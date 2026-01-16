愛玩車／Škoda新旗艦電動休旅Peaq 即將登場

Škoda近日宣布其旗艦純電休旅車名稱為Peaq，遵循了該品牌休旅車名稱以Q結尾的命名方式傳統。（圖／Škoda提供）





Škoda近日宣布全新旗艦電動休旅正式命名為「Peaq」，這款被視為品牌史上最大、最雄心勃勃的電動車型，預計將於2026年夏季在歐洲市場正式上市。透過整合最新設計語言與空間布局，Peaq不僅延續品牌向零排放未來邁進的承諾，也企圖在高階大型純電級距中撼動既有對手格局。

車輛採用品牌最新的Modern Solid設計語彙，強調簡潔、結構感與科技感的融合。（圖／Škoda提供）

新旗艦的名稱背後意義 Peaq的定位與設計

Škoda此次選擇以單字「Peaq」命名其全新旗艦車型，是源自於英文「Peak頂峰」之意，其目的在凸顯這輛車於產品陣容中的頂尖地位，同時因為是品牌首款純電動七人座休旅，代表著Škoda進入更大車型與更高價位級距的決心。車輛基於2022年發表的Vision 7S概念車量產化而來，採用品牌最新的Modern Solid設計語彙，強調簡潔、結構感與科技感的融合。Vision 7S概念車於推出時即被視為未來Škoda電動旗艦的指南，搭配方正車身輪廓、清晰線條與獨特燈組設計，象徵品牌美學的演變。

外觀預期會維持Vision 7S的大氣比例與辨識度，包括無傳統格柵設計車頭、平整化把手與T型光學LED簇燈等細節。儘管Škoda尚未正式公開完整車身照，但官方釋放的車名與少量預告圖已足以讓市場提前感受到其未來品牌語彙的方向。

底盤架構使用福斯集團MEB平台，預計車長會達到5公尺，比現有的Škoda車款都還要更大。（圖／Škoda提供）

技術架構與產品特色 福斯集團MEB平台加持

Peaq將與其他福斯集團電動車共用MEB電動平台，這意味著它可以在電動化通用架構下，整合成熟的驅動與電池管理技術。此平台優勢包括空間靈活性、電池包置中低重心設計，以及成本與研發效率的整合優勢。作為一款七人座休旅車，Peaq的內部空間將成為其最大賣點之一，採用三排座椅佈局，同時提供寬敞的腿部空間與靈活儲物機能，滿足大型家庭或多用途用戶需求。此外，未來的車型有極大的可能，搭配隨科技進步同步更新的數位化座艙與智慧連網系統，以提升整體用車體驗。

這輛Peaq就是先前Vision 7S的量產版本，其車輛設計風格將會非常類似。（圖／Škoda提供）

在動力與續航方面，雖然官方尚未公布詳細數據，但業界普遍預測Peaq的電力系統將採用大容量電池，可在一次充電下提供長距離續航表現，與市場上主流大型電動休旅競爭。事實上早前外媒報導指出，Škoda七人座電動休旅的估計續航可能來到690至700公里，這將使Peaq在同級較量中佔有優勢。

這輛車預計將會在2026年夏季於歐洲上市，企圖搶攻高階純電動休旅市場。（圖／Škoda提供）

Škoda的電動化布局

從2026年開始，Peaq預計將率先在歐洲市場推出，隨後可能擴展至其他主要區域。作為品牌史上最大電動車產品，它不僅要在七人座休旅市場中與其他大型電動車正面競爭，也要在消費者心中建立Škoda在高階電動休旅級距的能見度。

同時，Peaq也象徵著Škoda電動車戰略中的重要階段，從主打性價比的中型電動車市場，邁向更高階、全家用途的大型電動休旅車。該車一旦在市場站穩腳步，代表Škoda不只是傳統大眾市場品牌的選項，也能在大型電動級距中與傳統競爭者一較高下。Peaq將成為Škoda電動化路線的一個關鍵指標，凸顯品牌致力於電動車全面落地與市場拓展的決心，隨著市場對零排放車輛需求持續上升，Peaq將成為Škoda向全球電動休旅市場佔有更大市占率的重要推手。

