傳統燃油引擎選項及首度推出的油電混合動力車型。國際版本的動力包括2.0升自然進氣汽油引擎、1.6T渦輪引擎等傳統組合，搭配手排、自排或DCT變速系統。最受到關注的是首次導入的油電混合動力系統，消息指出，該動力計劃在2026年正式上市，其架構有望與Hyundai-Kia集團現有的混合系統相似（例如Niro系列混合動力技術），結合電動馬達與引擎來提高燃油效率並降低排放，這對於嚴格的歐洲市場尤其重要。此外，先進的AWD電子四驅系統預計也將引入Seltos陣容，提升於不同路況下的駕駛穩定性與抓地力，特別是在泥地、沙地與雪地模式下提供更全面的行車操作支援。

座椅方面擁有多向電動調整、記憶功能及通風、加熱功能等高級舒適配置。（圖／Kia提供）

新世代Seltos的尺寸擴大、內外設計現代化、先進科技配置與混合動力導入，使其不再只是傳統緊湊SUV，而是能夠跨級對抗中型SUV市場，甚至成為品牌全球戰略車款的重要角色，尤其是對於追求設計、功能與經濟性的家庭用車消費者而言。隨著SUV市場持續成長，Kia也將Seltos視為下一個全球暢銷車型的關鍵戰略支柱。

