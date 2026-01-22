愛玩車／Škoda躍歐第三大 台灣維持歐品牌前四強

Škoda於近日公布2025年全球銷售業績，全年新車交車量突破104萬輛，躍升為歐洲市場第三大汽車品牌，台灣市場則交車5,850輛，維持前四強。（圖／Škoda Taiwan提供）





Škoda於近日公布2025年全球銷售業績，創下品牌歷年來作家的銷售表現，全年新車交車量突破104萬輛，較前一個年度大幅成長達12.7%，正式躍升為歐洲市場第三大汽車品牌。另外電動車交車量突破17萬輛，成為歐洲第四大電動車品牌。而台灣市場則交車5,850輛，仍位居台灣歐洲進口車品牌第四名。

Octavia與Kodiaq持續發威 新車量破百萬

Octavia全球銷量高達19萬輛。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

回顧2025年Škoda的產品銷售組成，Octavia與Kodiaq持續扮演穩定全球銷量的核心支柱。Octavia依舊是品牌最受歡迎的型號，全年銷量高達19萬輛。自第四代Octavia問世後，其全球累計銷量已在數年內迅速突破百萬大關。

廣告 廣告

Kodiaq其以13萬輛的成績奪下品牌中的第二名。（圖／Škoda Taiwan提供）

緊隨其後的是品牌旗艦休旅的Kodiaq，其以13萬輛的成績奪下品牌中的第二名。Kodiaq憑藉著出色的空間靈活性、多元的科技配備以及穩定的操控感受，在歐洲與亞太市場均獲得廣泛支持。此外，生活休旅Kamiq與都會掀背Fabia也貢獻良多，以12.6萬輛與近12萬輛的成績排在品牌當中的三四名。

Fabia為第四名。（圖／Škoda提供）

在電動車方面，2025年Škoda全球純電動車的交車量突破17萬輛，年增率趨近120%。特別是在歐洲市場，電動車的接受度有顯著提升，平均每四輛交付予消費者的 Škoda 車款中，即有一輛為純電動車，佔比達到 25.7%。這項關鍵性的突破，使 Škoda 一舉躍升為歐洲第四大電動車品牌，充分展現其邁向未來移動時代的企圖心與研發實力。

台灣市場下滑 仍保歐洲進口品牌前四強

在台灣市場方面，Škoda Taiwan表示，儘管2025年市場環境多變，仍完成全年5,850輛的新車交付，穩居台灣歐洲進口車品牌前四強之列。其中，Kodiaq在台灣市場的表現十分強勁，全年交車達1,375輛，創下連續七年蟬聯「進口七人座休旅銷售冠軍」。同時，Octavia全年交車量也達到1,628輛，其中Octavia Combi延續了往年的熱度，持續坐在「進口旅行車銷售冠軍」寶座上。

Škoda Taiwan總裁魏廣劭針表示，Škoda 作為歐洲百年品牌，在全球市場持續擴張之際，也不斷以創新與務實兼備的產品，回應消費者的真實需求。無論是在台灣或全球，Škoda都是一個值得信賴且充滿潛力的品牌，我們將持續引進新世代車款，提供台灣消費者更聰明、更安心的移動選擇。

更多東森新聞報導

愛玩車／Volvo EX60來了 高續航不焦慮

愛玩車／加拿大新電動車貿易協議 中國電動車關稅驟降

愛玩車／保時捷近16年來最大跌幅 中國市場成主因

