愛玩車／Land Cruiser越野改裝版 帥又強

Kuhl推出Land Cruiser的改裝套件，讓車輛擁有更強悍的越野能力。（圖／Kuhl提供）





日本改裝廠Kuhl將在1月10日舉辦的東京套件車展展示了一款極端改造版TOYOTA Land Cruiser，這款名為「Land Cruiser Iron Build」的SUV憑藉誇張的造型與超高離地距一舉吸引全場目光。這項改裝案結合了大尺寸輪胎、升高懸吊與全面強化防護套件，讓豐田這款經典越野車煥發出全新氣勢，不僅讓人對其越野潛能感到好奇，也為改裝文化添上新篇章。

車輛的離地高來到驚人的399mm，超大的輪胎也讓Land Cruiser的氣勢更猛。（圖／Kuhl提供）

極端越野視覺震撼 提升7吋高度與37吋巨胎

Kuhl所打造的Iron Build最令人注目的，莫過於其與市場標準版截然不同的「高」姿態。原廠豐田Land Cruiser 250系列經過改造後，搭載37吋的橫濱Geolandar M/T G003泥地胎，並安裝22吋Kuhl Verz DR03鋁合金輪圈，搭配進階懸吊升高套件，使原車的離地距比原廠高出約7吋（約178mm）。在這種配置下，改裝後的Land Cruiser的最大離地距達到15.7吋（約399mm），不僅超越了AMG G 63 4Ｘ4²等同級越野車，更令整車在視覺效果上有如巨型玩具車般壯觀。

廣告 廣告

除了金屬保桿之外，車輛尾門也擁有小尾翼，並搭配車頂架擁有更好的實用性。（圖／Kuhl提供）

此種極端視覺不只是裝飾，37吋泥地胎與升高懸吊的組合，帶來真正能應對深泥、岩石與崎嶇地形的能力，意味著這款Iron Build在理論上具備了比原廠更強的脫困能力。與此同時，超大輪胎與高坐姿也讓這輛Land Cruiser對比賓士G-Class等硬派越野車更顯「壓倒性存在感」。

車頭的金屬保桿以及下護板不僅好看，在越野路面時也可以有效保護車體。（圖／Kuhl提供）

全方位護甲與套件升級 打造全面耐用越野戰士

Kuhl不僅對車身高度與輪胎尺寸進行升級，還為Iron Build裝上了全套越野防護與功能性配備。車頭與車尾都加上了厚重的鋼製防撞保桿與護板，大尺寸的鋼管製輪拱護蓋與側階踏板讓整車外觀更具「工兵車」氣勢。車頂部分亦加裝了大尺碼IPF LED照明燈條與車頂架，同時在尾門位置安裝了額外的尾翼。所有這些部件不僅提升了視覺效果，也增加了實際越野使用的耐用性與便利性。

車側除了金屬踏板之外，就連輪拱也採用了金屬保護桿。（圖／Kuhl提供）

這種全裝甲式的設計不僅著眼於越野功能，更體現了改裝文化中對於極致風格的追求。當其他改裝品牌偏重於賽道或街頭風格時，Kuhl的Iron Build反其道而行，以重裝越野與荒野征服的美學打動消費者。

搭載37吋的橫濱Geolandar M/T G003泥地胎，並安裝22吋Kuhl Verz DR03鋁合金輪圈，讓車輛擁有更獨特的視覺感受。（圖／Kuhl提供）

Kuhl同時也宣布Iron Build將以套件或成車方式對外販售。車迷可以購買完整改裝車，也能選購分件組合，用於已擁有的相容Land Cruiser 250車型進行升級。現階段，首款展示車基於VX等級的Land Cruiser 250改造，並保留原廠2.7升汽油引擎，整車價格約為6,790,000日圓（約新台幣136.5萬元），而改裝套件單獨販售為920,000日圓（約新台幣18.5萬元）。

更多東森新聞報導

愛玩車／宏佳騰多功能輕檔車 MK150正式上市

愛玩車／iRent聯手USPACE 熱門電車入陣

愛玩車／三陽DRGBT改款 增電推與彎道ABS

